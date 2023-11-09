旋翼帆雙體遊艇FY.01 豎起環保風

如何減少對化石燃料的依賴是現今遊艇設計的大方向，除了善用太陽能外，借助風力來驅動也是常用方案。今次介紹的概念遊艇「FY.01」，有別於一般帆船遊艇的造型設計，頂部豎起3支高達40米的旋翼帆，預示着一種全新環保型遊艇的興起。

霸氣十足 由德國設計工作室3deluxe發表的「FY.01」，是一艘雙體遊艇，船長達100米，表面呈冷酷的銀白色，在陽光照耀下，邊緣露出金屬的銳利鋒芒。若從高處俯瞰，「FY.01」的造型令人聯想起1989年版的蝙蝠車（Batmobile），夠型夠霸氣，加上寬度達20米，有助加強船體的穩定性，無懼風浪動搖！

善用風力 說到「FY.01」的最大賣點，莫過於頂部的3支呈三角形排列的巨柱，它們是旋翼帆（Flettner Rotor），每支高40米，由可持續的NFC天然纖維複合材料建造，相當輕身，當它在轉動時，可將風能轉化為一種高效的推動力，其效能相當於同等尺寸的風帆，可減少航行時的能源消耗和碳排放量，所佔用的空間亦少得多。

空間寬敞 設施方面，受惠於雙體遊艇的寛闊船體，「FY.01」帶有開放式甲板，當中有一個無邊泳池由中庭延伸至尾部，看似懸空於海面。除了客廳、休閒區、用餐區、露天廚房外，「FY.01」也延續了3deluxe前作「VY-01」的綠洲風格，加入室內公園和一個垂直溫室，可為船上的人提供食材，實現另一種自給自足。

同場加映 Flexplorer 146 - Nasarda

說到環保型遊艇，焦點總是落在節能方面， 由意大利船廠Cantiere delle Marche製造的第三款「Flexplorer 146」，則展現了另一種思路，從遊艇的建造過程入手。這款預計於2025年建成的遊艇名為「Nasarda」，長44米，表面呈啞光墨綠色，內飾則由英國設計工作室Winch Design操刀，以大地色系為主調，當中的裝潢僅使用天然、無毒或環保材料，像再生貝殼複合材料、蛋殼飾面、再生漁網、編織草等等。性能方面，它配備符合IMO排放標準TIER III的選擇性催化還原系統，可在海洋保護區內航行。

ONYX H2-BO 85

號稱是世上第一艘能於船上生產氫氣的概念遊艇「ONYX H2-BO 85」，由Mask Architects推出，長85米，表面呈暗金色，其構思是以符合環保的方式，帶出奢華的海上體驗，重點是通過水力發電渦輪機和電解製氫技術，從周邊的海水提取氫氣，供發電機、引擎和燃料電池使用，減少遊艇對化石燃料的依賴，從而降低對環境的影響。

遊艇內部的布置優雅、豪華，除了客房外，還設有休閒區、用餐區、健身房等設施，可為船主提供舒適的居住和娛樂體驗。

Silent 120 Explorer

由船廠Silent Yachts推出的「Silent 120 Explorer」是一艘太陽能雙體遊艇，長36.7米，最大特色是整個船頂遍布太陽能電池板，能提供高達40kWp的動力，並配備發電機以應付緊急情況，預計最高速度可達到16節。值得一提，總噸位為499GT的它，寬度達13.85米，給船主提供900平方米的內外空間，更貼心地在側甲板為寵物預留玩耍空間。此外，它可配備兩款豪華設施，包括一艘全電動雙人潛水艇和一架電動垂直起降飛行器。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

以旋翼帆取代風帆，或會成為環保型遊艇的新趨勢。 一身啞光墨綠色的「Nasarda」，可於海洋保護區航行。 呈暗金色的「ONYX H2-BO 85」，具備船上生產氫氣的功能。 「Silent 120 Explorer」的船頂覆蓋太陽能電池板。 旋翼帆的轉動能源來自船頂的太陽能電池板。 內部布置以大地色系為主調，配襯有機紋理，充滿自然氣息。 除了標榜環保，這款氫動力遊艇亦顧及內部設施的奢華度和舒適度。 內外空間的面積達900平方米。 在懸空於海面的無邊泳池暢泳，又是一種有趣的體驗。 浴室的牆身和地板均以回收的貝殼複合材料製成。 從預想圖所見，內部布置優雅，還設有大面積的觀景窗。 遊艇設施齊全，包括桑拿房和按摩浴缸。