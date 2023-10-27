前海愛鬥大食買玩新蒲點

港人北上消費已成為常態，除了地方較闊落、消費較便宜外，周不時有新蒲點也是原因之一。深圳市前海最近就有多個新場落成，而且全部佔地超大，有「室內潮玩街區」提供過百種運動及娛樂設施，一個票價便可玩足全日；另有商場開幕引入逾50個年輕潮牌，銳意打造年輕人聚腳地；更有佔地32萬平方呎的倉庫式超市開幕，提供勁多特色貨品，吸引不少港人掃貨。

蒲點１：巨型遊樂場 一票通行 深圳不時有大型室內遊樂場落成，位於寶安區前海HOP天地的「室內潮玩街區」HOP-DX剛於9月底開幕，乘地鐵5號線寶華站B2出口即達。其總面積達16萬平方呎，全店採用Cyberpunk風格裝潢，劃分為運動館、電玩城、親子區三大區域，提供超過100種娛樂項目。好動一族必到運動館，皆因這裏設有賽事級保齡球場，共8條21米標準賽道可同時容納多組玩家競賽。另有深圳最大的室內Roller場，提供滾軸溜冰鞋及新襪，仲有DJ即場打碟，配合霓虹光管布置，極具80年代風味。其他運動設施有桌球、射箭、飛鏢、高爾夫球、籃球機等，保證玩得盡興。

至於電玩城主打電子項目，提供多台跳舞機、推銀機、夾公仔機及賽車機，旁邊的魔方遊戲街更設有多功能主題房，內有桌遊室、麻雀房、占卜房、卡拉OK房及膠囊房等，其中最有趣是後者模仿家居擺設，讓玩家不受他人打擾。親子區則設有DIY手作、換裝遊戲、柔軟沙池等，帶小朋友來放電一流。此店每天早上10時營業至凌晨12時，只需208人民幣（約HK$228）便可玩足全日，玩到肚餓仲可到餐飲區「醫肚」，備有餐蛋麵、炒飯、鹽酥雞等熱食，仲有22款手工精釀啤酒，現場不定期有歌手Live表演，零舍好氣氛。

蒲點２：怪物級超市 餐吧任逛 香港人最鍾意Shopping，早排開幕的前海山姆超市保證讓大家買到手軟。乘坐地鐵1號線至鯉魚門站，於A出口徒步約5分鐘便可看到這怪物級超市，它是繼福田、龍崗及龍華區後，第4間落戶深圳的分店，佔地32萬平方呎，屬區內最大的單幢式超市。跟其他分店一樣，它主打綑綁式大包裝貨物，部分以批發價發售，適合喜歡大手掃貨的市民。店內貨品包羅萬有，涵蓋零食、乾貨、美妝、家電、新鮮食材及寵物用品等超過4,000款，種類超齊全。

超市二樓是購物區，整齊劃分為肉類區、烘焙區、水果區、蔬菜區、廚房用品區及日用品區等，指示清晰行得舒服。行到攰可到一樓餐吧用膳，必吃烤芝士牛肉卷、牛乳雪糕、原味伯爵瑞士卷及切角榴槤千層蛋糕，售價相對便宜。值得一提是此店購物區並非免費入場，需先繳付260人民幣（約HK$284）會籍年費成為會員，港人可攜同回鄉證及內地電話號碼到服務中心辦理，成功後可獲得主卡及親友卡各一張，進入超市及結帳時皆需核實身份，還提供回贈優惠呢！

蒲點３：三層購物中心 精靈對戰 得豐‧圓方購物中心同樣於上月底開幕，此大型商場位置就在地鐵1號線新安站C出口旁邊，交通十分便利。它樓高三層以「不設限潮流新聚場」為定位，匯聚逾50個年輕潮牌，Pokémon潮玩體驗館「御之家」就是其中之一。它是深圳首個以集換式卡牌為主題的潮玩體驗館，場內設有多個對戰位置，容許玩家們在此開戰及交換卡牌，現場仲有多隻精靈寶可夢（亦稱寵物小精靈）毛公仔發售，就算唔買都歡迎打卡。想刺激一點的話，可到TOPSTAGE娛樂遊戲體驗館，集美式桌球、足球機、沙壺、孖寶賽車等玩樂設施於一店，同時提供輕食及飲品，屬當地最新社交蒲點。

商場亦有不少休閒打卡點，例如90 Space是一個將生活好物、咖啡廳及展覽融為一體的藝術空間，銳意讓都市人暫時忘卻忙碌生活，並附設溫室種植場，販售多種塊根植物。而且商場不定期會舉辦活動，之前搞過室內籃球賽、深港青年創業市集、K-Pop隨機舞蹈派對等。戶外空間則有露營區及舞台區，遊人可坐於天幕下聽現場表演，過一個很Chill的晚上。食肆方面，有多個著名餐飲品牌進駐，例如早前推出「醬香拿鐵」的瑞幸咖啡、深受港人歡迎的喜茶及奈雪的茶，以及被譽為深圳最好食法式麵包店的Pina Bakery，饕餮不容錯過。

撰文：陳志滔