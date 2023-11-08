首度登場 潮玩踩階磚機瘦身

提起做運動減肥，大家少不免會跟「辛苦」兩字掛鈎，腦海浮現重複又沉悶的動作。其實要讓身體動起來，還有不少好玩又富娛樂性的方法，位於荔枝角的室內遊戲中心最近引入全港首部電子踩階磚遊戲機，既考反應又要配合敏捷動作，讓大家樂此不疲地出一身汗！順道介紹同區好玩好食的打卡熱點，滿足你各種不同的玩樂願望！

發光方格 踏出汗水 位於荔枝角D2 Place商場二期2樓及3樓的室內遊戲中心PowerPlay Arena，兩層面積合共超過2萬平方呎，場內提供超過15款不同的遊戲機，最近其3樓的The BattleField Zone A剛從外國引入了全港首架大型電子踩階磚遊戲機「格外留神」。機身主要是一塊劃分了多個會發出不同顏色燈光的方格地板，玩法十分簡單，地板方格會出現藍、綠及紅三色，獲分配5個心的玩家，於限定時間內要踏走出現的所有藍色方格，綠色方格為安全區，而踩中紅色的地雷方格會扣1個心，全扣掉5個的話便Game Over！遊戲設有單人、雙人、團體等18個遊戲模式，並分為5個關卡，由於時間有限兼部分藍格位置夠刁鑽，想要順利通關的話動作絕對要夠快，就算場地冷氣夠凍，玩家還是會出一身汗。

動感遊戲 郁勻全身 意猶未盡想繼續郁動身體的話，場內還有多款要「出力」的遊戲機，例如結合運動和科技元素的「動感單車」，此遊戲最多可4人對戰，透過特大屏幕及仿單車的操縱裝置，帶大家挑戰不同的賽道及場景。另外的「人體闖關」既考驗智慧及身體配合度，分為動作題及混合題，前者玩家需按屏幕顯示的題目作出相應動作，後者則是透過站啱位置來答題。想來點簡單直接的遊戲，則可一嘗「投分大作戰」，分為左右兩隊，大家需要在限時內投球到對方的螢幕上，最高分者獲勝。玩累了的話，可以一試射擊遊戲「讓子彈飛」，設有10多款場景模式，包括有標靶及喪屍，考考大家的眼界及手指靈活程度！

同場加映 嶺南之風 童話小鎮

玩累了想攤抖的話，總面積達17.65公頃的荔枝角公園提供多個康樂設施，如兒童遊樂場、體育館及足球場等，並設有以傳統嶺南風貌為主題的中式公園「嶺南之風」，內裏分為10個景區，包括「有鳳來儀」、「群星邀月」、「橋廊畫舫」等，除了有蓮花池，也有很多中式建築，如果想飽覽整個「嶺」的景色，也可以走上觀景台欣賞美景。公園同時暗藏了一個神秘小角落，內裏有一座藍白色小城堡、浪漫白色鞦韆及拱門等，旁邊有不同顏色的花草樹木，猶如置身於歐陸式的童話小鎮，更被街坊稱為迷你版愛麗絲花園，在陽光普照的日子下定能拍出絕美照片。

中西混合 特別菜式

想於荔枝角尋找味蕾衝擊？鄰近港鐵站旁、主打中西融合Fusion菜的咖啡店61E Coffee值得捧場。餐廳以法式園林為布置主題，簡約舒適。這裏的食物種類多元，有意粉、小食、甜品及飲品，當中較為特別的有臘味卡邦尼鮮蛋意粉，加入臘腸、臘肉及火腿，味道鮮鹹。另外，腐乳卡邦尼意粉亦是人氣之選。至於飲品則推薦加入港式元素的話梅梳打咖啡，餐廳選用九龍城涼果老字號的特製甜話梅，配合咖啡帶有鹹酸味，開胃兼提神。還想嘗試新口味的話，不妨試試開心果朱古力及菊花薑蜜咖啡。

手作地氈 無限時任玩

Tufting手作地氈在香港愈見流行，是通過戳刺動作讓紗線快速、連續地穿過織物背襯的刺繡技術。想親身感受的話，可到荔枝角的手作地氈工作坊Biu Lab。場地寬敞，可以容納10人以上，適合與朋友同往。導師會教導學員如何在刺繡框上底布、定位、起稿及使用地氈槍等，甚至圖案設計及選色等，就算是初學者也不用擔心。加上工作坊不設限時，保證學員可以即日完成並取走作品。如果有養寵物的話，也可以根據自己愛寵的照片製成地氈。場內亦設有落地玻璃及毛線牆打卡位，完成作品後可以拍照留念。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網