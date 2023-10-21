突破常規HYPER ADVENTURE未來探索號

Hyper Adventure配備先進的e-4ORCE全輪控制系統，車尾造型設計前衞獨特，隱藏了一條自動伸縮梯。

很多概念車的設計意念破格創新，既預示着未來汽車發展路向，同時亦為車迷帶來驚喜。日產（Nissan）預告將於下周在東京揭幕的日本移動出行展（前稱東京車展），為車迷帶來3款全新純電動概念車，當中包括專為探險者設計的Hyper Adventure純電概念SUV。設計焦點落在打破常規的車尾設計，配備一條自動伸縮梯及可作180度後翻的觀景座席，帶來不一樣的戶外出行體驗。

純電概念SUV 車尾變形設計 Hyper Adventure是一款適合市郊短途出遊及長途探險的純電概念SUV。由車頂、整平表面的全景式側窗，以至獨特的前擾流板，皆擁有高空氣動力學性能。高離地距配上大尺寸一體式輪圈連輪胎設計，每個車輪都特別配備了「冰爪」配件；而頭尾泵把內亦配置了雪地牽引裝置，即使駛到雪地探險都不成問題。加上擁有先進的e-4ORCE全輪控制系統發功，無論是穿越白雪皚皚的山口或茂密雨林的泥濘小徑都能輕鬆通過。

車廂亦科技感十足，儀錶板和大尺寸屏幕像與擋風玻璃底部無縫連接，形成一面視野超廣闊的巨屏，營造猶如置身透明車廂之感。錶台上的軚環在啟動全自動駕駛模式後會自動縮摺收起。最值得一讚的，莫過於可作180度旋轉向車尾後翻的獨特「網底」後排長座椅，只要打開埋尾門，自動伸縮梯便會隨之展開，變成一個舒適的觀景台空間。需要時長座椅還可變成網床供躺下休息，甚至直接在車尾拾級下車，方便至極。此外，車載大容量電池及V2X（Vehicle-to-Everything）系統，這大型移動電源能為小型電器、營燈、雪地電單車等供電，完全照顧到移動出行期間駕乘者的用電需要。

NIMBUS膠囊造型 復古渾圓風格 不喜歡前衞的概念車，復古未來風格又點睇呢？這輛膠囊造型的NIMBUS電動概念車，不僅車身連大車窗帶有弧度，連頭尾燈以至設於車頂的遠光燈亦採用渾圓設計，不帶絲毫稜角尖銳感，無論邊個時代睇都咁討人喜愛。此車主要是通過覆蓋車身的太陽能電池板及一具後置引擎負責供電給車載鋰離子電池，以驅動前軸130kW電馬達，配合高效的制動力再生系統，以及採用碳纖維、鈦和鋁等輕量化物料打造的車身，使車重僅1,620kg；而且耗油量亦低，每行駛100km只消耗1.3L油。

LUNA自帶無人機 客艙平台分離 自帶無人機的概念移動載具之前已見過不少，但像這款由一個整合電池組、前後軸電馬達及太陽能充電板組成的高離地距自動駕駛平台，一個兩座位設定的客艙，一架停泊在客艙頂的無人機，三者構成的LUNA概念車你又見過未呢？此概念車最大特色是自動駕駛平台、客艙和無人機可完全分開獨立運作。客艙分離後可打開固定支架原地駐紮，期間留在客艙的乘員可透過大型觸控顯示屏，控制自動駕駛平台及無人機在附近一帶行駛探索，收集它們在陸地和空中採集得來的樣本和數據。

撰文：林登麗