「深」花怒放 秋遊打卡天堂

深圳除了吃喝玩樂行街Shopping，亦有不少綠化園區讓人放鬆身心，單係市內公園總數就有近1,260個。踏入秋季不少仲變成免費賞花熱點，例如福田區蓮花山公園正舉辦年度花展，化身成龐大簕杜鵑花海；南山區則有流花山公園的馬鞭草盛放，讓人彷彿置身莫奈油畫之中；而寶安區松崗五指耙體育主題公園滿布月季花，配合亭台樓閣頓成打卡天堂。

福田區：嘉年華盛會 簕杜鵑展 「含蕊紅三葉，臨風艷一城。」唐代詩人張若虛的詩句正好形容簕杜鵑的美態。簕杜鵑自1986年開始成為深圳市花，並於1999年起每年舉辦簕杜鵑花展，早年於東湖公園舉行，至2003年才移師到福田區蓮花山公園，近年更升級成集綜合性花展和遊賞玩樂於一身的大型嘉年華。今年花展踏入第25屆，由即日起至11月19日舉行，從福田站乘3號線到蓮花村，再步行125米左右，全程8分鐘即可到達。展覽場地面積近20萬平方米，展出逾280個簕杜鵑品種，15萬株花卉形成龐大花海。

簕杜鵑又叫三角梅，以色彩繽紛、品種繁多見稱，花展展出的以桃紅色居多，另有水紅、淺茄、檸檬黃等多種花色，而公園內的毓秀園更化身為綠色展區，展示多款跟簕杜鵑相關的盆景，造型優美體現極高園藝水平。展區約1小時行完，建議做好防曬及帶備足夠糧水，花展期間還有「公園咖啡節」，地點就在公園椰林風草坪，每天早上10時至下午6時讓遊人邊賞花邊品嘗咖啡。逛公園前後，不妨去福田區的網紅餐廳小蜇屋日韓食堂•茶歇「醫肚」，招牌「栗子紅茶梳夫厘鬆餅」及「秋日柿子牛奶雪花冰」勁IGable，打卡必吃！

南山區：馬鞭草綻放 如莫奈油畫 流花山公園屬南山區深圳灣公園的一部分，從福田坐地鐵11號線到後海站G出口，全程約45分鐘。這公園被譽為「莫奈花園」，擁有一個佔地1.5萬平方米的小山坡，一年四季種植不同花卉，一般8至10月能看到粉紙扇花，花朵呈小五星狀，恍如粉紅色傘子。11月起這處則變成柳葉馬鞭草的紫色花海，馬鞭草來自南美洲，能長到1.6米高，走進人咁高的紫色花海擁有沉浸式賞花體驗。另外馬鞭草備有檸檬般的清新香味，花兒迎風搖曳香氣四溢，行完一趟保證心曠神怡。

公園栽種馬鞭草也饒富心思，花圃成扇形，其中穿插着幾條花卉大道，路面寬敞讓遊人踏單車穿過，彷彿騎行在仙境之中。公園全天候開放，而且免費入場，網友指下午5時至6時是最佳拍攝時間，比較涼爽且遊人較少，從高角度可拍攝到人與花海特寫，低角度仰拍則能影到花海與背後摩天大樓同框，效果獨特。而且公園鄰近深圳灣，臨走時可順路欣賞該處夜景，加上南山區新派食肆多得是，當中鵬小館Bistro主打創意小菜，鎮店之寶「鹹蛋黃叉燒」在軟嫩叉燒裏釀入香濃的鹹蛋黃，鹹香撲鼻。

寶安區：月季花中王后 爭妍鬥麗 寶安區松崗五指耙體育主題公園的位置較遠，從深圳北站乘6號光明線，在鳳凰城站出再轉公共交通工具約1.5小時到達。公園環湖而建，面積達1,800多畝，依山傍水是鬧市中的「天然氧吧」。公園特設月季苑，這個嶺南庭院不但有江南水鄉風光，還種植了不同品種的月季花，形成大面積的花海。月季別名花中王后，四季開花因而又叫月月紅，屬中國傳統十大名花之一，古人喜以此作畫，跟公園的亭台樓閣非常匹配，而且會定期舉辦花展，紅黃白各種顏色爭妍鬥麗，令人賞心悅目。

賞花以外，公園還有很多遊覽打卡點，例如種有12畝大的柳葉馬鞭草，遠觀像大片薰衣草園，現在也是絕佳觀賞時期。另有可遠眺五指耙水庫的三層高松韻樓、面積近1,800平方米的嶺南庭院、高達4米可欣賞腳下風光的玻璃棧道，以及設有親水棧道的庫尾濕地等。所有景點由5.2公里長的綠道貫穿其中，加上森林迷宮、兒童活動廣場等不同設施，適合一家大小漫步其中，全部逛完預計要花上大半天時間呢！逛到攰的話，寶安區也有很多老字號中國菜，芙蓉樓‧尚熹是其中之一，必吃原創的「飛天茅台灼玫瑰鹽烤鴨」，吃前廚師會把茅台酒淋在烤鴨上，鴨皮入口香脆且酒香飄溢，賞花後必食。

撰文：陳志滔