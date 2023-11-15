秋風送爽賞美景 踩入大埔全新單車徑

踏入11月中旬，香港終於稍有涼意，係時候進行各種戶外活動。想清風送爽兼賞美景的話，騎單車絕對是心水推介，假若打算為車程注入新鮮感，則不妨前到大埔一趟，話說新界單車徑網絡上水至大學站段早前開通了分支路段「大埔三門仔海濱單車徑」，沿途圍繞八仙嶺、船灣海和吐露港，風景美不勝收。而且身處大埔可順道前往有羊駝駐場的農莊、大型園藝中心及充滿地中海風情的Cafe，消閒元素十分豐富。

全長900米 避風塘相伴 提起新界的單車徑，上水至大學站段可算係一大熱門之選，到此踩車可順道到訪聯和墟聯和市場、龍躍頭文物徑及文武二帝廟等古蹟文物，亦包含香港鐵路博物館、白石角海濱長廊及鳳園蝴蝶保育區等景點。更令人雀躍的是，該路段於7月尾來個擴充，開通了沿三門仔路由汀角路交界處延伸的分支路段「大埔三門仔海濱單車徑」。新路段長約900米、全程需時約15分鐘，吸引之處是沿路可飽覽整個船灣避風塘景色。眼前會出現一艘艘停泊的舢舨船，還有防波堤外大小不一的魚排，加上四周沒有高樓大廈，可開揚地觀賞獨特的漁村風光。如果你於夕陽時段前往，海面在陽光折射下變得金光閃閃，配合滿天彩霞，教人情不自禁不停按下快門。

順道探索 三門仔新村 到了單車徑盡頭的話，該處設有洗手間、飲水機、單車泊位及有頂篷長櫈供大家歇息，並可在此全方位觀賞優美的海景。意猶未盡的話，不妨步行約10分鐘前往位於大埔鹽田仔的三門仔新村。該村被八仙嶺、船灣海、吐露港等自然景色包圍，村民主要是蜑家人，至今仍保留着濃厚的漁村面貌。除了景色醉人，這裏更有獨特地質現象，村內更可找到僅於周末及假期開放的大埔地質教育中心，介紹這一帶的生態和地質特色，並展出多件漁村文物和岩石標本，更提供導賞服務讓你作深入了解。也別錯過村內隱藏了一道「三門仔時間廊」，圖文並茂回顧了該村的發展歷史，牆壁上更畫滿七彩顏色圖案，相當吸引。

同場加映 50萬呎農莊 親餵羊駝

渴望近距離親近動物及花草的話，不妨前往大埔鳳園路的蝶豆花園。該農莊佔地50萬平方呎，提供有機耕種班及蝶豆花種植班等多種體驗外，場內更可找到澳洲羊駝及新西蘭黑鼻羊，大家可以購買紅蘿蔔餵羊駝，把握機會接觸及合照。至於黑鼻羊屬稀有品種，臉部、耳朵及四肢均為黑色，配上一身白色鬈毛，賣相十分可愛，絕對要打卡一番。農莊也有多個景區，包括分別漆上紫色及紅色的荷蘭風車，如果剛好碰上開花時期，可在粉紅花田內拍照，令人恍如置身荷蘭。另外農莊中心設有天鵝湖，可邊踩天鵝船邊觀賞靚景，十分寫意。

地中海風 寫意Cafe

假如你想淺嘗異國情調，可到訪同樣位於大埔的COCO ESPRESSO。店內以柔和米白色及木系元素為主調，當中純白色裝潢配合拱形洞穴入口最吸睛，充滿濃濃地中海風情。店舖主打輕食，比較適合三五知己一起度過下午時光，食物包括有寬條麵、煎餅、窩夫、沙律等，亦提供多款咖啡及精品咖啡掛耳包，較受歡迎的是希臘船形流心薄餅，薄餅呈獨特的船形，配上拉絲芝士及流心蛋，口感內脆外軟，店舖更聯乘本地農場，推出罐裝微碳酸檸啡，低糖兼帶有氣泡，口感清爽。

城市沙漠 園藝導賞

在大埔林村較寮下有一間佔地3萬平方呎的園藝中心Botanic Union，內裏每個角落都種滿不同類型的仙人掌和多肉植物，令人有種置身於沙漠綠洲的感覺。室內擺設帶有外國氛圍，放置了獨特的藤椅及長櫈，舒適感十足。中心常常舉辦園藝導賞及工作坊，包括彩虹手編吊飾、杯子蛋糕泡泡浴球及葉皿木雕刻等，臨近聖誕節亦增設了迷你聖誕樹工作坊，同樣大受歡迎。另外，中心不時走出大埔，與其他單位合作， 讓大家在城市不同角落也能感受植物帶來的治愈力。

撰文：李芷玲

部分攝影：方偉堅