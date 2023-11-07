副刊

人氣爆錶！跟女團NewJeans玩轉葡日韓

今期大受注目的K-Pop女團NewJeans，她們到訪過的景點自然吸引粉絲及旅客朝聖！ 今期大受注目的K-Pop女團NewJeans，她們到訪過的景點自然吸引粉絲及旅客朝聖！
今期大受注目的K-Pop女團NewJeans，她們到訪過的景點自然吸引粉絲及旅客朝聖！
K-Pop樂壇經常爆出紅遍世界各地的偶像團體，要數最當時得令的，成員平均年齡為16歲的5人女子組合NewJeans絕對係其一。出道僅約1年，但她們的歌曲在音樂串流平台獲得高達20億的點擊率，廣告更係拍唔停手，就連香港也正在熱播中！她們的威力更滲透到旅遊界，到訪過的里斯本、東京及釜山景點統統成了朝聖熱點廣被談論，無論你是否粉絲，都有衝動想跟隨她們步伐玩埋一份！
里斯本：MV取景 公園市場熱舞
葡萄牙首都里斯本是西歐歷史最悠久的城市之一，觀光名勝多不勝數。NewJeans早前推出的歌曲《Super Shy》，便到訪了當地的景點拍攝。予人深印象的有位於市中心Santana Hill的托雷爾花園（Jardim do Torel），花園廣闊而寧靜，到處流露着新古典主義建築風格，種有美麗花草樹木，亦有小湖及噴泉，而且更有觀景台讓你居高臨下俯瞰城市景色，美不勝收。另一焦點落在當地傳統市場Mercado de Benfica，早於1971年開業，這裏一如MV所見，是一幢面積達2,800平方米的巨大穹頂建築，內裏約200個檔攤擺滿了新鮮的蔬菜、水果、肉、魚及麵包等，種類齊全外，售價比超市便宜，深得當地人及旅客歡心。MV內她們還前往了位於里斯本高尚住宅區、擁有美麗花園及特色建築而聞名的Largo Jose Saramago廣場，還有位於Loios區的Chelas Chicago籃球場，前者可順道逛逛該處的獨特商店及餐廳，後者的鮮艷場地絕對係打卡好去處。
網址：https://shorturl.at/qPUW3
東京：食肆開餐 大快朵頤
NewJeans於8月到日本參加人氣音樂節Summer Sonic 2023，引起當地一陣哄動。她們亦趁機順道到東京目黑區閒逛一番。愛到東京賞櫻花的朋友，應該對這裏不感陌生，流經該區的目黑川每逢春季便變身夢幻粉紅櫻花河，吸引不少人到訪。而NewJeans眾人除了沿河遊逛，亦幫襯了兩間食肆，其一是剛於3月完成翻新的炸豬扒專門店Tonkatsu富士㐂中目黑店，店內僅約20個座位，賣點是這裏使用瑞穗Imo母豬肉，脂肪熔點低，吃下的瞬間就會融化在嘴裏，肉質柔軟，非常適合油炸，加上連麵包糠及用油也一絲不苟，是該區的低調名店。另一間是與美容中心共用同一舖位的John's Ice Cream Tokyo，售賣的是由靜岡縣杉山牧場製作的意式雪糕，除了雪糕味道出色外，更有多種獨特口味，例如甘夏橙配黑胡椒和橄欖油、黑朱古力配竹炭、干邑白蘭地配水果和堅果等，你還可以在面層添加五顏六色的碎糖及糖霜餅乾，啱晒相機先食。
網址：https://shorturl.at/isGK7 （富士㐂）、https://shorturl.at/pEOR4 （John's Ice Cream）
釜山：快艇出海 斜坡滑車
早前NewJeans前往韓國最大港口城市兼第二大城市釜山，拍攝她們首個旅遊真人騷節目《NewJeans Code in Busan》。節目中成員到訪當地熱門及鮮為人知的觀光景點，並一嘗各種美食及活動。例如她們於影島海洋冒險公園坐噴射快艇出海，享受在海上以時速60km/h飛馳的快感，期間在遠處的釜山港大橋、五六島和國立海洋博物館等著名地標都在眼前出現，快艇還會不時來個急掟彎弄得水花四濺，讓成員開懷大叫。另外她們於Osiria大型綜合旅遊園區內試玩了Skyline Luge斜坡滑車。簡單講就是坐在非機動三輪斜坡滑行車上，體驗從山頂高速滑下的刺激感！場內共設有4條斜度、彎度、長度各異的體驗路線，滑行車的方向和速度操控十分簡單，大人細路都啱玩。節目中她們還登上西區著名的釜山松島海上纜車飽覽海灣美景、走進個性小店及咖啡店林立的田浦工具街及咖啡街閒逛，及於規模數一數二的多大浦夢幻夕陽噴泉隨着節拍跳舞等，讓觀眾從多角度見識釜山的魅力。
