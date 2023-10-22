潤唇膏5大功能 點止滋養咁簡單

秋冬轉季，嘴唇容易乾燥爆裂，很多人都會帶備一支潤唇膏傍身。其實潤唇膏不但能保持嘴唇滋潤，還有不少特殊功效，無論是修補妝容、軟化角質，甚至連保護腳跟都做得到，今個秋日，你又點少得佢呢？

1.修改眼線 亮麗的妝容能令女士一整天保持神采，當中眼睛是靈魂之窗尤其重要，若果畫眼線時不小心畫錯就麻煩。這個時候，不想用卸妝液弄花眼妝，不妨以棉花棒輕沾潤唇膏，然後抹走眼線便可重新畫上，相當方便。至於臉部其他彩妝，在緊急情況下，部分也可利用潤唇膏卸掉。

2.防鞋刮腳 買回來的新皮鞋或者高跟腳，穿上外出時有機會刮腳，甚至令腳跟磨損或起水泡，整日舉步維艱。建議在穿新鞋前，先將潤唇膏塗在容易刮腳的部位，既可減少皮膚與鞋子的摩擦，也不會對新鞋造成損傷，讓你行路時刻保持好儀態。

3.手指扮靚 十指的保養亦不容忽視，平時除了去美甲，自己在家也可動動腦筋，例如將含有乳木果或椰子油等滋潤成分的潤唇膏，在指甲邊緣塗抹；再加輕柔的按摩手法慢慢令潤唇膏滲入肌膚，同時可令角質層軟化，防止指甲邊緣長出倒刺。

4.延長香氣 香水能提升個人魅力，不過隨着時間的過去，香味亦會隨之變淡或消失。其實各位在噴香水前，先在噴香水的身體部位抹一點潤唇膏，然後再噴便能延長香氣，有機會不妨一試。

5.碎髮貼服 有沒有發覺每次出門Set好頭髮造型，又或梳好空氣劉海，遇上一陣大風便會化為烏有！不想碎髮失控，只要用手指蘸點潤唇膏，輕揉被吹亂的碎髮，就可作臨時簡單的定形，令秀髮繼續靚一靚見人。

撰文：林佩婷

圖片：互聯網