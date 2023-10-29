萬聖節貓狗扮乜鬼

萬聖節又嚟啦！不單止大人要造型搞鬼，主人亦會為毛孩們扮靚靚，穿上各款令人眼前一亮的服飾，出門大玩「Trick-or-treat」！經典的南瓜主題當然少不了，一眾電影主角服飾也是熱門的選擇，除衣服外亦有趣致的飾物，快快讓你的寶貝變身，在這個萬聖節大出風頭！

圓圓南瓜 可愛度倍增 圓碌碌又色彩鮮明的南瓜，穿在毛孩身上倍添可愛。有薄身款色又有毛毛質地，可因應天氣而選擇。薄身款是連帽的小外套，背後是友善的南瓜笑臉。厚身款背後看就像是三個由細至大的南瓜，有趣的表情勢成焦點。如果主子不喜歡穿衣服，不妨戴上圓圓的南瓜帽子，軟綿綿的質感很舒服。

電影主題 還原度高 電影主角是萬聖節必扮之選，最Hit的要選早前上映的《詭修女2》，拿着十字架的修女套裝非常應景。另一個熱門選擇是《哈利波特》，4個學院的魔法袍齊備，更附送恤衫領、領呔及圓邊眼鏡，全套穿上真的維肖維妙。《嘩鬼回魂》中的鬼公仔Chucky造型超恐怖，想不到寵物衫可以有如此高還原度，連假髮都有，驚嚇效果出眾！

同場加映：可愛飾物 近年有專為長毛貓貓及狗仔而設的裝飾夾，因應萬聖節也推出了南瓜和搞鬼款式。另有手工編織的帽子及頸圈套裝，有黑貓及鬼怪等多款公仔，可以令主子變得更可愛。

撰文：明藹寧