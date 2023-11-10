Hyper Tourer「瀛」造豪奢未來

Hyper Tourer豪華概念MPV糅合日本待客之道精髓與自動駕駛等技術。

剛於11月初閉幕的日本移動出行展（前稱東京車展），日產（Nissan）為車迷帶來一款將Omotenashi「日本待客之道」與自動駕駛等先進技術結合的全新豪華概念MPV－Hyper Tourer。此概念車除了搭載純電驅動技術及e-4ORCE電子四驅系統之外，還配備全自動駕駛技術及V2X（Vehicle to Everything）車聯網功能，車上只有4張可對坐的座椅，巧妙地將日本傳統Kumiki組木工藝風格應用到車上，更將多塊LED屏幕鋪滿地台，營造豪奢未來感。

日式美學 融入設計 全新Hyper Tourer概念車建基於整合了緊湊型組件和高能量密度全固態電池的日產電動車技術願景（Nissan EV Technology Vision）平台架構，超低重心加上e-4ORCE電子四驅系統，無論是由駕駛者自主操控，還是將駕駛工作交由全自動系統代勞，都能帶來靈動、平穩、舒適的行車體驗。車身由光滑面板和簡潔有力的線條主導，充滿日式設計美學。其中兩側骨線從前部到後部擋泥板呈對角線流動，以獲得更佳空氣動力學性能。整個車身以一條白色LED燈帶由車頭經兩側一直伸延到車尾，環繞着整部車一圈，極具標誌性。腳下的車輪更注入靈感來自日本傳統Kumiki組木工藝的獨特圖案，營造出超越概念車的高級感。而且車門設計創新，結合滑動和對開兩大設計特色，帶來寬闊的車廂進出空間。

組木工藝 對坐歎茶 採用4座設定的寬敞車廂，以糅合Kumiki組木工藝與Koushi日式格紋圖案鋪陳。整個車廂由一道內置旋轉茶几的組木風飛橋式控制台貫穿，與頭頂上的氣氛燈連玻璃車頂，以及腳下鋪有8塊呈現波光粼粼水面效果的LED屏幕地板，營造奢華感與科技感十足的出行空間。於全自動駕駛模式時，一對前座椅可180度旋轉至與後座乘客面對面坐，期間乘客可透過隨車的穿戴式顯示器，調控設於前部中央多媒體屏幕的行車及導航等資訊。車上的AI系統還可在旅途中監察你的生物特徵，包括腦電波、心率、呼吸和排汗等，自動選播音樂及調校燈光以配合心情。

同場加映：Hyper Punk「摺」通虛實世界 講到日本傳統工藝，又點少得摺紙（Origami）？同廠另一款Hyper Punk純電跨界概念SUV，將Origami摺紙風與次世代科技融合，呈現出大膽前衞的新風格。各位如玩過摺紙的話，應該都試過將摺過的紙攤開的經驗，這身披獨特銀漆的車體便帶有此效果，能隨角度和光線幻化出不同顏色。而幾何三角頭尾燈平滑融入車身，與帶有大三角白粗線拉花的23吋輪圈，前衞時尚之餘，亦滿足到空氣動力學性能需要。

Origami摺紙風於中控台、門板及座椅設計進一步延伸。設計團隊將駕駛艙刻意打造成一個現實和虛擬交錯的空間，甚至可變成移動創意工作室。車主可透過安裝在車身的攝影鏡頭捕捉四周風景，然後以AI系統轉換成漫畫風景或圖案，呈現於軚環前的屏幕組，更可經無線網絡連接隨身電子裝備存取資訊。AI系統還能通過頭枕的生物感測器，偵測駕駛者的情緒並自動選擇合適的音樂和燈光，營造最能提高創造力的空間。

本地車訊：新版GLE全方位升級 平治（Mercedes-Benz）新版GLE車系除了外觀和內裝換上新設計細節，動力性能及車載科技配置亦有所提升。輸港的既有GLE 450 4MATIC SUV，亦有GLE 53 4MATIC+的SUV及Coupé兩款AMG GLE車型，依舊搭載3.0L直6渦輪增壓引擎配48V輕混能，經調校及優化後動力輸出各有所提升。科技配置方面，新車升級至第2代MBUX資訊娛樂系統及附有感應式控制的新一代軚環。車載的駕駛輔助系統功能如Active Distance Assist DISTRONIC、Active Steering Assist和Traffic Sign Assist亦得以升級，泊車系統連360度泊車鏡頭現支援平衡和垂直泊位，並提供「透明引擎蓋」功能。

撰文：林登麗

一條白色LED燈帶由車頭經兩側一直伸延到車尾，極具標誌性。 車輪設計獨特，靈感來自日本傳統Kumiki組木工藝。 Hyper Punk設計型格獨特，用上創新連玻璃車頂的蝴蝶門式設計。 座椅頭枕裝有生物感測器，能偵測駕駛者情緒並自動選擇合適的音樂和燈光。 於全自動駕駛模式時，前座椅可180度旋轉至與後座乘客對坐。 結合滑動和對開兩大設計的車門打開後，最搶眼的莫過於鋪滿地台波光粼粼的LED屏幕地板。 平滑融入車身的幾何三角頭尾燈，以及帶有大三角白粗線拉花的23吋大輪圈，辨識度高。 新版GLE 450 4MATIC SUV最大馬力提升至381hp。而新版GLE 53 4MATIC+ SUV及Coupé的峰值扭力增至560Nm。 飛橋式控制台特設可旋轉的日式茶几連茶具，讓乘客輕鬆歎茶。 內裝以細工木作鋪陳，加上AI系統將傳統工藝融入先進科技之中。 Origami摺紙風於操控台全面滲透。而軚環前的屏幕組可顯示AI生成的漫畫風景。 新一代軚環支援感應式控制，而中控台加入第2代MBUX資訊娛樂系統。