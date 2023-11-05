立冬養生 保暖防燥

立冬將至，作為入冬第一個節氣，意味着往後的天氣會逐漸變得又寒又乾，小心着涼之餘，更要提防身體出現「三燥」，不妨參考註冊中醫師許素芳分享的養生貼士。

以斂陰護陽為本 踏入冬季，陰盛陽衰，萬物都處於閉藏、休養的狀態，而在中醫學角度，養生宜順應自然界閉藏之規律，以斂陰護陽為根本。在日常起居方面，適宜早睡晚起，確保睡眠充足，情緒要保持平和安寧，避免煩擾，使體內陽氣得以潛藏。其次，因應氣溫下降，人體的後背、腹部、頭部和關節最需要保暖，特別是背部是「足太陽膀胱經」循行的主要部位，它具有防禦外邪侵入的作用，小孩、長者、心腦血管病患者應加強暖背，有需要時穿一件貼身棉背心，也可趁中午時曬背，補充陽氣。

溫水泡腳補元氣 俗語有云：「諸病從寒起，寒從足下生」，由於腎經起於足底，而足部又很易受寒氣侵襲，再加上五臟六腑在腳上都有相應的敏感區和反應點，所以經常泡腳，刺激腳部的太沖、隱白、太溪、湧泉等穴位，可起到滋補元氣、壯腰強筋、調理臟腑、疏通經絡、促進新陳代謝、延緩衰老等功效。泡腳的水溫約40℃便可，也可加點鹽或白醋，前者能活血通經絡，後者可改善皮膚乾燥、乾裂等情況。

羊肉能溫補腎陽 說到冬令進補，屬溫熱性質的羊肉是不錯食材，能益氣、補虛、抗寒，提高免疫力，特別適合經常感覺體力不支、疲勞、瘦弱、怕冷的虛寒體質人士補益，能溫補腎陽。另外，脾胃虛弱者較易出現胃脹、胃痛、噯氣增多等腸胃不適症狀，應避免進食冰凍生冷的飲食，以免進一步損傷身體的陽氣。由於苦瓜、白菜、豆漿、蟹、刺身等食物的性質寒涼，多吃會損傷脾胃陽氣，應加以注意。

應加強滋陰潤燥 除了氣溫下降，立冬後的天氣會變得乾燥，身體也會隨之出現三燥，即肺燥、腸燥、皮膚燥，繼而衍生呼吸系統乾燥（如口乾、鼻乾、喉乾）、大便乾、排便不暢、皮膚乾、爆坼等問題，此時要注意滋陰潤燥，可以吃燕窩、燉蛋、銀耳、栗子、百合、花膠等滋陰之品。另外，黑色對應腎，趁冬天進食黑色食物如黑芝麻、南棗、海參、黑豆等，有助補腎、滋陰，還有養顏功效。

驅寒貼士 除了靠食療保暖，對適當部位或穴位加以按揉，也有助驅寒。

撰文：何雨晴

泡腳可刺激腳部穴位，有助滋補元氣，疏通經絡。 羊肉性溫熱，適合秋冬食用，有助益氣、補虛和抗寒。 腰腹

腰為腎之府，不宜受寒，睡前可按揉小腹及腰部各100圈，可暖宮護腰。 多吃黑芝麻、黑豆等黑色食物有助補腎。 立冬進補可選用山藥，具有益氣養陰、補腎益精等功效。 大椎穴

位於頸後，是人體最易感受風寒的位置，可以食指和中指按揉約2至3分鐘，艾灸此穴位也有助驅寒。 草本生活註冊中醫師許素芳 栗子能養肺潤燥，緩解立冬後身體的三燥。