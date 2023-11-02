金字塔宮殿 盡現法老霸氣
住得豪應如何界定？相信大部分人第一時間想起王室宮殿，難怪現今豪宅設計常以歐陸宮廷為藍本。今次介紹的「Modern Egyptian Palace For The Descendants Of Ancient Egyptian Royals」，則受古埃及文明啟發，試圖建構一所霸氣十足的摩登宮殿，重塑昔日法老的奢華生活。
受古埃及文明啟發
古埃及文明予人一種神秘感，單是金字塔如何建成，至今仍是一個謎，甚至有人相信是外星文明的產物。由孟加拉建築設計師Jenifer Haider Chowdhury構思的「Modern Egyptian Palace For The Descendants Of Ancient Egyptian Royals」，就是摩登金字塔，其初心是為古埃及王室的後裔而建，所以室內布置力求奢華，重塑昔日法老王的宮廷生活。
三角主題牆最吸睛
從預想圖所見，金字塔內部以白色為基調，加入不少金色細節，看起來很有貴氣，而且受惠於樓底高的優勢，觀感上沒有半點侷促，還因為有大面積玻璃窗引入自然光，予人感覺相當開揚。無論客廳抑或飯廳，總會對正一幅呈等腰三角形的主題牆，表面刻上類似古埃及文字的圖案，即時令人聯想起著名的樂蜀神廟，在射燈照耀下，甚具氣派。
室內布置重對稱性
另一方面，設計師着重室內布置的對稱性，又加入不少金身雕塑，配以設計簡約的深棕色家具和綠意盎然的高身盆景，令人如置身藝術空間。
設施方面，客廳、飯廳、睡房、書房、廚房等區域應有盡有，而且每間睡房都會有獨立浴室，讓家中各成員都可享有不受騷擾的私人空間。順帶一提，這座宮殿採用的家品以金色為主，絕對可以用「金碧輝煌」來形容。
同場加映
美人魚寢宮Aquarium Room
自古以來，每當提及人魚，不少人都會對其形象產生幻想，但可有想過她的寢宮會是甚麼模樣？由建築設計師Veliz Arquitecto創造的概念建築「Aquarium Room」，相信最能符合大家的期望。顧名思義，「Aquarium Room」是建於海底，以藍色為主調，天花和地板以波浪形線條點綴，配合富岩石質感的牆壁，令房間跟外面的水世界打成一片。另外，睡床背靠透明舷窗，讓主人可隨時欣賞《魚樂無窮》，失眠也不悶！
青花瓷別墅Antique Villa
歐洲宮廷的古典風，通常採用白襯金為主題，布置細膩而華麗，為不少設計師崇尚的風格，而由建築系學生Mohammad Qasim Iqbal構思的「Antique Villa」，則像一座青花瓷宮殿，可謂別具一格，其概念是從巴洛克（Baroque）建築和葡式瓷磚（Azulejo）中獲取靈感，內裏每一角落都加入濃淡不一的青藍色花紋，令牆身、天花都變成一幅葡式瓷磚畫，襯以素白的石膏雕塑，令每個生活空間都像一件矜貴藝術品。
撰文：何雨晴
圖片：互聯網
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