網址：https://shorturl.at/ahmHZ
撰文：林登麗
圖片：互聯網
Santana Hill的托雷爾花園景色宜人，設有觀景台俯瞰市內的Praca do Comercio廣場及著名太加斯河等風景。Santana Hill的托雷爾花園景色宜人，設有觀景台俯瞰市內的Praca do Comercio廣場及著名太加斯河等風景。
Santana Hill的托雷爾花園景色宜人，設有觀景台俯瞰市內的Praca do Comercio廣場及著名太加斯河等風景。
5位成員在市場內起舞，即時令該處變得充滿青春活力。5位成員在市場內起舞，即時令該處變得充滿青春活力。
5位成員在市場內起舞，即時令該處變得充滿青春活力。
剛於3月完成翻新的Tonkatsu富士㐂中目黑店，位於目黑區青葉台。剛於3月完成翻新的Tonkatsu富士㐂中目黑店，位於目黑區青葉台。
剛於3月完成翻新的Tonkatsu富士㐂中目黑店，位於目黑區青葉台。
眾成員在店內排排坐等食雪糕。眾成員在店內排排坐等食雪糕。
眾成員在店內排排坐等食雪糕。
坐在噴射快艇上的NewJeans，未出發先興奮！坐在噴射快艇上的NewJeans，未出發先興奮！
坐在噴射快艇上的NewJeans，未出發先興奮！
多大浦海水浴場不僅是釜山著名的觀賞日出和日落景點，其入口廣場的多大浦夢幻夕陽噴泉，規模更是數一數二。多大浦海水浴場不僅是釜山著名的觀賞日出和日落景點，其入口廣場的多大浦夢幻夕陽噴泉，規模更是數一數二。
多大浦海水浴場不僅是釜山著名的觀賞日出和日落景點，其入口廣場的多大浦夢幻夕陽噴泉，規模更是數一數二。
這個水池是托雷爾花園內一大地標，於8月會化身為城市沙灘。這個水池是托雷爾花園內一大地標，於8月會化身為城市沙灘。
這個水池是托雷爾花園內一大地標，於8月會化身為城市沙灘。
MV開頭Danielle踩着單車的一幕 ，是在阿爾法瑪舊城區取景。MV開頭Danielle踩着單車的一幕 ，是在阿爾法瑪舊城區取景。
MV開頭Danielle踩着單車的一幕 ，是在阿爾法瑪舊城區取景。
中目黑店的必點之選是厚切炸里脊豬排，肉汁非常豐富。中目黑店的必點之選是厚切炸里脊豬排，肉汁非常豐富。
中目黑店的必點之選是厚切炸里脊豬排，肉汁非常豐富。
售賣由靜岡縣杉山牧場製作的意式雪糕，更可添加不同的碎糖及糖霜餅乾。售賣由靜岡縣杉山牧場製作的意式雪糕，更可添加不同的碎糖及糖霜餅乾。
售賣由靜岡縣杉山牧場製作的意式雪糕，更可添加不同的碎糖及糖霜餅乾。
共設有4條路線的Skyline Luge斜坡滑車，斜度、彎度、長度各異，值得逐一挑戰。共設有4條路線的Skyline Luge斜坡滑車，斜度、彎度、長度各異，值得逐一挑戰。
共設有4條路線的Skyline Luge斜坡滑車，斜度、彎度、長度各異，值得逐一挑戰。
擁有巨大穹頂的Mercado de Benfica，內有約200個檔攤讓你慢慢發掘。擁有巨大穹頂的Mercado de Benfica，內有約200個檔攤讓你慢慢發掘。
擁有巨大穹頂的Mercado de Benfica，內有約200個檔攤讓你慢慢發掘。
MV出現色彩繽紛的Chelas Chicago籃球場（左圖），名字有向芝加哥公牛隊致敬的意思。MV出現色彩繽紛的Chelas Chicago籃球場（左圖），名字有向芝加哥公牛隊致敬的意思。
MV出現色彩繽紛的Chelas Chicago籃球場（左圖），名字有向芝加哥公牛隊致敬的意思。
John’s Ice Cream Tokyo跟美容中心一舖兩用，店舖門面偏向低調。John’s Ice Cream Tokyo跟美容中心一舖兩用，店舖門面偏向低調。
John’s Ice Cream Tokyo跟美容中心一舖兩用，店舖門面偏向低調。
目黑川一帶環境寧靜優美。目黑川一帶環境寧靜優美。
目黑川一帶環境寧靜優美。
釜山松島海上纜車行駛於海面86米之上， 腳下是一片遼闊的大海及松島景色 。釜山松島海上纜車行駛於海面86米之上， 腳下是一片遼闊的大海及松島景色 。
釜山松島海上纜車行駛於海面86米之上， 腳下是一片遼闊的大海及松島景色 。
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