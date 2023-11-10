糖尿會攞命 勿掉以輕心

糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病，更是本港十大致命疾病之一！根據統計數字，每10位港人就有1位是糖尿病患者，國際糖尿病聯盟更估計，到了2030年，患糖尿病的港人將激增至92萬人！不想自己淪為受害者，有必要多了解其成因，防患於未然。

患病徵狀不明顯 大部分糖尿病患者並不會有明顯病徵，很多時會被病人所忽略，但如果血糖長期嚴重過高，便會出現多尿或小便頻密、容易疲倦、經常口渴、體重下降等，換句話說，當病徵出現後才去檢測，有機會延誤診治。別看輕糖尿病對患者的影響，若血糖控制不當，有機會出現免疫能力變差，血糖長期過高又會對血管造成損害，令血管硬化、收窄，容易栓塞，而血管病變又會破壞心臟、腎臟、眼睛及神經系統。另外，糖尿病是引起心血管疾病、腎衰竭、失明、中風、下肢潰瘍的主要成因，更會引起酮酸中毒，有致命危險！若能及早確診與治療，對於預防併發症十分重要。

二型患者佔多數 糖尿病是因胰島素分泌不足或不能發揮應有功效所致，當胰島素出現問題，葡萄糖不能被正常轉化，便會積聚在血液中，形成血糖過高，多餘的糖分會經由尿液排出，形成糖尿。現時全港約有70多萬人患糖尿病，一型患者佔約2%，通常發病年齡較輕且有家族病史，病因跟免疫系統出問題有關，抗體破壞胰臟功能，令胰島素的分泌功能嚴重缺乏；二型患者則佔超過95%，過往以中老年人為主，近年則有年輕化迹象，成因與遺傳、肥胖、不良飲食習慣、缺乏運動等因素有關。除了一型和二型外，還有妊娠糖尿病和反應性糖尿病。

定期檢測有必要 若對自己是否患上糖尿病有懷疑，可利用血糖機「篤手指」 驗血糖，但這種方法並非百分之百準確，所以45歲或以上、肥胖、缺乏運動的人士應定期檢測。俗稱「飲糖水測試」的口服葡萄糖耐量測試（OGTT）是現時最準繩的方法，如空腹或餐後血糖高於正常但未觸及糖尿病水平，便可診斷為「糖尿病前期」。另外，糖化血紅素（HbA1c）能反映身體過去2至3個月的平均血糖值，是近年常用來診斷糖尿病的一個指標（≧6.5%可確診糖尿病），還能預測出現糖尿病併發症的機會。

哪類人要提防？

‧有家族病史者

‧45歲或以上

‧運動量不足（平均每日少於30分鐘）

‧吸煙者

‧卵巢多囊症患者

‧患有高血壓、高血脂、脂肪肝的人士

‧身體過重或有中央肥胖問題