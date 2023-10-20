超筍飲食優惠 一家大小擦餐勁

南非活鮑魚

鮑煎至半熟切片炒香，蘸用鮑魚肝和秘製醬料慢煮而成的醬汁，再配清甜多汁的日本大根，鮮味十足。

不少餐飲業都投入夜繽紛活動，很多餐廳食肆均推出各種優惠，無論是買一送一的日本美食、限定折扣的法國菜，又或推出抵食價的人氣火鍋等，都令人食指大動，紛紛出外覓食，帶動社會經濟。

鐵板餐買一送一 日式鐵板燒的熱力能將食材的水分和味道迅速鎖實，食材配合師傅華麗的烹調手法、醬汁配搭和擺盤，每每為食客帶來驚喜。由即日至12月中旬，銅鑼灣一間高級日本料理推出特選鐵板燒午市套餐「二人同行一人免費」優惠。大家先以季節前菜和番茄沙律打開味蕾，吃一口暖胃的茶碗蒸後，便可正式展開鐵板美食之旅。好幼滑的匈牙利鵝肝入口即溶、南非鮑魚煎至半熟後炒香，配鮑魚肝醬，彈牙鮮味。越南海虎蝦配用蝦頭膏製作的蝦膏醬，與多士同吃，層次豐富。還有鮮香的澳洲帆立貝、啖啖肉的美國和牛薄燒和鮮香的櫻花蝦烏魚子等，令人分外滿足，再加上買一送一優惠，更加吸引。

（查詢電話：2577 0611）

7折歎法菜 提到法國菜，大家首先想到「貴」，其實本地亦有很多價錢親民的法菜選擇。由即日至10月31日，中環一間法式小餐館推出快閃優惠晚餐，大家在預訂時使用優惠碼「FLASH02」，即以約7折價錢享用3道或4道菜「精選巴黎特色晚餐」，還可以加配享用升級美食。前菜有清新田園沙律、法國生牛肉他他或香煎龍蝦沙律之選，喝一口熱湯後便開始品嘗主菜，愛清香鮮味的話可挑選是日鮮魚，保證新鮮嫩滑。喜歡啖啖肉則有傳統法式油封鴨腿供選擇，素食者則可選香辣番茄意大利粉，最後以招牌歌劇院蛋糕或北海道柚子芝士蛋糕作結，配搭豐富。

（查詢電話：3185 8392）

台式美食吃到飽 除了大路的西日餐飲外，台灣菜亦有不少捧場客！尖沙咀一間台式火鍋店由即日至12月推出多種驚喜優惠，性價比高的75分鐘午市火鍋定食套餐和75分鐘午市台式定食吃到飽套餐，分別有正宗台式火鍋或多款經典台式定食，還有自助吧的夜市小食、甜品和飲品，每位$100有找（另收加一）。另外，餐廳推出早鳥時段超值優惠，大家於下午5時至6時半入座，可用優惠價享用任食火鍋套餐，惠顧「牛御品」及「牛殿品」套餐，更獲1杯特色茶飲及加拿大雪蟹腳，吃時更可用優惠價點選台灣啤酒任飲套餐，大滿足！

（查詢電話：2701 8928）

撰文：林佩婷

越南海虎蝦

大大隻虎蝦在鐵板上去殼拆肉煎香，蝦膏醬以蝦頭膏、蛋黃和秘製配料製作，配香脆多士享用，啖啖滿足。 蘑菇濃湯

鮮冬菇、白蘑菇加馬德拉酒和雞湯慢煮3小時，配日本姬松茸脆片和粒粒，菇香四溢。 75分鐘午市台式定食吃到飽套餐，其中一款主菜「龍師傅紅燒牛肉麵」，選用牛臉肉製作，嫩滑富肉味。 美國和牛薄燒

利用高溫將和牛薄片快速煎至微焦香，包住香葱和炸蒜享用，油香肉嫩，大家亦可加配享用日本飛驒和牛。 法式油封鴨腿

鴨腿醃後以120℃慢煮3小時，配紅菜頭、羽衣甘藍、白腰豆和黑醋焦糖汁，肉味香濃。 龍蝦沙律

加拿大龍蝦加梨子、西柚等秋日水果，配自家製番紅花雲呢拿梨蓉及柚子檸檬醬汁，酸甜開胃。 歌劇院蛋糕

7層的蛋糕由70%朱古力醬、咖啡忌廉、浸泡特濃咖啡的杏仁海綿蛋糕及金箔朱古力片組成，華麗美味。