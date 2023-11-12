創意混搭 Nikkei Cuisine

皇帝蟹腳天婦羅配柚子汁

西瓜粒面放上炸得香脆的皇帝蟹天婦羅，伴紅葱頭片、Jalapeño和芫荽，配酸甜口味醬汁，三種食材混出豐富口感。

Nikkei Cuisine指的是日系秘魯菜，或許大家好難將南美洲的秘魯，與港人熱愛的旅遊勝地的日本聯繫在一起，然而，早在19世紀，已有大量日本人移居秘魯，將自家傳統與融入當地飲食文化之中，打造出別具一格的Nikkei Cuisine。近日不但有享譽國際的日系秘魯餐廳回歸香港，亦有人氣餐廳推出全新風味菜單，讓大家再次細味到這股獨特的滋味！

世界級名廚主理 日本於19世紀正值經濟低迷，很多日本人決意向外發展，當時剛開始發展的南美洲正是其中一個選擇。有日本人移居秘魯後，因懷念日本菜式，於是利用當地的藜麥、辣椒和調味料等食材，結合日式烹飪手法，打造出富創意的日系秘魯菜。

星級名廚松久信幸師傅曾於秘魯工作3年並開設壽司店，深受當地飲食風格影響，融入兩地菜系的優點，打造出滲秘魯風格的日本菜。之後他陸續到阿根廷、美國和日本居住和工作，繼1987年在美國加州開設了日本餐廳後，於1994年在紐約開設首間日系秘魯餐廳，隨即成為人氣熱點，並獲得多個獎項。現時餐廳於全球有51間分店，享譽國際。早在2006年，他在尖沙咀一間五星級酒店開設品牌全球第6間分店，是日本以外第二間亞洲分店。早年因酒店翻新而暫停營業，近日宣布重磅回歸。

獨特調味添辛香 提到餐廳招牌菜，首推經典的油甘魚配南美辣椒，松久師傅曾在偶然機會下，發現這兩款食材結合，味道非常夾，因此他以Jalapeño辣椒代替日本芥末，再加點柚子豉油和芫荽，為香辛的味道加添一絲清新餘韻。想一次過感受多重鮮味，集合八爪魚、車海老和吞拿魚等製作的新菜式「薄切海鮮刺身」，獨特的醃漬醬汁用秘魯特產Aji Amarillo辣椒加調味料調配，讓海鮮的酸、辣、爽、香在口腔一次過爆發出來。

創意天婦羅配西瓜 招牌菜以外，餐廳亦推出多款新菜式，一道「皇帝蟹腳天婦羅配柚子汁」，吃時除配清甜的西瓜，還有南美辣椒和芫荽，鮮嫩多汁又清爽。另一道香烤智利銀鱈魚，吃時蘸加了兩款秘魯辣椒製作的串燒醬汁和柚子汁，為魚肉帶來一絲絲酸甜滋味。愛佐酒的話，結合兩地元素打造的香辣三文魚粟米餅最好不過，三文魚刺身加辣味噌醬汁拌勻，無論和清酒或雞尾酒都相當匹配。

（查詢電話：2313 2313）

醉人香氣添食欲 美食講究色香味俱全，中環日系秘魯菜居酒屋秘魯烹飪總監Arturo Melendez以穆罕默德一句「香水是喚醒靈魂的食物」作靈感，以煙熏、柑橘、花香、果香和泥土氣息等不同的香味作媒介，和主廚Justin聯手打造全新菜單。

無論男士或女士，都愛用香水提升個人魅力，大廚以此作靈感，打造出芬芳的「食用香水」。用油甘魚和吞拿魚混搭出H&M2，上桌時噴點用樺樹皮製作的「Corteccia di Bettulla」食用香水，為菜式加添煙熏氣息。至於檸檬汁醃鱸魚，魚肉加配料和秘魯醬汁等拌勻，再噴用檸檬葉製作的「Foggily di Limone」食用香水，香水內的柑橘香氣和醃魚肉可謂相當匹配。

