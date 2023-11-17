北上浸溫泉按摩打卡玩唔完

近日氣溫跌到得番十幾度，不少人已計劃去日韓等地浸溫泉。若各位冇咁多假期又怕長途跋涉的話，其實近近哋深圳亦不乏溫泉勝地，有汗蒸館主打24小時浸浴、美食、按摩及娛樂一條龍服務；另有鄉村溫泉位於山水田園內，提供38個功能各異的溫泉；更有養生溫泉坐落度假酒店之中，結合中西湯池仲可遊覧兼打卡，讓各位來一趟暖笠笠之旅。

福田區：一站式SPA 通宵娛樂 湯悅溫泉汗蒸館屬內地水療連鎖中心，位於深圳福田泰安軒的分店佔地近65,000平方呎，從福田關口乘地鐵到車公廟C出口，再步行一會就到，全程13分鐘相當就腳。汗蒸館採用日式榻榻米裝潢，地下是泡湯區，分為男湯與女湯讓各位疲勞盡消，並提供搓澡等收費服務。泡完後可到2樓汗蒸區，設有玉石浴、鹽石浴、火山石浴、蒙古包蒸房及太空艙蒸房，每個功效及布置各異，基本上坐10分鐘就會流很多汗，記得多喝水啊！最吸引是有按摩區，提供日式、中式和泰式按摩服務，配合悠和音樂勁Relax。

汗蒸館主打養生和娛樂二合為一體驗，場內有大把嘢玩，如遊戲區有多台PS5及街機免費任玩；娛樂區則設有電影院，客人可躺於大豆袋睇戲；另有旗牌室提供麻雀、啤牌等玩意。至於食堂內的雪糕和水果免費任食，另有超市和餐廳，網友推介必吃私房紅燒牛肉麵及蜂蜜柚子茶。館內24小時營業，提供一日三餐，入場費低至129人民幣（約HK$138），包括基本浴票及洗浴用品，另加39人民幣（約HK$42）便可過夜。

鹽田區：外國仙境 七大池區 深圳東部華僑城是可浸溫泉的4A級國家級旅遊度假區，位於鹽田區大梅沙，從蓮塘口岸坐公共交通工具約1小時到達。區內的茵特拉根溫泉設於高海拔，結合歐式建築形成山海之上、水雲之間的養生空間。溫泉佔地近20,000平方米，其七大池區各有特色，如漢方浴區的枸杞浴、靈芝浴源自《本草綱目》，具疏通經絡陰陽調理之效；蔬果浴區採用自然水果蔬菜，提供各種營養元素；茶禪浴區精選三洲田百年茶園自產茶，透過茶多酚提高免疫力；巴登浴區則有咖啡浴、牛奶浴、紅酒浴等，別具貴族氣質；而自然浴以牛奶及玫瑰花瓣為原料，具有美白作用；天體浴則讓人接觸大自然，有益身心健康。

溫泉所用的三洲田天然礦泉水攝氏40度左右，蘊含豐富的偏硅酸、鋅、鈣、硒、鎂等礦物質和微量元素，助人排毒放鬆。泡完後可到休息區做SPA，另有電影院、桌球室、乒乓球室及小型健身房，門票僅108人民幣（約HK$116），性價比高。若各位時間充裕的話，建議入住埋酒店，游走歐式建築與黑天鵝湖，影相打卡一流。不容錯過的還有「茵特拉根小火車」及「大俠谷」兩個景點，前者每15分鐘一班，可遠眺山林湖泊，宛如外國仙境；後者則有過山車、雲海索道、人工瀑布等遊樂設施，令人樂而忘返。

龍華區：依山傍水 鄉村特色 山水田園鄉村溫泉位於龍華區觀瀾鎮內，從深圳北站坐地鐵到牛湖站，再轉乘公共交通工具全程約1小時，是遠離都市煩囂的好去處。園區屬國家4A級旅遊景區，集美食、住宿、湯泉、遊樂於一身，其中以鄉村溫泉最為出名，佔地6,000平方米，備有38個室內外溫泉，包括溶洞、中草藥、花草池、紅酒池、生姜池、玫瑰池、檸檬池，以及1,000平方米的日式溫泉，各具不同療效。推介中草藥溫泉，含40多種礦物元素，據講有保健滋陰功能，有助促進血液循環、加快新陳代謝等。

泡完湯可到汗蒸房或地熱坑排出體內毒素及濕寒，之後再到電影院或榻榻米區休息。特別一提，場館提供免費浴巾及拖鞋，惟需自備泳衣，唔記得帶的話也可付費購買。目前鄉村溫泉以套票形式入場，成人票最低128人民幣（約HK$138），除可泡溫泉外，還可進入山水田園文化園遊覽。園內佔地約30萬平方米，依山傍水而建，以嶺南客家風情為主，設有機動遊戲、水上樂園、客家山歌劇場、7D影院、農家採摘、釣魚場等設施。另有嶺南風情客棧及鄉村酒家中菜廳，讓客人飽嘗釀豆腐、三杯鴨等客家菜。除了可即日返港，亦可選擇入住酒店，共有259間特色客房，適合一家大小周末玩餐飽。

撰文：陳志滔