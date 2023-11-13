冠軍級Race Queen 賽場鬥「瀛」格

今次為大家介紹3位冠軍級Race Queen，個個樣靚身材正兼人氣高。

今個月接連有賽車盛事在香港及鄰近地區舉行，不僅世界級車手雲集，仲有一眾賽車女郎與車迷見面。提起Race Queen，又點少得發源地日本呢？有別於其他國家只屬賽場的輔助角色，日本賽車女郎被視為偶像。今次為大家介紹3位冠軍級人馬，樣靚身材正兼人氣高，同場仲會教大家去邊度學賽車，齊齊投入賽車熱潮。

最有才 開微博圈粉 24歲的ANON是中日混血兒，起初以藝名「みかみ」於2019年出道擔任賽車女郎，同年11月加入偶像團體「Predia」作雙線發展，僅年多時間便奪得日本賽車王后大賞2020最優秀新人獎、周刊Playboy獎及東京電視台獎三大獎項，相當厲害。擁有標致五官、F Cup上圍及168cm身高的她，不時在IG大派福利圖。

ANON自小精通中文及日文，大學時則主修英文，曾在TOEFL國際英語測驗獲得700分好成績；早前更開始經營微博，以中文跟內地粉絲互動，深明圈粉之道。她還懂得彈鋼琴、跳芭蕾舞、打網球及高爾夫球，堪稱才女一名。目前她在中日兩地發展，最近還參與國際超級模特兒大賽的中國區總決賽向夢想進發。

IG: anon_551

追蹤人數: 約12.2萬人

ANON

吸睛度︰★★★★

可愛度︰★★★

性感度︰★★★★

最美臀 橫掃寫真界 佐佐木萌香今年25歲，出身於日本埼玉縣，原本是在羽田機場工作的地勤人員，後來被星探發掘，於2019年正式以賽車女郎身份出道，於2021年獲得賽車王后大賞亞軍，同年進軍寫真界，並勇奪年度寫大賞「突破賞」。如今她在車模界仍十分活躍，無論車展、比賽、私影都可見其蹤迹，更不時擔任主持工作，實行多棲發展。

萌香留有一頭清爽短髮，加上人如其名「萌」度十足，辨識度甚高。不過她最誘人的是又大又圓的美臀，無論是比堅尼泳裝，還是賽車女郎服飾，總會突出這個賣點。今年她便獲得由記者編輯選出的寫真大賞冠軍，並將於12月舉行簽名會，想見佢真人就咪錯過啦！

IG: moeka_sasaki

追蹤人數: 約7.6萬人

佐佐木萌香

吸睛度︰★★★

可愛度︰★★★★

性感度︰★★★★

最活躍 螞蟻腰示人 賽車女郎的服裝向來頗為「涼快」，布料少且性感，以凸顯女士的S形身材，在芸芸日本Race Queen團隊中又以「Weds Sport Racing Gals」最受歡迎，她們正是以精心設計的服裝而聞名。最近她們騷出藍色半透視裝叫人眼前一亮，當中一位女主角日南まみ，若隱若現下其「螞蟻腰」更顯纖細，相片一出旋即在網絡洗版。

日南まみ於北海道出生，經社交平台入行成為模特兒，之後於2019年在車模界活躍起來，以賽車女郎身份出席大大小小的賽車活動。除了IG，活躍的社交媒體還有X（Twitter）、Tiktok及Threads等，積極與粉絲交流，狂熱粉絲更會專程到賽場拉起橫額為她打氣；去年她獲得日本RQ大賞「Adam賞」時就特別答謝其粉絲支持呢！

IG: _maaamiy_

追蹤人數: 約14.4萬人

日南まみ

吸睛度︰★★★★

可愛度︰★★★

性感度︰★★★★

源自日本地位高 賽車女郎又稱為賽車王后，英語Race Queen常被縮寫為「RQ」。這職業最早源於日本，普遍認為60年代的模特兒小川羅莎是賽車女郎鼻祖。初期她們的工作是在比賽開跑前，替車手持傘遮擋太陽或遞水以防中暑，後來80年代日本步入經濟泡沫時期，賽車女郎開始在泳衣印上車隊及贊助商以吸引注意力，逐漸演變成提升企業形象的代言角色。日本賽車女郎被視為專門職業，甚至可去到偶像級數，有雜誌如《GALS PARADISE》等專門介紹她們。人氣高的賽車女郎除了出席於賽場，還會被邀請拍攝寫真和廣告，有機會進身為藝人，飯島直子、岡本夏生等便是經此途徑出身的知名藝人。

車模收入驚人 賽車女郎的收入一般分幾級制，為車手拿傘雖然較為辛苦，但能近距離接觸車手，曝光率較多，收入亦較高。其次是負責搖旗吶喊或歌舞助興的一群，有時還要舉牌或充當禮儀小姐。在F1一級方程式賽車未廢除賽車女郎之前，一個簽約的賽車女郎年薪可高達320萬港元，其他地區如韓國兩天賽事可進帳萬多港元，台灣日薪則約二千多港元左右。相較於賽車女郎，從事車模的收入有機會更高，近年內地經常舉辦大型車展，網上便有人爆料指，「三甲」內地車模張芮爾及蘇寧的出場費同為100萬人民幣（折約110萬港元），收入最高的李凉凉出場費更達128萬人民幣（折約138萬港元）。

學賽車有門路 香港地小人多，不容易舉辦賽車運動，但想學揸賽車依然有計。香港賽車學校舉辦多個培訓班，涵蓋初級賽車、方程式、房車、飄移課程，全部在專業車場及工作人員的輔助下安全地進行，其中方程式課程更讓學員感受時速200多公里的快感。而中國香港小型賽車總會亦有舉辦訓練課程，例如小型賽車基本認知班、小型賽車執照精讀班及賽事工作人員培訓班等，部分更可親子上堂，認識賽車的基本知識。

撰文︰陳志滔