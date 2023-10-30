包場入住超豪酒店 跟碧咸歎世界

碧咸入住的Al Hamra Maison面積達1,130平方米，擁有寬敞的私人花園和大型溫水游泳池。

如果你是一名球迷，相信對前英格蘭足球代表隊隊長大衛碧咸（David Beckham）不感陌生，最近於串流平台上架的紀錄片《碧咸傳》便回顧了其足球生涯及場下花邊新聞，讓這位退役多時的萬人迷再度成為熱門話題！作為超級巨星，碧咸及其家人一舉手一投足都是焦點，連帶入住過的酒店也大受注目，當中他花了5萬英鎊（約HK$47.5萬）包下北非摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）的度假村慶祝生日，便教人津津樂道。另外還有意大利及美國的頂級酒店，碧咸同樣成為了生招牌。

摩洛哥：住在宅邸 貴族體驗 獲得碧咸青睞包場慶祝40歲生日的Amanjena度假村，位於遠離馬拉喀什市中心喧囂的位置，外觀採用蘇丹宮殿式設計，周圍環繞着橄欖樹和棕櫚樹，並坐擁阿特拉斯山脈的迷人景致。最能體會度假村奢華部分的，莫過於40間客房（共有6種房型），全都是獨立別墅設計，面積最小的一款也有175平方米，據講碧咸便入住了當中最豪的Al Hamra Maison，面積達1,130平方米，這幢獨立的宅邸擁有寬敞的私人花園和大型溫水游泳池，設有兩間主套房、寬敞的起居區和兩個傳統戶外涼亭，加上有專屬管家提供服務，讓遊客體驗猶如摩洛哥貴族般的生活。度假村的兩間餐廳同樣精彩，其中The Moroccan Restaurant每晚都有當地音樂家演奏傳統樂曲，讓你在富有異國風情的空間中享用融合北非原住民柏柏語族、安達盧西亞及中東一帶風味的晚餐。另有酒吧、兩層高的圖書館、室外暖水泳池、健身室、網球場及水療中心等設施，更可為住客安排觀光行程及地道體驗。房價（2人1房）每晚US$1,160起（約HK$9,048）。

意大利：古典氣派 名人熱捧 碧咸效力意大利球會AC米蘭期間，一直住在米蘭的Hotel Principe di Savoia。這間於1927年開業、號稱是世界各地名人經常光顧的酒店，就連已故英女王伊利沙伯二世亦曾經入住。酒店現時仍保留着Art Deco風格的古典裝潢，例如客房內的鑲嵌木家具、水晶吊燈、奢華的絲綢及天鵝絨裝飾等。共有301間客房，有多款客房及套房選擇，當中有44間套房，碧咸入住的據講是面積達120平方米的Royal Suite，該套房由建築師 Michael Stelea 設計，擁有優雅的彩色大理石地板、豐富的絲綢內飾及帶有幾何鑲嵌的鑲木地板，布置講究又充滿貴氣，並可在露台飽覽對出的共和廣場景色。他亦喜歡到酒店的Principe Bar消遣，或到Acanto餐廳品嘗精緻的意大利菜。位於頂層的Club 10 Fitness & Beauty Center設有多項休閒設施，包括寬敞的健身室、暖水泳池、按摩浴池、桑拿浴室、蒸氣浴室及5間理療室，有眾多美容及按摩服務供選擇，令人身心舒暢。房價（2人1房）每晚€570起（約HK$4,731）。

美國：懷舊莊園 仿建城堡 位於美國洛杉磯日落大道上的Chateau Marmont酒店，自1929年開業後就成為無數名人出沒的熱點，碧咸就在此被捕獲辦理入住手續，而他太太Victoria則被拍到在天台位置拍攝時尚照片，其他名人包括瑪麗蓮夢露、約翰連儂、妮妲莉寶文等，奇洛李維斯更曾在此居住數年。酒店外觀參照法國Loire Valley地區的豪華城堡而建，內部的拱廊、石造露台、牆上裝飾、吊燈、古典梳化、地氈與古董藝術品，就算經歷多次重修，仍維持懷舊的氛圍，更在1976年被列為洛杉磯的「文化歷史地標」。共有63間客房，供應多款客房及小屋房型，陳設及裝潢比較古色古香，喜歡時尚或豪華感的人士未必鍾意，但明星及名人就是偏愛這種家居感以及極高私隱度。酒店餐廳提供傳統美式食品，戶外的座位是和朋友輕鬆暢談的好地方。由於其傳奇背景，酒店經常成為舉辦文化和藝術活動的地點，入住的話隨時會撞到荷里活明星呢！房價（2人1房）每晚US$595起（約HK$4,641）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

Al Hamra Maison屋內設計糅合柏柏語族傳統元素，圓弧形天花板及開放式格局，有種難得的悠閒感。 The Moroccan Restaurant中心有一座貝殼形噴泉，每晚都有當地音樂家演奏傳統樂曲。 當年碧咸宴請親朋於Amanjena大搞40歲生日派對，極盡奢華。 英女王曾入住的總統套房是酒店最豪華房間，面積達500平方米。 裝潢仍保留30、40年代的味道，喜歡懷舊的朋友必定喜歡。 Amanjena度假村以玫瑰粉色的岩石建造而成，美輪美奐。 融合柏柏語族、安達盧西亞及中東一帶風味的晚餐，令人食指大動。 Hotel Principe di Savoia於1927年開業，是米蘭歷史悠久的酒店之一。 碧咸喜歡到酒店的Principe Bar飲番杯，於比賽過後輕鬆一下。 設有露台的套房，景觀開揚，內裏陳設簡單中散發溫馨感。 一進入酒店便有專人奉上傳統的摩洛哥薄荷茶。 酒吧瀰漫着輕鬆優雅的氛圍，調酒師將烈酒與摩洛哥的水果和香草融合在一起，調配出招牌雞尾酒。 當年碧咸將面積達120平方米的Royal Suite稱為家，可見情有獨鍾。 位於洛杉磯的Chateau Marmont酒店，自1929年開業後，吸引不少名人明星入住。 餐廳設有戶外座位，提供傳統美式食品。