煙熏氣息夠惹味 除此之外，抹上秘魯黑辣椒醬和哈里薩蒜蓉醬燒烤的醬烤茄子，散發濃郁的辛香，惹味又開胃。煙熏牛油龍蝦除用蝦醬、Aji Amarillo作配外，還用浸泡過波本威士忌的橡木來煙熏，令香氣更澎湃。傳統的秘魯牛心串燒，是用啤酒和Aji Panca辣椒、鹽、黑胡椒和小茴香等混合做成醃醬，大廚則配番薯和粟米來享用。另外，大廚設計的燒牛臀肉串燒，同樣以傳統醬汁醃製，不過改配煙熏粟米蓉，啖啖肉之餘又有複雜香烤氣息，令人再三回味。

（查詢電話：2811 1152）

認識南美辣椒 南美辣椒佔日系秘魯菜一個很重要的部分，不同的辣椒，風味和配搭都有分別。最為大眾認識的Jalapeño，辣味較溫和，適合配薄切魚生或較清新的菜式，也可用來製作醬汁。Aji Amarillo是秘魯黃辣椒，較Jalapeño辣10倍，香辣外還帶點清香，加點青檸或日本米醋等材料做醬汁，已很好吃。至於Aji Panca，外皮近紫黑色，味道不算太辣，入口帶點果味，多用來製成辣椒醬，配肉類最夾。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

油甘魚配南美辣椒

油甘魚薄片加辣椒和芫荽，微辣口感配鹹香酸甜的柚子豉油，是經典的日系秘魯美食。 吞拿魚腩刺身韃靼伴魚子醬

吞拿魚切碎，加蒜頭、洋葱和芥末醬油拌勻，配魚子醬和葱花，冰鎮上桌享用，滿滿的矜貴鮮味。 H&M2

油甘魚和吞拿魚赤身以魚骨狀擺盤，配韭葱虎奶（秘魯醬汁）、檸檬啫喱和柑橘芫荽油，之後噴用樺樹皮製作食用香水，提升香氣和味道。 燒牛臀肉串燒

牛肉粒加啤酒和秘魯辣椒等傳統配料醃製烤煮，配煙熏粟米蓉、薑葱柚子醬油和枝豆享用，燒烤氣息突出。 綠色的Jalapeño，味道溫和，可謂百搭的南美辣椒。 薄切海鮮刺身

八爪魚粒、吞拿魚粒、三文魚粒、鱸魚粒、帶子粒和車海老，加用Aji Amarillo辣椒、檸檬汁、醬油、蒜蓉、生薑和柚子汁等製作的醃醬拌勻，酸爽香辛又開胃。 餐廳主理人松久信幸師傅 檸檬汁醃鱸魚

鱸魚、牛油生菜、番薯、脆粟米粒、芫荽和虎奶拌勻，灑上用檸檬葉製作的食用香水，讓菜式散發清新柑橘香氣。 秘魯烹飪總監Arturo Melendez 黃色的Aji Amarillo，辣度驚人，餘韻又帶點清香，多用來做醬汁。 香烤智利銀鱈魚

銀鱈魚燒烤後，配紅葱頭芫荽沙律，秘魯串燒醬汁以Aji Amarillo和Aji Panca兩款辣椒製作，再配以柚子汁，帶來複雜的酸甜香辛氣息。 紅色餐椅配木地板和餐桌，再加上一望無際的維港景色，別具格調。 秘魯燒牛肉薄片

燒牛肉上唧滿了秘魯辣椒醬，配焦糖洋葱和紅菊苣甜豆沙律，為濃郁的味道添上一絲香甜餘韻。 居酒屋配以時尚布置和燈效，再加上開放式廚房，氣氛輕鬆。 紫黑色的Aji Panca多用來製辣椒醬，當地人在煮湯時也會加入，適合配肉品嘗。