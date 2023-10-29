DarkRebel虛實轉移 遊玩未來

西班牙汽車品牌CUPRA半年前發表了一款突破傳統界限的虛擬概念純電跑車DarkRebel，沒想到最近竟然認真地將之由虛擬概念帶到現實世界，以Shooting Brake設計造型、注重公路性能的實體概念車身份曝光，將品牌挑戰現狀、創造獨特、極富情感的造車理念真實地呈現車迷眼前。

創意概念電跑 科幻流動光影 DarkRebel是一款於虛擬世界孕育成長的概念純電跑車，線條銳利、比例動感且個性獨特。在設計開初，更是通過CUPRA Tribe手機應用程式內的Hyper Configurator超級配置器，於線上收集和融合全球社群超過27萬個設計及配置意見，注入最終成品之中。社群當中包括身兼品牌大使的巴塞隆拿守門員Marc ter Stegen、西班牙國家隊足球員Ansu Fati及德國演員Daniel Brühl等都有份參與。

這款由虛擬轉移到現實世界的概念車，車長4.5米、闊2.2米、高1.3米，一對蝴蝶門打開時高度可去到2.2米。車身透過多層色調組成如水銀般的塗裝，還會根據環境光線幻化出流動光影。當中隱藏式照明設計是一大焦點，廠徽、頭尾燈、輪圈、前輪拱後方的擾流板，以至於頭尾下擾流中央，還有如水晶般的大型透明「脊柱」支撐細節，發光之餘兼會變色。

車廂設計以駕駛者為中心，科幻感十足的數碼儀錶及賽車軚環，讓駕駛者無縫融合真實與虛擬賽車世界。軚環左方的旋鈕可快速切換Square（正常）、Cube（賽車）及Infinity（虛擬）三種駕駛模式，儀錶屏幕會因應不同模式呈現專屬體驗畫面。至於兩座之間像雕塑般的金屬支撐以3D打印技術製成，結構輕盈且剛性極強，上方還特設會發光的透明水晶換檔器。一對賽車化桶椅的安裝位置較低，並注入跟車身一樣如水晶般發光變色的透明物料及銅件裝飾，頭枕則以3D針織布料覆蓋。駕駛者前後調節座椅時，加速及制動腳踏會同步滑動，提供最理想及合乎人體工學的坐姿。

20-23三門揭背 賽車遊戲風格 講到兩座純電概念車，最近日系廠商亦有新作，指的是Nissan名為20-23的三門概念揭背車。它特別為慶祝日產歐洲設計工作室（Nissan Design Europe簡稱NDE）成立20周年而設計。「20」代表20周年，「23」則是取自品牌的日語發音2（ni）3（san），加上20和23連在一起正好代表2023年。

它擁有濃厚的線上賽車遊戲及電動方程式賽車風格，車身空氣動力學細節多，不僅頭尾擾流及側裙，車頂前部中央特設有一個薄薄的進氣口加強引導氣流，前後輪拱上方更引入通風百葉窗式設計，減少在輪艙中產生的空氣阻力。兩側剪刀門打開後，是有一對深桶形賽車座椅，兩椅旁邊特設厚墊包覆的支撐桿，意味着像賽車手般跨出跨入是指定動作。常見於賽車的碳纖材質也在車廂內廣泛使用，像長長的轉向柱便由碳纖維底座連支架結構支撐。當然唔少得帶有多個控制和調節裝置的矩形賽車軚環，更於兩座椅之間的金屬支撐桿下方放置了滅火器。

EP4經典改造 跨時空演化 這款造型時尚的全新概念車EP4，是由12位Audi的Neckarsulm廠房（前身NSU車廠）學徒，為紀念廠房建成150周年而合力炮製。他們特別將一輛於1971生產的經典NSU Prinz 4（即Audi 50的前身）翻新改造，並注入純電動力。車名中的「E」代表電力驅動，「P4」代表 Prinz 4，可說是將Audi的前世、今生、未來，來一次跨時空演化。

新車換上來自e-tron的176kW（約240hp）電馬達，並將Q7 TFSI e quattro插電式混能SUV的電池組置於全新碳纖頭冚下。因應性能大幅提升，亦對底盤和車身進行大量修改，包括採用改裝自A1的車軸，加闊車身並配上突出的3D打印外拋沙板及新設計性能輪胎，把尾箱門設計成固定半開式，加強電馬達的散熱效能，以及將尾翼固定在伸延到車尾的防滾支架上，賦予EP4獨特的運動外觀。至於內裝跟典型賽車一樣精簡至只保留基本部分，包括小型車速顯示屏、執行診斷任務的小電腦、賽車軚環及Recaro Podium桶椅等。

撰文：林登麗

有着Shooting Brake的車尾設計，跑魅突出。 猶如水晶般會發光變色的透明物料，除了賽車化桶椅的肩位外，連3D打印金屬支撐上的換檔器都可找到。 車廂設計賽車味濃，深桶形賽車座椅旁邊特設厚墊包覆的支撐桿。 不僅採用固定半開式尾箱門設計，尾翼更是固定在伸延到車尾的防滾支架上。 軚環左方設有Square、Cube及Infinity駕駛模式切換旋鈕。當汽車停放和充電時，可利用Infinity模式進入元宇宙世界。 20-23概念車的空氣動力學細節多，包括設於車頂前部中央的薄薄進氣口，有引導氣流之用。 連接矩形賽車軚環的轉向柱，以及底座連支架支撐結構乃是以碳纖維打造。 經改頭換面並注入純電動力的EP4（右），前身是1971生產的經典NSU Prinz 4（左）。 科幻感十足的車廂，儀錶屏幕會因應不同模式呈現專屬體驗畫面。 極貼地車身配肌感輪拱、大尺寸輪圈、獨特側裙、大型尾下擾流及大尾翼，好動個性突出。 EP4概念車是為紀念Neckarsulm廠房建成150周年而設計，搭載176kW（約240hp）電馬達。