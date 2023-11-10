穩定血糖 飲食要低GI

飲食習慣不健康，加上缺乏運動，令很多人的體形變得肥胖，連帶健康也受威脅，愈肥愈易患糖尿病！有專科醫生指出，現今有不少潛在病人不知自己已患糖尿，要預防病發或改善病情，低GI飲食絕對可以幫到手！

血糖忌大起大落 要有效控制糖尿，重點是維持平穩血糖水平，而影響血糖的食材包括五穀類、豆類、奶類、水果類、根莖類（如薯仔、番薯、芋頭）等等，這些食物中的碳水化合物於消化分解後，會成為葡萄糖進入血液，血糖水平會因而上升，此時人體會分泌胰島素，令血糖回復正常水平。然而，糖尿病患者因身體胰島素分泌不足，或體內對胰島素產生抗拒，或兩種現象同時出現，導致血糖過高，就會引致併發症。

很多人誤以為患上糖尿病就「乜都唔食得」，但其實只要學懂「揀飲擇食」，控制醣分的攝取，問題便不大。醣包括所有葡萄糖、蔗糖、果糖、乳糖、澱粉質等，以上各種營養素均對血糖高低有影響，但我們不可完全戒絕醣類，所以為了保持血糖水平穩定，飲食應以定時定量為原則，避免一時餓過頭，一時暴飲暴食，令血糖大上大落，因為低血糖也會令患者出現面青、手震、頭暈眼花、心跳加速等情況。

留意食物的GI值 選擇食物時亦應參考GI值，一般而言，加工較少、纖維量較高、分子結構較複雜的食品（如糙米、全麥麵包等），GI值較低，因它需要較長時間消化及吸收，使血糖上升的速度相對緩慢，還能增加飽足感及延緩肚餓感覺，幫助體重控制，所以建議每餐加入至少一種低GI食品。相反，進食高GI的食物令血糖急速上升，刺激胰島素大量分泌，血糖因而急速下降，不但造成血糖大上大落，還會影響脂肪代謝和體重控制。

另外，食品的加工、製作和烹調過程都會影響其GI值。像白粥這類食物，材料來源是白米，但GI值是88，高於白米的72，原因是烹調白粥需要的時間，比一般煮飯的時間長，當身體消化和吸收白粥時，時間相對較短，血糖上升的速度自然提高了。

除此之外，日常飲食中多攝取纖維素，其中水溶性纖維可減慢食物消化速度及血糖吸收，非水溶性纖維則可增加飽肚感，有助控制食量，有利血糖穩定。

GI是甚麼？ 「GI」是Glycemic Index的縮寫，即升糖指數，又可稱為「血糖生成指數」，用於量度食物經消化後，對體內血糖的影響，其數值由0至100，若數值大於或等於70為高GI，代表該種食物會令血糖快速上升。至於數值小於或等於55則為低GI，代表這種食物有助血糖趨於平穩。

常見食物升糖指數 低GI類：燕麥、意粉、糙米、全麥麵包、麥皮、蕎麥麵、紅蘿蔔、番茄、豆類、粟米、橙、蘋果、奇異果

高GI類：白飯、白粥、多士、粟米片、法包、糯米、薯蓉、南瓜、西瓜、荔枝、榴槤、龍眼