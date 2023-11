金字塔宮殿 盡現法老霸氣

住得豪應如何界定?相信大部分人第一時間想起王室宮殿,難怪現今豪宅設計常以歐陸宮廷為藍本。今次介紹的「Modern Egyptian Palace For The Descendants Of Ancient Egyptian Royals」,則受古埃及文明啟發,試圖建構一所霸氣十足的摩登宮殿,重塑昔日法老的奢華生活。