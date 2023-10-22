重九應節登高 行棧道探天梯

秋高氣爽，加上臨近農曆九月初九重陽節，最適合一家大小去登高遠足。香港有不少特色行山徑，唔知大家計劃咗去邊度行未呢？想到郊外舒展身心吸收靈氣的話，不妨考慮到大嶼山走轉「天梯」，在蜿蜒曲折的昂坪棧道，與頭頂經過的纜車打卡。

木建山徑步道 昂坪棧道是一條連接東涌和昂坪的山徑，長約5.7公里，一般4小時可走完。在逸東邨起步經一小段東澳古道，很快便可接上昂坪棧道的起點。講番少少此棧道的背景，這條棧道是因附近的纜車而興建，以便作救援、逃生及維修之用，故又稱為昂坪360救援徑。棧道因依山而建的關係，部分路段梯級又高又斜，拾級而上會頗感吃力。儘管如此，每年登高季節仍然吸引不少人慕名前來，事關這兒有一條筆直的「天梯」，配以多段木板鋪砌的山徑步道，而且沿路不時有纜車在頭頂經過，全都是這條棧道獨有，因而成為打卡熱點。

行程路線方面，初段的石級較多，由地面至3號纜塔的路段短短1公里就要爬升300米，而且暗斜石級甚多，但過了3號纜塔便可以俯瞰到東涌灣、香港國際機場一帶的美景。再往4號纜塔進發，沿途會經過「天梯」棧道。繼續前行到了5號纜塔，即可到達昂坪棧道最高點─彌勒山轉向站，登上此處可看到無盡的天空與山巒，抬頭可見到纜車索道，是另一獨特的欣賞角度。最後再緩緩往下走至昂坪出口，看到天壇大佛就意味着將完成這趟棧道之行。

另類攀登應節好氣FUN 入門攀岩飛索 無敵海景

除了行山遠足，重陽也可參與另類登高活動，喜歡戶外運動的話定要挑戰攀岩飛索。其實香港有不少適合進行攀岩的峭壁、海蝕崖、巨石等，像馬鞍山大水坑黑隼石、飛鵝山天鷹石、石澳大頭洲及長洲南氹等均屬於攀岩入門場地。其中坐擁無敵海景的石澳大頭洲是人氣攀岩勝地，前往大頭洲期間還可順道到石澳村及情人橋等打卡。Wild Adventure World是專門舉辦不同戶外活動的團體，當中攀岩活動更結合飛索及沿繩下降體驗，除了現場有教練指導，還提供頭盔及安全帶等裝備。

網址：www.wildadventureworld.com

爬工廈外牆 不同難度

攀石活動在香港大行其道，各式攀石場如雨後春筍般愈開愈多。當中位於屯門的JUST CLIMB不僅擁有逾4千平方呎的室內抱石場，更於所在的活化工廈外牆設有一幅戶外攀石牆，可說是全港獨有，提供不一樣的城中攀石體驗。當中室內抱石場設有多幅頂繩攀登牆和抱石牆，提供難度由V0至V6的攀登路線，可滿足到4歲以上小朋友以至不同程度攀石愛好者的需要。至於戶外攀石牆屬一級運動攀登學生訓練牆，換句話說只要參加課程就可以邊學邊挑戰。

網址：justclimb.hk

樹屋歷奇 親近自然

在香港可體驗到攀登活動，除了攀岩和攀石，又怎少得攀樹呢！攀樹時只需配合較易掌握的DRT雙繩繩索技巧，便可輕鬆由地面爬至離地約20呎高的樹上，挑戰自我之餘，又可跟大樹來個親密擁抱，還可於樹梢俯瞰四周自然景致，以不同角度感受大自然。大埔林村的樹屋田莊是香港少有提供多種攀樹體驗的地方，備有康樂攀樹、樹屋歷奇等活動，場內還設有攀石牆、飛索及繩網等玩樂設施，各位還可藉此學到樹木知識及了解其生態。

網址：treetopcottage.org

撰文：林登麗

筆直的長石梯猶如天梯通往山丘盡處。（IG：hikent423） 纜車合照

於山徑上與纜車的距離可以好近呢！（IG： jordi_hiker） 石澳大頭洲有不少奇形怪狀的岩石，北面岩壁屬入門級攀岩訓練場。（IG：lonavme_yannes） 只要參加一級運動攀登課程，便可邊攀邊挑戰這道工廈高牆。 利用簡單易掌握的DRT雙繩繩索技巧，便可輕鬆又安全地攀爬。 木砌棧道

整條昂坪棧道有多段木板鋪砌的山徑步道，這段長長的木棧道可說是地標之一。（IG：ashley_.hon） 5號纜塔

沿路拾級上山會途經3、4及5號纜塔，於5號纜塔更可坐下打卡，但記得注意安全。（IG：kong.yenyen） 一個活動有齊攀岩、飛索及沿繩下降三種體驗呢！ 室內設有多幅頂繩攀登牆和抱石牆，後者提供由V0至V6不同難度的攀登路線。 沿樹而上的攀爬設施，所需技巧及難度俱低，適合小朋友玩。（IG：wesley.w.t.y） 遠眺機場

過了3號纜塔可以俯瞰東涌灣、香港國際機場一帶的優美景色。（IG：tintin_jamie） 連綿山巒

山徑後段愈變開揚，廣闊的藍天與連綿起伏的山巒，景致一絕。（IG：yufung328） 全港首幅活化工廈的戶外攀石牆，可攀爬的高度足足有10米。 沿樹幹攀上9米高的樹屋，全程均有教練以繩索和安全帶保護。