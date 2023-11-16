Aurora Zenith Residence 融入火燄山 面向世界級奇觀

「Aurora Zenith Residence」以甘肅張掖的七彩丹霞景區為據點。

人是視覺動物，看見美麗的事物，心情會變得舒暢，還能擺脫煩惱的枷鎖，特別是天然生成的大自然奇景，不但教人嚮往，更會觸動設計師的神經，孕育出各種奇思妙想。正如今次介紹的概念別墅「Aurora Zenith Residence」，巧妙地融入世界級地質公園，沒有半點違和感，甚至給這鬼斧神工的奇景帶來畫龍點睛的效果！

玫紅色別墅 由Niyaresh Studio Design設計的「Aurora Zenith Residence」，是一幢以甘肅張掖國家地質公園為據點的豪華別墅，該處的七彩丹霞地貌群，遍布色彩奇異的岩石，連綿起伏，有的似千層餅，有的似大扇貝，於斜陽映照下，一片火紅，令人聯想起小說中的火燄山，因而被列入「世界十大神奇地理奇觀」。

從預想圖所見，採用玫紅色為主調的「Aurora Zenith Residence」，被火紅的岩石和丘陵包圍，又互相映襯，其外形則模仿丹霞的山脈奇景，蜿蜒曲折，又融合了未來主義美學；另外，平滑的屋頂，高高低低，錯落有致，像一片片巨型花瓣，猶如給景區錦上添花。

依岩層而建 室內方面，客廳、飯廳、睡房等生活區一應俱全，而由於別墅的一側依岩層而建，設計師乾脆以岩壁取代人工牆面，視覺上更具質感；同一時間，又以大面積的落地玻璃窗代替石屎牆，不但有助引入自然光，使室內空間變得開揚，亦令屋內人毋須走出戶外也能欣賞周邊的自然景觀。

為了進一步加強室內的空間感，設計師又刻意減省一些累贅的裝飾，家具款式以弧形、矮身、淨色為主，跟中國水墨畫的留白有着異曲同工之妙。順帶一提，客廳內鋪了潑墨地氈，又以奇形怪狀的石器和陶瓷花瓶作擺設，呼應戶外的奇景，體現了設計者熱愛自然的心思。

同場加映 「Aurora Zenith Residence」的設計者有不止一項構思是受自然奇景啟發，像貌似土耳其棉花堡的「Pamukkale Serenity Suites」，還有以雨林為據點的「Madagascar Canopy Cascades」，可謂各自各精彩。

Pamukkale Serenity Suites

被列入世界遺產的棉花堡，以地貌特殊見稱，恍如雪白的仙境，而構思於土耳其代尼茲利省建造的「Pamukkale Serenity Suites」，就像棉花堡石灰華梯田的延伸，其外形獨特，層層疊疊，處處都見到波浪似的曲線，襯以藍白色牆身，猶如海浪拍岸的瞬間定格。值得一提，這家概念酒店的每一間套房均附設小溫泉，住客可在仙境似的私人空間，一邊浸泡，一邊體驗何謂夕陽無限好！

Madagascar Canopy Cascades

跟大自然共生的概念建築，構思於馬達加斯加的熱帶雨林中興建，坐落於樹冠之上，跟周邊的自然環境融為一體，其建材亦用上當地的可持續物料，是名副其實的樹屋，配合太陽能電池板、雨水收集系統、堆肥設施，可大大減少對生態的破壞。內部為貌似梯級的複式格局，可避免觀景視野受遮擋，亦有利採光，特別是位於下層的弧形陽台，可讓住客完全體驗雨林的自然美。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

色彩斑斕的潑墨地氈，跟窗外的彩霞互相輝映。 火紅的岩石牆在燈光照耀下，紋理更具層次感。 層層疊疊的外形，跟棉花堡的地貌如出一轍。 內部為複式布局。 別墅依岩層而建，避免破壞周邊環境。 從另一角度看，「Aurora Zenith Residence」完全融入丹霞的地貌，沒有絲毫違和感。 每一間套房均配備私人露天溫泉。 樹屋配備雨水收集系統，可用於灌溉屋內的植物。 家具款式以弧形和矮身設計為主，以配合別墅的設計。 「Pamukkale Serenity Suites」猶如海浪拍岸的瞬間定格。 建於樹冠上的「Madagascar Canopy Cascades」，可讓住客盡情體驗雨林的自然美。