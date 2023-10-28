勁減10公斤跟IU食南瓜瘦出女神身材

再過幾天就是萬聖節，南瓜當堂成了焦點食材，除了用來布置，這種甜美果實同時亦是減肥恩物，皆因夠飽肚又熱量低，兼且營養豐富，十分適合想瘦身人士食用。韓國歌手IU曾透露靠食南瓜減掉10公斤，成就苗條女神身形！找來註冊營養師鄭穎詩（Fiona）拆解一下南瓜的種種好處，以及應如何配搭，令收身事半功倍。

熱量低 營養成分高 南瓜瘦身熱潮在日韓掀起了好一陣子，可能你會覺得奇怪，南瓜不是屬於澱粉類食物嗎？為甚麼竟然有減重效果？Nutri Life智悅營養顧問中心註冊營養師Fiona 解釋南瓜是澱粉類中熱量相對較低的，100克的南瓜最低只有46卡路里，同時具備豐富的纖維及不同的營養素，「包括維他命A、B、C，它含有的胡蘿蔔素更加是根莖澱粉類食物中比較高的一種蔬菜，可以幫助身體對抗自由基，減低患上頑疾的機率。南瓜更含有高鉀質，每150克南瓜可以提供約510毫克的鉀，幫助維持健康的血壓，同時去水腫。」Fiona 更指出，南瓜皮及南瓜籽同樣不容錯過，前者含有豐富的胡蘿蔔素，連皮一起吃更有助吸收更多的膳食纖維，幫助降血脂以及維持腸道健康。至於南瓜籽雖然熱量比較高，不過含有豐富的蛋白質，纖維、非飽和脂肪及微量的礦物質，包括鎂與銅，可以幫助維持血壓，降低心臟病風險及控制血糖。

增加飽腹感 忌進食過量 Fiona認為南瓜對減肥的幫助並非直接的減脂等效果，而是能夠改善容易讓人變肥的壞習慣，從而達到減肥的目的。「比起白飯，南瓜相對熱量低，亦有足夠纖維，有助增加飽腹感、控制食欲，當中的果膠屬於水溶性纖維的一種，能夠幫助益生菌繁殖達致保護腸道的功效，以及減慢消化時間，從而達致飽腹感。而南瓜皮所含的非水溶性纖維則有助腸道蠕動，預防便秘，是減肥時必備的主食。」如果飯後想吃甜點，Fiona也建議以南瓜取代。「除了熱量大幅度降低，其甜味也能夠滿足對甜食的渴望，並比一般零食少了脂肪，更加健康。」雖然南瓜的熱量差不多是白飯的三分之一，不過Fiona並不建議每餐都以南瓜取代飯及麵，她解釋：「暫時未有一個每日進食分量的上限，不過始終南瓜的胡蘿蔔素比較高，進食過多的話，皮膚會容易變成黃色。建議每日不要進食多於100克的南瓜。」她補充南瓜的鉀質較高，除腎病人士不宜進食，亦有機會影響情緒病病人身體吸收情緒藥「鋰鹽」的速度，應該先諮詢專科醫生。

去油烹調 添加蛋白質 南瓜的烹調方法十分豐富，可以烤、焗或蒸，若是連皮吃的話，最好先將南瓜皮洗乾淨。Fiona建議：「減肥人士可考慮南瓜蒸肉餅、日式南瓜燉肉、焗三文魚南瓜，全都不使用油去烹調，可以達到最低卡路里的效果，而且配合豐富的蛋白質，減脂之餘又避免肌肉流失。」她補充除了蛋白質外，建議每日進食最少兩份水果、三份蔬菜，確保營養均衡，瘦得健康。想收身成效更佳，記得要配合適量運動，世界衞生組織建議成人每星期進行至少150分鐘中等強度帶氧體能活動，或至少75分鐘劇烈帶氧體能活動，幫助燃燒脂肪並減少脂肪積聚。「帶氧運動包括游水，跑步及踩單車，慢步30分鐘大概可以燃燒到230至250卡路里，已經等於一碗飯。」Fiona補充。

用餐前 先「打底」 初出道時的IU是一名圓碌碌的小胖女，現時成了擁有苗條身形的女神，她公開收身背後主要靠南瓜飲食法成功搣甩10公斤。進食方法亦簡單，早餐照常食用，午餐則先吃半個南瓜再配豆漿或牛奶「打底」後再吃正常餐點，晚餐則只吃一個南瓜。此外，IU還花大約1小時做一些在家就能輕鬆完成的運動，例如上落梯級、伸展運動、掌上壓等，並且每日會倒立3分鐘，既可訓練全身核心肌肉，並有助控制食欲。

不同品種 優點各異 市面常見的有多款不同品種南瓜，營養及減肥效果會有分別嗎？Fiona指出想瘦身的人士不妨選擇台灣南瓜，「這款南瓜熱量最低，100克中只有46卡路里，而且水分高。」日本南瓜及栗子南瓜則熱量較高，每100克分別有80卡及79卡，但Fiona謂各有自家優點。「日本南瓜擁有最多的胡蘿蔔素及維他命C，能增強免疫力及對眼睛有益；栗子南瓜的維他命E最高，防癌效果佳。」

兩天南瓜餐單推介 想試「南瓜減肥法」，但又不懂得如何搭配一日幾餐？不如參考Fiona推介的兩天餐單！

DAY 1 （1,300千卡） 早餐：南瓜蓉過夜麥皮（兩湯匙南瓜蓉+6湯匙麥皮）、250毫升脫脂牛奶、半杯藍莓

午餐：叉燒飯走汁（8件）、一碟灼菜（零調味）

晚餐：西冷牛肉 6安士、焗南瓜 120克、焗蘆筍 100克

Day 2 （1,350千卡） 早餐：南瓜蛋沙律三文治（南瓜 50克、烚蛋1隻、兩湯匙低脂蛋黃醬、方包2塊）

午餐：雲吞麵、一碟灼菜（零調味）

晚餐：南瓜蒸肉片（南瓜120克 + 柳梅豬肉 120克）、蒜蓉炒西蘭花（1棵）、白飯1碗

撰文：明藹寧

部分圖片：互聯網

擁有極高營養價值的南瓜，有幫助控制血糖、增強免疫、維護眼睛健康、保護心臟血管等好處。 南瓜熱量低，且含有豐富的纖維，有助增加飽腹感、控制食欲。 註冊營養師鄭穎詩 配合運動可以消耗更多熱量，減肥人士更容易達到理想效果及緊緻線條。 台灣南瓜熱量最低兼水分高，適合瘦身人士享用。 南瓜蓉過夜麥皮 南瓜蛋沙律三文治 南瓜皮含有豐富的胡蘿蔔素，連皮吃有助吸收更多的膳食纖維。 比起白飯，南瓜相對熱量低，是減肥時必備的主食。 減肥人士可嘗試整南瓜蒸肉餅、日式南瓜燉肉等，不使用油去烹調，將卡路里降至最低。 午飯時IU會先吃半個南瓜，及飲豆漿或牛奶「打底」，增加飽足感。 日本南瓜擁有最多的胡蘿蔔素及維他命C。 焗南瓜 南瓜籽含有豐富的蛋白質，纖維、非飽和脂肪及微量的礦物質。 南瓜的鉀質含量較高，腎病人士不宜進食。 吃南瓜的同時，建議每日進食至少兩份水果、三份蔬菜，確保營養均衡。 IU每日進行3分鐘倒立，既可訓練全身核心肌肉，又有助控制食欲。 栗子南瓜的維他命E含量最高。 南瓜蒸肉片