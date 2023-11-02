金字塔宮殿 盡現法老霸氣

室內設計概念「Modern Egyptian Palace For The Descendants Of Ancient Egyptian Royals」以摩登手法重塑古埃及法老的奢華生活。

住得豪應如何界定？相信大部分人第一時間想起王室宮殿，難怪現今豪宅設計常以歐陸宮廷為藍本。今次介紹的「Modern Egyptian Palace For The Descendants Of Ancient Egyptian Royals」，則受古埃及文明啟發，試圖建構一所霸氣十足的摩登宮殿，重塑昔日法老的奢華生活。

受古埃及文明啟發 古埃及文明予人一種神秘感，單是金字塔如何建成，至今仍是一個謎，甚至有人相信是外星文明的產物。由孟加拉建築設計師Jenifer Haider Chowdhury構思的「Modern Egyptian Palace For The Descendants Of Ancient Egyptian Royals」，就是摩登金字塔，其初心是為古埃及王室的後裔而建，所以室內布置力求奢華，重塑昔日法老王的宮廷生活。

三角主題牆最吸睛 從預想圖所見，金字塔內部以白色為基調，加入不少金色細節，看起來很有貴氣，而且受惠於樓底高的優勢，觀感上沒有半點侷促，還因為有大面積玻璃窗引入自然光，予人感覺相當開揚。無論客廳抑或飯廳，總會對正一幅呈等腰三角形的主題牆，表面刻上類似古埃及文字的圖案，即時令人聯想起著名的樂蜀神廟，在射燈照耀下，甚具氣派。

室內布置重對稱性 另一方面，設計師着重室內布置的對稱性，又加入不少金身雕塑，配以設計簡約的深棕色家具和綠意盎然的高身盆景，令人如置身藝術空間。

設施方面，客廳、飯廳、睡房、書房、廚房等區域應有盡有，而且每間睡房都會有獨立浴室，讓家中各成員都可享有不受騷擾的私人空間。順帶一提，這座宮殿採用的家品以金色為主，絕對可以用「金碧輝煌」來形容。

同場加映 美人魚寢宮Aquarium Room

自古以來，每當提及人魚，不少人都會對其形象產生幻想，但可有想過她的寢宮會是甚麼模樣？由建築設計師Veliz Arquitecto創造的概念建築「Aquarium Room」，相信最能符合大家的期望。顧名思義，「Aquarium Room」是建於海底，以藍色為主調，天花和地板以波浪形線條點綴，配合富岩石質感的牆壁，令房間跟外面的水世界打成一片。另外，睡床背靠透明舷窗，讓主人可隨時欣賞《魚樂無窮》，失眠也不悶！

青花瓷別墅Antique Villa

歐洲宮廷的古典風，通常採用白襯金為主題，布置細膩而華麗，為不少設計師崇尚的風格，而由建築系學生Mohammad Qasim Iqbal構思的「Antique Villa」，則像一座青花瓷宮殿，可謂別具一格，其概念是從巴洛克（Baroque）建築和葡式瓷磚（Azulejo）中獲取靈感，內裏每一角落都加入濃淡不一的青藍色花紋，令牆身、天花都變成一幅葡式瓷磚畫，襯以素白的石膏雕塑，令每個生活空間都像一件矜貴藝術品。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

這座摩登金字塔的內部寬敞，布置金碧輝煌。 室內裝潢具氣派，牆上的壁畫在射燈映襯下，顯得更有層次。 睡床背靠透明舷窗，動人的水世界陪你進入夢鄉。 拱形門窗有利採光，加上樓底高，令整個空間顯得很開揚。 每位家庭成員的睡房均配備了獨立浴室。 宮殿包括客廳、飯廳、睡房、書房、廚房等等，符合豪宅應有盡有的特點。 富有質感的岩石牆加設壁爐，為這個幽藍色空間添加幾分暖意。 牆壁與天花以濃淡不一的青藍色勾勒花紋。 客、飯廳對正大面積玻璃窗，配合高樓底，令景觀變得開揚。 Aquarium Room的布置猶如美人魚的海底寢宮。 Antique Villa的設計受巴洛克建築和葡式瓷磚啟發。 無論是書房抑或琴房，都布置得如名畫一樣。