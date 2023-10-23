秋高氣爽 戶外開餐好寫意

踏入初秋，氣溫宜人，偶有涼風，正適合戶外活動，這個時候還可以趁好天氣在室外覓食。懶得預備食物去野餐或燒烤，不如揀選設有露天位置的新餐廳，和親友歎一盅兩件，又或兩手揈揈去吃日式燒烤，無論日與夜，都能充分感受秋日氣息。

露天茶座歎點心 提到露天茶座，大家想到的多是西餐又或輕食，科學園新開的海景中菜館，全落地玻璃窗可透影日光，另外設有露天茶座讓食客安坐戶外歎一盅兩件。座位旁邊是單車徑和白石角海濱長廊，大家可以邊品嘗精美小點，邊欣賞海天一色。作為單車友踩車經過時，也可以坐吓抖一抖歎番碟點心，來個小休再出發。

餐廳除有傳統的蝦餃、燒賣外，還有改良造型和創意美食。好似紅噹噹的「妃子笑」，輕輕咬開煙韌外皮，會發現其實是鹹水角。白雪雪的雪山包，加點西芹汁，變成嫩綠的「蔬汁金柚雪山包」。

除了造型百變外，餐廳亦在傳統點心的基礎上，打造出升級變奏版本。好似平常吃的春卷餡料多是蔬菜和蝦肉，這裏就有日式風味的牛油果鰻魚春卷和脆炸崧子鮮蝦筒選擇，前者加配蒲燒白鰻魚，味道香濃；後者加入香脆崧子，口感豐富，各有特色。嗜辣的大可以點選「脆皮麻辣抄手」，紅油抄手以油炸手法處理，與辣汁一同享用，口感截然不同。

重量級滬川粵菜 晚市供應的小菜集滬菜、粵菜和川菜於一身，大部分都適合多人分享。一道招牌香酥糯米八寶鴨，相當考大廚工架，鴨子釀入南非鮮鮑魚和多款食材，軟糯入味。家常的蒸肉餅，選用西班牙黑毛豬肉配膏蟹打造出升級版本，蟹汁滲入肉餅內，添鮮添味。香口的脆香杏片龍躉球，龍躉魚肉表面蘸滿杏仁片，外脆內嫩。愛川味的話，必試有齊鴨血、鮮魷、牛肚和午餐肉等食材的重慶毛血旺，據指辣度可達5粒星，嗜辣者大可以挑戰一下。

查詢電話：2328 8806

鬧市中的偽露營 秋天除了行山，亦是露營的好季節，不過出發前要預備大量物資，又要擔擔抬抬，除了露營發燒友，其他人可能得三分鐘熱度，甚至未開始已放棄。想感受露營風味又懶怕預備？沒問題，銅鑼灣一間露營主題的日式燒烤餐廳，熱愛露營的店主為求逼真，特別用上露營裝備，於室內外擺放了野餐桌、燒烤爐和各種炊具。戶外露台位置的地面鋪設灰白石仔，加上燈飾、木樁、帳篷和植物等裝飾，簡直是在鬧市中神還原出一片露營地，用餐更有投入感。

大堆頭海陸套餐 去露營，最開心就是營火和燒烤，先以自家製和牛薯餅作開胃菜，蘸自家製的番茄汁享用，剛好平衡油膩感。香口的燒三文魚骹和燒虎蝦，最適合配啤酒。若然有小朋友的話，用可愛餐具盛載炸薯條和炸雞軟骨，他們必定心心眼。

來到燒烤環節，高級的A4宮崎和牛頂級肉眼，油花均勻，油香四溢又有肉味。想試多幾款不同部位，集齊友三角、沙巴當、特上牛小排和肩胛的「宮崎和牛極上四點盛盒」，應可滿足到你的要求。

若然不想動腦動，可以點選大堆頭的海陸套餐，三文魚頭海鮮鍋套餐就有按時令供應的刺身，分量十足的海鮮拼盤內有鮮甜的加拿大龍蝦尾，配自家調蝦膏及蟹膏醬，鮮上加鮮。冷盤過後，來一口熱辣辣的三文魚頭鍋，湯鮮美味又暖胃。另一款「豪華觀星晚餐」，除有龍蝦尾、北海道帆立貝和白鱔等海鮮，還有6款宮崎和牛的部位和黑豚肉等，滿足食肉獸的胃口，飯後不用收拾，起身即可走人，輕鬆簡單。

查詢電話：2353 5068

露營新手食咩好？ 秋日真露營，食物安排好重要。自問是露營新手，最簡單快捷推介火鍋，只要準備好火鍋湯底，配上牛肉、丸類、蔬菜和不易折斷的烏冬即可。若然有露營食具可選擇吃燒肉，肉類只要簡單加鹽和胡椒，放在烤盤上煎熟即可；又或可在出發前一晚醃肉放冰箱，利用冰袋及冰種帶到營地。另外，容易煮熟的食材如蝦、龍蝦、香腸、帶子及三文魚也適合，簡簡單單便可來一場美食派對。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

脆皮麻辣抄手

傳統紅油抄手變成脆炸版本，香脆外皮沾滿辣汁，辛香又開胃。 露天位置鄰近單車徑和海濱，踩單車後醫肚最方便不過。 宮崎和牛頂級肉眼

油花均勻肉味濃，輕輕一炙，有入口即融的感覺。 在戶外露營地烤肉，來到晚上更可欣賞夜景，氣氛更佳。 蘿蔔絲酥餅

外層鬆脆，內裏的蘿蔔絲鹹香軟滑，再加上菜葉和扮泥土的餅碎，活脫脫是一棵剛拔出來的蘿蔔。 露台鋪滿石仔，再加露營餐桌和燒烤美食，猶如鬧市的一片露營地。 三文魚頭海鮮鍋套餐

有和風沙律、蜆湯、刺身四點和海鮮拼盤，三文魚頭鍋內還有各款蔬菜、蟹柳、竹輪和粉絲等，啖啖鮮味。 露營烤肉可預先醃肉冷藏再帶到營地，也可即場簡單調味再燒烤或輕煎。 招牌香酥糯米八寶鴨

鴨子釀入炒香的南非鮮鮑粒、鹹蛋黃、鴨肉、豬肉、北菇和蓮子等食材，蒸煮3小時，再淋上濃郁鴨汁，分量十足。 豪華觀星晚餐

有多款海鮮外，還有極上燒肉汁六點。有宮崎和牛沙巴當、肉眼、牛腹腩、後胺背肉上蓋和友三角，還有黑豚脢頭肉和腩肉。 餐廳內設置有多種露營用品，更不時邀請樂隊和駐唱歌手表演，猶如營會，熱鬧得很。 肉類以外，易熟的海鮮和蔬菜也是野炊的好選擇。