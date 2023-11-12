4招衣服除臭 告別燒烤油煙味

立冬已過，天氣愈來愈涼，即係燒烤、打邊爐和食雞煲嘅時間又到啦！不過每次吃完以上食物，衣服都難免沾上油煙食物味，若然是厚厚的外衣更叫人煩惱，因為唔洗又會臭，洗又怕難乾。以下教大家幾招衣物快速除臭法，同擾人的氣味講ByeBye。

第1招：自製天然芳香劑 去除衣物異味最直接方法是使用香氛噴霧，其實這類芳香劑自製都得， 最簡單的方法是用檸檬，皆因檸檬酸可使蛋白質變異和殺死細菌。把半顆檸檬汁與約300ml水拌勻，裝入噴霧瓶中，再噴灑於有臭味的衣服上即可，既天然又環保。除了檸檬汁，檸檬精油搭配木類精油，例如芬多精、杜松莓、松針、茶樹、尤加利等也有上佳的除臭效果。製作方法是把10滴檸檬精油、10滴木類精油、35ml乙醇及15ml蒸餾水充分混合，再放入噴霧瓶之中，常溫下可保存一年左右。此外，酒精能夠分解異味分子，所以酒精消毒噴霧也能派上用場，只是使用時不要過量，否則有機會令布料褪色，用時也要遠離火種。

第2招：善用爽身粉濕紙巾 爽身粉利用粉末的毛細作用來吸走水分，具有吸濕、止汗、除臭功能，在衣物上撒少許爽身粉，等一會後再拍打，就能帶走異味和濕氣。穿衣時在身上稍微拍一點爽身粉，也能減少汗臭，一舉兩得。剛吃完燒烤或火鍋，成身味也有就地取材的急救方法。利用濕紙巾拭擦衣物表面後抖動，便能趁水氣蒸發時把氣味粒子帶走，同時達致消毒功效。同樣濕毛巾也有除臭功效，把濕毛巾扭至半乾於衣服擦拭，也能輕鬆帶走氣味粒子。

第3招：洗澡蒸焗帶走粒子 一般而言，把衣服掛於露台或通風地方一晚，味道已經消除大半。然而香港不是每家每戶都有露台，這時就可借助浴室。洗澡後趁浴室還滿是水蒸氣，立即把帶有異味的衣物掛於浴室內，然後開上抽氣扇關門焗半個小時，水蒸氣便可把衣物纖維上的氣味粒子帶走。趕時間的話仲可利用家中電器，例如開動風筒吹衣服，加速空氣流動來將氣味粒子帶走。另外把一條毛巾弄濕再扭乾，放於衣服上用熨斗平燙，異味便會轉移到毛巾上，若用掛熨機一邊噴水蒸氣一邊來回移動，效果更相得益彰。特別一提，近年坊間出現了不少衣物護理機，只需把衣物放在其中便能殺菌除臭，部分還能增添衣物香味。

第4招：摺好衣服避免吸味 所謂「預防勝於治療」，除臭亦然，去到餐廳或燒烤場時，不妨先把外套摺好並放於環保袋或置物箱內，減少暴露於環境中，吸附的臭味自然大減。此外，棉花、麻質、羊毛、尼龍、聚酯纖維等是吸濕力較強的物料，容易沾染氣味粒子，所以大家出席火鍋或燒烤聚會時，應盡量避免穿着以上衣服，改穿皮革或防水布料服飾為妙。

撰文：陳志滔

圖片：互聯網