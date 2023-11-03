群星力撐！無麩質飲食瘦身勁有效？

知名藝人推崇的減肥方式經常會被媒體大力追捧而備受注目，近年大熱的無麩質（Gluten-free）飲食，便受到不少荷里活巨星如Lady GaGa及桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）等力撐，加上現正舉行巡迴演唱會的台灣女歌手張韶涵，便曾聲稱奉行此法來減肥，確係話題十足！究竟這種飲食法對收身有何益處？實行時有否注意事項及禁忌？請來註冊營養師朱德賢（Vivian）為大家講解箇中關鍵，讓大家懂得背後原理並食得其法。

穀物蛋白質 乳糜瀉忌食 所謂麩質，是存在於穀物中（小麥、大麥及黑麥）的蛋白質。這種蛋白質猶如黏合劑，可將食物維持形狀不會鬆散，同時增加彈性，做出口感鬆軟有嚼勁的食物，常聽到高筋、中筋、低筋麵粉中的「筋」其實就是指麩質，一般存在於麵包、蛋糕、餅乾、意粉及早餐穀物等食品中。而無麩質飲食簡單講就是嚴格戒斷所有含麩質的食物，並改為進食蔬果及肉類為主的飲食。話說這種飲食法一開始是針對乳糜瀉（Celiac Disease）的飲食治療，乳糜瀉患者的免疫系統會對麩質產生排斥反應，導致腹脹、腹瀉、疲勞、發炎、營養不良及便秘等。但發展下來卻成了一套被標籤為健康的飲食法，不少歐美明星紛紛聲稱自己遵循此法後更健康、甚至可收身。其中星級人辦有曾飽受「雙下巴」困擾的張韶涵，她直指麵包及糖分是致胖元兇，利用無麩質飲食成功將嘗甜習慣戒除，保持苗條身材。

小心慎選 注意成分 雖然有人力撐，但Vivian指出無麩質飲食其實與減肥並冇直接關係，她解釋：「當從飲食中去除麩質，有些人便會注意到體重減輕或減少消化系統疾病徵狀等好處，這可能是由於本身患有乳糜瀉、小麥過敏或麩質不耐症，也有機會是進行無麩質飲食時，減少了如蛋糕、餅乾、漢堡包等精緻澱粉的攝取量，改為更健康的食物代替，從而減少相關徵狀和達致瘦身效果。」Vivian續指，無麩質飲食並不代表健康飲食，未必每個人都適合或需要，她說：「薯片、炸薯條等垃圾食物亦不含麩質，另外有些標榜無麩質的產品為了增加口感，在製作中混入更多糖和油，或加入代糖或添加物，令熱量和脂肪大大提升，故此進行無麩質飲食的人士應以原型食物為主。若不慎選食物，無麩質飲食就會變成一種富含熱量但營養素密度低的飲食，導致營養失衡，對健康造成深遠影響。」

易缺營養 增加壓力 有醫學研究報告指出，長期進行無麩質飲食的人士，反而有更高風險患上心血管疾病及糖尿病。報告解釋指，進食無麩質飲食的人士錯過了全穀物中可以保護心血管的物質，及減少攝取穀物纖維之故。加上亦容易缺乏鐵質、鈣和維他命B1等營養，因此不鼓勵非病患人士戒食麩質。Vivian同樣表示，非麩質不耐症人士遵行無麩質飲食並冇好處：「由於市面上無麩質食物的種類有限，要嚴格遵守該飲食法容易增加心理壓力，或對減重有反效果。」她建議有意實行無麩質飲食的話，應先徵詢醫生或註冊營養師的專業意見，為飲食選擇提供適當建議並定期抽血，檢測維他命及礦物質的攝取量能否滿足個人需要。

檢查日常生活症狀 小麥過敏、乳糜瀉及麩質不耐症的人士，會對麩質產生過敏反應，若不小心進食這些食物後，一般在約2個小時內會出現不同程度的反應，例如痕癢、腹瀉及腸道發炎等。如果不清楚自己是否對麩質過敏，可以從以下幾個症狀作簡單測試，包括有消化不良、經常腹脹、容易腹瀉或便秘、濕疹和牛皮癬、經常放臭屁，及大便惡臭或呈黏土色。

百萬分之20標準要留意 於網絡搜尋無麩質食品，輕易找到相關食品的清單，不過當中亦有灰色地帶，例如本身不含麩質的燕麥，會因為生產場地可能同時處理其他穀類，以致燕麥片中夾雜小量麩質。一般慣用的標準是，以100克食物為例，若麩質含量少於百萬分之20，該產品便屬於無麩質食品，麩質過敏者仍能放心食用。

3日無麩質飲食餐單 Vivian指其實中國人的傳統飲食，例如灼菜、蒸肉餅、蒸魚，及以飯為主食，已經是低麩質飲食，如果不用豉油及調味醬料，大致上已是無麩質飲食了。

DAY 1 早餐：肉絲米粉

午餐：雞扒蕎麥麵

下午茶：水果或果仁

晚餐：冬菇蒸雞

DAY 2 早餐：紅米粟米肉碎粥

午餐：芥蘭炒牛肉

下午茶：水果或果仁

晚餐：清蒸魚

DAY 3 早餐：無麩質燕麥片配低糖豆奶

午餐：冬菇蒸肉餅

下午茶：水果或果仁

晚餐：魚蛋米粉

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網

台灣歌手張韶涵透過無麩質飲食戒掉嘗甜習慣，出道多年身材依然苗條。 不含麩質的食物不一定健康，例如薯條便是高熱量高脂肪代表。 長期維持無麩質飲食的人士容易缺乏鈣質及鐵質等營養，增加患上缺鐵性貧血及缺鈣性骨質疏鬆症的風險。 進行無麩質飲食時，要選擇以糙米做的意粉。 若非嚴格執行無麩質飲食的人士，燕麥可當作低麩質食物食用。 冬菇蒸肉餅 Lady GaGa（左圖）及桂莉芙白德露同樣是無麩質飲食的推崇者。 進行無麩質飲食的人士，進食時應以原型食物為主。 進行無麩質飲食時，應多選糙米、小米、藜麥、蕎麥取代小麥主食。 無麩質飲食能減少澱粉及糖分的攝取量，但仍需要配合運動才能達致最佳效果。 冬菇蒸雞 常聽到高筋、中筋、低筋麵粉，當中的「筋」其實就是指麩質，可令麵糰變得有彈性，做出口感鬆軟有嚼勁的食物。 註冊營養師朱德賢 番薯、南瓜、薯仔等澱粉類蔬菜是提供膳食纖維和營養的良好來源。 如果有消化不良、經常腹脹、容易腹瀉或便秘等徵狀，有可能是對麩質產生過敏反應。 芥蘭炒牛肉