副刊

金字塔宮殿 盡現法老霸氣

室內設計概念「Modern Egyptian Palace For The Descendants Of Ancient Egyptian Royals」以摩登手法重塑古埃及法老的奢華生活。 室內設計概念「Modern Egyptian Palace For The Descendants Of Ancient Egyptian Royals」以摩登手法重塑古埃及法老的奢華生活。
室內設計概念「Modern Egyptian Palace For The Descendants Of Ancient Egyptian Royals」以摩登手法重塑古埃及法老的奢華生活。
住得豪應如何界定？相信大部分人第一時間想起王室宮殿，難怪現今豪宅設計常以歐陸宮廷為藍本。今次介紹的「Modern Egyptian Palace For The Descendants Of Ancient Egyptian Royals」，則受古埃及文明啟發，試圖建構一所霸氣十足的摩登宮殿，重塑昔日法老的奢華生活。
受古埃及文明啟發
古埃及文明予人一種神秘感，單是金字塔如何建成，至今仍是一個謎，甚至有人相信是外星文明的產物。由孟加拉建築設計師Jenifer Haider Chowdhury構思的「Modern Egyptian Palace For The Descendants Of Ancient Egyptian Royals」，就是摩登金字塔，其初心是為古埃及王室的後裔而建，所以室內布置力求奢華，重塑昔日法老王的宮廷生活。
三角主題牆最吸睛
從預想圖所見，金字塔內部以白色為基調，加入不少金色細節，看起來很有貴氣，而且受惠於樓底高的優勢，觀感上沒有半點侷促，還因為有大面積玻璃窗引入自然光，予人感覺相當開揚。無論客廳抑或飯廳，總會對正一幅呈等腰三角形的主題牆，表面刻上類似古埃及文字的圖案，即時令人聯想起著名的樂蜀神廟，在射燈照耀下，甚具氣派。
室內布置重對稱性
另一方面，設計師着重室內布置的對稱性，又加入不少金身雕塑，配以設計簡約的深棕色家具和綠意盎然的高身盆景，令人如置身藝術空間。
設施方面，客廳、飯廳、睡房、書房、廚房等區域應有盡有，而且每間睡房都會有獨立浴室，讓家中各成員都可享有不受騷擾的私人空間。順帶一提，這座宮殿採用的家品以金色為主，絕對可以用「金碧輝煌」來形容。
同場加映
美人魚寢宮Aquarium Room
自古以來，每當提及人魚，不少人都會對其形象產生幻想，但可有想過她的寢宮會是甚麼模樣？由建築設計師Veliz Arquitecto創造的概念建築「Aquarium Room」，相信最能符合大家的期望。顧名思義，「Aquarium Room」是建於海底，以藍色為主調，天花和地板以波浪形線條點綴，配合富岩石質感的牆壁，令房間跟外面的水世界打成一片。另外，睡床背靠透明舷窗，讓主人可隨時欣賞《魚樂無窮》，失眠也不悶！
青花瓷別墅Antique Villa
歐洲宮廷的古典風，通常採用白襯金為主題，布置細膩而華麗，為不少設計師崇尚的風格，而由建築系學生Mohammad Qasim Iqbal構思的「Antique Villa」，則像一座青花瓷宮殿，可謂別具一格，其概念是從巴洛克（Baroque）建築和葡式瓷磚（Azulejo）中獲取靈感，內裏每一角落都加入濃淡不一的青藍色花紋，令牆身、天花都變成一幅葡式瓷磚畫，襯以素白的石膏雕塑，令每個生活空間都像一件矜貴藝術品。
撰文：何雨晴
圖片：互聯網
這座摩登金字塔的內部寬敞，布置金碧輝煌。這座摩登金字塔的內部寬敞，布置金碧輝煌。
這座摩登金字塔的內部寬敞，布置金碧輝煌。
室內裝潢具氣派，牆上的壁畫在射燈映襯下，顯得更有層次。室內裝潢具氣派，牆上的壁畫在射燈映襯下，顯得更有層次。
室內裝潢具氣派，牆上的壁畫在射燈映襯下，顯得更有層次。
睡床背靠透明舷窗，動人的水世界陪你進入夢鄉。睡床背靠透明舷窗，動人的水世界陪你進入夢鄉。
睡床背靠透明舷窗，動人的水世界陪你進入夢鄉。
拱形門窗有利採光，加上樓底高，令整個空間顯得很開揚。拱形門窗有利採光，加上樓底高，令整個空間顯得很開揚。
拱形門窗有利採光，加上樓底高，令整個空間顯得很開揚。
每位家庭成員的睡房均配備了獨立浴室。每位家庭成員的睡房均配備了獨立浴室。
每位家庭成員的睡房均配備了獨立浴室。
宮殿包括客廳、飯廳、睡房、書房、廚房等等，符合豪宅應有盡有的特點。宮殿包括客廳、飯廳、睡房、書房、廚房等等，符合豪宅應有盡有的特點。
宮殿包括客廳、飯廳、睡房、書房、廚房等等，符合豪宅應有盡有的特點。
富有質感的岩石牆加設壁爐，為這個幽藍色空間添加幾分暖意。富有質感的岩石牆加設壁爐，為這個幽藍色空間添加幾分暖意。
富有質感的岩石牆加設壁爐，為這個幽藍色空間添加幾分暖意。
牆壁與天花以濃淡不一的青藍色勾勒花紋。牆壁與天花以濃淡不一的青藍色勾勒花紋。
牆壁與天花以濃淡不一的青藍色勾勒花紋。
客、飯廳對正大面積玻璃窗，配合高樓底，令景觀變得開揚。客、飯廳對正大面積玻璃窗，配合高樓底，令景觀變得開揚。
客、飯廳對正大面積玻璃窗，配合高樓底，令景觀變得開揚。
Aquarium Room的布置猶如美人魚的海底寢宮。Aquarium Room的布置猶如美人魚的海底寢宮。
Aquarium Room的布置猶如美人魚的海底寢宮。
Antique Villa的設計受巴洛克建築和葡式瓷磚啟發。Antique Villa的設計受巴洛克建築和葡式瓷磚啟發。
Antique Villa的設計受巴洛克建築和葡式瓷磚啟發。
無論是書房抑或琴房，都布置得如名畫一樣。無論是書房抑或琴房，都布置得如名畫一樣。
無論是書房抑或琴房，都布置得如名畫一樣。
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