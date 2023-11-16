副刊

Aurora Zenith Residence 融入火燄山 面向世界級奇觀

「Aurora Zenith Residence」以甘肅張掖的七彩丹霞景區為據點。 「Aurora Zenith Residence」以甘肅張掖的七彩丹霞景區為據點。
「Aurora Zenith Residence」以甘肅張掖的七彩丹霞景區為據點。
人是視覺動物，看見美麗的事物，心情會變得舒暢，還能擺脫煩惱的枷鎖，特別是天然生成的大自然奇景，不但教人嚮往，更會觸動設計師的神經，孕育出各種奇思妙想。正如今次介紹的概念別墅「Aurora Zenith Residence」，巧妙地融入世界級地質公園，沒有半點違和感，甚至給這鬼斧神工的奇景帶來畫龍點睛的效果！
玫紅色別墅
由Niyaresh Studio Design設計的「Aurora Zenith Residence」，是一幢以甘肅張掖國家地質公園為據點的豪華別墅，該處的七彩丹霞地貌群，遍布色彩奇異的岩石，連綿起伏，有的似千層餅，有的似大扇貝，於斜陽映照下，一片火紅，令人聯想起小說中的火燄山，因而被列入「世界十大神奇地理奇觀」。
從預想圖所見，採用玫紅色為主調的「Aurora Zenith Residence」，被火紅的岩石和丘陵包圍，又互相映襯，其外形則模仿丹霞的山脈奇景，蜿蜒曲折，又融合了未來主義美學；另外，平滑的屋頂，高高低低，錯落有致，像一片片巨型花瓣，猶如給景區錦上添花。
依岩層而建
室內方面，客廳、飯廳、睡房等生活區一應俱全，而由於別墅的一側依岩層而建，設計師乾脆以岩壁取代人工牆面，視覺上更具質感；同一時間，又以大面積的落地玻璃窗代替石屎牆，不但有助引入自然光，使室內空間變得開揚，亦令屋內人毋須走出戶外也能欣賞周邊的自然景觀。
為了進一步加強室內的空間感，設計師又刻意減省一些累贅的裝飾，家具款式以弧形、矮身、淨色為主，跟中國水墨畫的留白有着異曲同工之妙。順帶一提，客廳內鋪了潑墨地氈，又以奇形怪狀的石器和陶瓷花瓶作擺設，呼應戶外的奇景，體現了設計者熱愛自然的心思。
同場加映
「Aurora Zenith Residence」的設計者有不止一項構思是受自然奇景啟發，像貌似土耳其棉花堡的「Pamukkale Serenity Suites」，還有以雨林為據點的「Madagascar Canopy Cascades」，可謂各自各精彩。
Pamukkale Serenity Suites
被列入世界遺產的棉花堡，以地貌特殊見稱，恍如雪白的仙境，而構思於土耳其代尼茲利省建造的「Pamukkale Serenity Suites」，就像棉花堡石灰華梯田的延伸，其外形獨特，層層疊疊，處處都見到波浪似的曲線，襯以藍白色牆身，猶如海浪拍岸的瞬間定格。值得一提，這家概念酒店的每一間套房均附設小溫泉，住客可在仙境似的私人空間，一邊浸泡，一邊體驗何謂夕陽無限好！
Madagascar Canopy Cascades
跟大自然共生的概念建築，構思於馬達加斯加的熱帶雨林中興建，坐落於樹冠之上，跟周邊的自然環境融為一體，其建材亦用上當地的可持續物料，是名副其實的樹屋，配合太陽能電池板、雨水收集系統、堆肥設施，可大大減少對生態的破壞。內部為貌似梯級的複式格局，可避免觀景視野受遮擋，亦有利採光，特別是位於下層的弧形陽台，可讓住客完全體驗雨林的自然美。
撰文：何雨晴
圖片：互聯網
色彩斑斕的潑墨地氈，跟窗外的彩霞互相輝映。色彩斑斕的潑墨地氈，跟窗外的彩霞互相輝映。
色彩斑斕的潑墨地氈，跟窗外的彩霞互相輝映。
火紅的岩石牆在燈光照耀下，紋理更具層次感。火紅的岩石牆在燈光照耀下，紋理更具層次感。
火紅的岩石牆在燈光照耀下，紋理更具層次感。
層層疊疊的外形，跟棉花堡的地貌如出一轍。層層疊疊的外形，跟棉花堡的地貌如出一轍。
層層疊疊的外形，跟棉花堡的地貌如出一轍。
內部為複式布局。內部為複式布局。
內部為複式布局。
別墅依岩層而建，避免破壞周邊環境。別墅依岩層而建，避免破壞周邊環境。
別墅依岩層而建，避免破壞周邊環境。
從另一角度看，「Aurora Zenith Residence」完全融入丹霞的地貌，沒有絲毫違和感。從另一角度看，「Aurora Zenith Residence」完全融入丹霞的地貌，沒有絲毫違和感。
從另一角度看，「Aurora Zenith Residence」完全融入丹霞的地貌，沒有絲毫違和感。
每一間套房均配備私人露天溫泉。每一間套房均配備私人露天溫泉。
每一間套房均配備私人露天溫泉。
樹屋配備雨水收集系統，可用於灌溉屋內的植物。樹屋配備雨水收集系統，可用於灌溉屋內的植物。
樹屋配備雨水收集系統，可用於灌溉屋內的植物。
家具款式以弧形和矮身設計為主，以配合別墅的設計。家具款式以弧形和矮身設計為主，以配合別墅的設計。
家具款式以弧形和矮身設計為主，以配合別墅的設計。
「Pamukkale Serenity Suites」猶如海浪拍岸的瞬間定格。「Pamukkale Serenity Suites」猶如海浪拍岸的瞬間定格。
「Pamukkale Serenity Suites」猶如海浪拍岸的瞬間定格。
建於樹冠上的「Madagascar Canopy Cascades」，可讓住客盡情體驗雨林的自然美。建於樹冠上的「Madagascar Canopy Cascades」，可讓住客盡情體驗雨林的自然美。
建於樹冠上的「Madagascar Canopy Cascades」，可讓住客盡情體驗雨林的自然美。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc