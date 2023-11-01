秋日滋味「栗」動心靈
轉季天氣雖然變得乾燥又涼浸浸，但卻有不少當造食材慰藉味蕾，就好似香甜軟糯的栗子，香氣馥郁，散發濃濃的季節幸福感，今日更請來大廚教大家揀手貼士以及特色美饌等，讓大家細味合時好滋味！
河北出產享負盛名
每逢秋冬都會在街邊看到炒栗子，總覺得暖意十足。坊間常見的栗子，主要是扁身的板栗和圓身的錐栗。跑馬地一間高級中菜廳行政總廚Silas Li指，內地以河北一帶出產最多板栗，栗子經天津港出口，故很多人又稱之為天津甘栗。其中遷西縣板栗大多在完全成熟時從樹上自然脫落，與錐栗相比較大粒，果實一面呈扁平狀，皮薄糖分足。揀選時，注意果殼啡中帶紅、飽滿結實而沒有蟲蛀，輕輕一握，質感結實代表水分足，果肉呈淡黃色，聞起來帶香氣為佳。
至於尖沙咀一間五星級酒店高級中菜廳總廚卓文仲師傅則指，河北板栗肉質粉糯味道香，來自桂林和福建等地的錐栗，外形渾圓有個尖頂，體積較板栗細，質感結實。選擇栗子時，卓師傅指最好是宜小不宜大，栗子太大粒肉質有機會變老，影響口感又無香氣，果殼和果肉之間的內膜亦難去除。此外，街市有不少半殼或去殼淨衣的栗子，雖然方便，但就較難分辨好壞，故大家選購時就要留意，觀察一下栗子肉有冇長出芽或黑點，甚至蟲孔，如有，就不要選購了！
剝殼去衣有秘訣
很多人在剝栗子都感到相當頭痛，卓師傅就傳授幾個要訣，他教路：「剪開少許栗子殼，倒入滾水以微波爐叮50秒，外殼爆開便容易剝。」Silas則指剪開少許果殼後，可以放入滾水中浸泡約5分鐘，之後略浸涼水至溫熱狀態，輕捏一擠便能唧出栗子肉，之後撕走內膜便成。烹調時，卓師傅會按照不同食譜需要而加入糖水蒸45分鐘，即使快速炒煮，也能慳時間又令栗子快些入味。
燜煮燉湯皆宜
兩位大廚均指板栗無論用來燜煮又或燉湯都適合，首先是秋日滋潤湯水，卓師傅設計了「天籽蘭花栗子花腸燉竹絲雞」，未嘗已聞到濃濃香氣，飽滿栗子和花膠更能增加口感。另一道升級版的「牛肝菌醬栗子鴛鴦雞煲」，以田雞和三黃雞配搭，層次豐富。Silas師傅則設計了多款創意菜式，如栗子打造成醬汁配炒龍蝦和白松露，為大家帶來新鮮感。
同場加映：季節甜絲絲
栗子除了用來炮製菜式及湯品外，還可以製作成甜蜜蜜的糕點滋味。好似日本連鎖蛋糕店品牌及本地連鎖餅店就選用栗子分別創作了全新的栗子黑糖麻糬焙茶蛋糕及栗子黑糖麻糬焙茶朱古力忌廉蛋糕，以及全新「栗之盛宴系列」等。此外，有雪糕品牌推出全新的堅果雪糕系列，以Nutty Wonderland為主題，用上栗子及開心果炮製成多款冰品。
撰文：林佩婷
部分攝影：胡振文
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