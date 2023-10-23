可愛家庭裝 扮靚迎萬聖節

萬聖節即將來到，係時候悉心打扮應節一番。除了變身誇張鬼怪造型，日本不少潮牌趁機推出哈囉喂系列，將古靈精怪元素融入設計之中。當中有女性服裝品牌最近推出以「貓咪」為主題的萬聖節家居服系列，可愛又不失節日感覺。另有首飾及化妝品牌不約而同推出相關系列，令你扮靚應節冇難度！

貓咪為靈感 應節家居服 日本女性服裝品牌SNIDEL HOME剛推出的萬聖節家居服系列以「無憂無慮的貓」為主題，風格多樣兼花俏。共有9款出品，亮點是蓬鬆的針織連帽衣，其帽上有貓形耳朵，打造出適合在家過萬聖節的可愛設計。另外開襟衫也是注目之作，絲絨絲帶配搭閃亮鈕扣營造出華麗氛圍。追求優雅感覺的話則有採用緞面材質的連身裙，裙身富光澤，同時略帶性感氣息。系列也提供以貓咪為靈感的金屬髮夾和緞帶頭巾等配件。

玩味首飾 凸顯個性 如果想令萬聖節裝扮更突出，搭配應節玩味飾物能令你的造型更眼前一亮，意大利米蘭飾物品牌ALIITA推出萬聖節系列的頸鏈及耳環，當中包括由大理石和珊瑚製成的幽靈、蝙蝠、女巫帽、南瓜等可愛造型，其中的幽靈耳環和頸鏈由白色珊瑚製成，並帶有圓形黑色大理石眼睛。簡單有趣的設計非常適合萬聖節及日常使用，每件商品均由意大利工匠手工製作。頸鏈各售€460（約HK$3,818）、耳環各售€390（約HK$3,237）。

派對必備 化上靚妝 萬聖節派對未必要化成恐怖模樣，日本有化妝品牌最近推出限量發售的Moon Magic系列，重新演繹Halloween魅力。共有4款單品，包括有眼影、粉餅、唇彩及腮紅，其中眼影調色板分別有粉紅色系及黃色系兩款，透過自由疊加具有不同紋理的3種顏色，創造出迷人效果。還有將紫色、淺米色及金色融合起來的大理石狀粉餅，塗上後閃閃發光的唇彩，及為臉頰帶來「裸肌」般純淨膚色的腮紅，令人好鬼靚。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

緞面材質的連身裙散發着性感氣息。 緞面吊帶背心與短褲，黑色波點好搶眼。 女巫帽造型的BRUJA耳環（單隻）。 金屬髮夾設計以貓咪為靈感。 穿上絲帶襪多添幾分嬌俏。 帶點神秘感的BAT蝙蝠頸鏈。 帶點蓬鬆感覺的針織連帽衣，帽上的貓耳是亮點。 以橙色珊瑚製成的CALABAZA南瓜頸鏈，還有白珊瑚FANTASMA幽靈頸鏈，各具特色。 重新演繹萬聖節魅力的Moon Magic系列，包括有眼影、粉餅、唇彩及腮紅。