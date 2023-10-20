10月商場狂歡 啤酒節×萬聖節暢飲暢玩

每年10月，除了年度盛事德國啤酒節強勢登場，還有萬聖節等刺激消費活動。各大商場自然施展渾身解數，帶來不同精彩節目，十分適合約埋三五知己舉杯暢飲或者狂歡一餐；同場仲有大量商場優惠和活動，立即睇睇邊樣最啱你！

拎「啤酒通行證」 Fashion Walk餐飲優惠 傳統啤酒節又稱「十月節」（Oktoberfest），於每年10月舉行，為慶祝這開心暢飲的日子，恒隆地產旗下指定商場包括Fashion Walk、山頂廣場、家樂坊、雅蘭中心、荷李活商業中心、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈、都爹利街1號、康怡廣場及淘大商場，場內超過100家商戶由即日起至11月5日期間，推出限定活動「啤酒節2023」，hello會員於指定商場內任何一間餐飲或零售商戶消費，並以電子方式付款滿港幣100元以上，透過hello會員帳戶上傳合資格消費單據，即可獲得「啤酒通行證」一套，以享用Fashion Walk各參與餐飲商戶送出之啤酒優惠，例如於BURGEROOM堂食惠顧任何鵝肝漢堡可免費獲贈500ml生啤、Calle Ocho堂食惠顧任何食品可免費獲贈500ml生啤、黑門水產すいさん堂食惠顧任何串燒類食品滿港幣150元可免費獲贈500ml生啤、PizzaExpress Lab堂食可免費獲贈1664 Brut法藍拉格啤酒等，藉此刺激港人消費意欲。

恒隆旗下商場 hello秋日賞賞你 此外，恒隆即日起至10月31日推出「hello秋日賞賞你」消費現金回贈計劃，顧客只需通過恒隆商場手機app免費登記，即可成為hello會員，可於活動期間在恒隆旗下Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊及中環物業（印刷行、樂成行、渣打銀行大廈及都爹利街一號）以電子貨幣消費滿港幣5,000元（憑最少一張零售商戶消費單據及一張餐飲商戶消費單據），即可獲贈價值港幣200元恒隆電子現金券（一張港幣100元恒隆電子購物禮券及兩張港幣50元Fashion Walk電子餐飲禮券）；累積消費滿港幣10,000元，再送額外價值港幣300元恒隆電子現金券（三張港幣100元恒隆電子購物禮券）；累積消費滿港幣18,000元，再加碼送贈價值港幣400元恒隆電子現金券（四張港幣100元恒隆電子購物禮券），每位hello會員只能換取獎賞一次，最多可獲贈總值港幣900元無消費限制恒隆電子購物及Fashion Walk餐飲現金券。

而於康怡廣場及淘大商場以電子貨幣消費滿港幣3,000元（憑最少一張零售商戶消費單據及一張餐飲商戶消費單據），即可獲贈價值港幣100元恒隆電子現金券（一張港幣100元恒隆電子購物禮券）；累積消費滿港幣5,000元，再送額外價值港幣150元恒隆電子現金券（一張港幣100元恒隆電子購物禮券及一張港幣50元Fashion Walk電子餐飲禮券），每位hello會員只能換取獎賞一次，最多可獲贈總值港幣250元無消費限制恒隆電子購物及Fashion Walk餐飲現金券。

YOHO MALL 寵物啤酒節 有沒有想過小朋友和寵物也可以參加啤酒節？不過唔係飲酒，而係玩遊戲兼打卡！YOHO MALL與香港精釀啤協會聯手打造「頭搖又尾擺－寵物啤酒節」，場內設有4大型格打卡專區及3大嘉年華遊戲，當中設有3款隱藏嘉年華和飲酒必玩遊戲，包括「PUB YOHO」Beer Pong、「啤一Beer」電流圈、「不醉不歸」套圈圈，挑戰眼明手快的你。遊戲區另一邊有手工啤酒市集，雲集近百款不同口味的本地手工啤、進口特色啤酒及為愛犬而設的寵物啤，狗狗啤酒不含酒精和汽泡成分，散發着雞肉和牛肉的香味。

PopWalk Das Bier Fest 將軍澳PopWalk天晉匯聯乘商戶Das Bier及Paulaner呈獻「PopWalk Das Bier Fest 德國啤酒節」，讓大家暢飲4款精選啤酒，場內設有2.4米高巨型吹氣啤酒裝置，更特別引入3個經典啤酒節遊戲，包括考驗臂力的舉啤酒杯大賽，分為成人男、女子組。另有大人小朋友鬥眼明手快的Beer Pong分分賞，需限時內投球進籃攞分。此外更有百玩不厭的Cup Rolling推杯大挑戰，同場還提供面部彩繪及啤酒節傳統服裝體驗等活動。

萬聖節百鬼夜行

愉景灣盞鬼南瓜森林 10月除了是一眾愛酒人士的狂歡節慶，更是一眾嘩鬼夜遊的日子。今個萬聖節，愉景灣首次打造成「盞鬼南瓜森林」，南瓜燈飾點綴的噴水池散發獨特的魔幻氛圍。如果喜歡熱鬧的各位，就別錯過10月29日舉行的「盞鬼萬聖夜市集」，當日有扮鬼扮馬「毛」特兒大賽、瘋狂科學家之寒冰實驗室、嘩鬼大派糖果及「盞鬼」變身面部彩繪等活動，保證有個愉快難忘的萬聖節之夜。

MegaBox家品寵物嘉年華 由即日起至11月9日MegaBox舉辦「周年家品節暨寵物嘉年華」，聯同多間家品商戶分5個階段推出店內激安限量優惠貨品及周年家品節優惠產品，供各位一站式搶購各式家品外，更可添置毛孩及主人所需。其中10月28日至29日舉行的「寵物哈囉喂嘉年華會」，將以毛孩萬聖節「扮嘢」為主題，嘉年華內設有寵物市集、攤位遊戲、精彩節目等。L4及L5戶外位置更搖身一變成「寵物樂園」，讓毛孩盡情放電。

利東街嘩鬼巡遊共舞 灣仔利東街將於10月下旬舉行「嘩鬼巡遊」，大小朋友都可以換上萬聖節裝扮，於利東街一邊欣賞燈飾一邊四處打卡，並融入「不給糖就搗蛋」的外國有趣習俗。而一眾嘩鬼更會於晚間出沒，帶領着大家共舞狂歡，絕對可以感受恐怖趣怪氣氛。

撰文：李芷玲

持有「啤酒通行證」可享用Fashion Walk各參與餐飲商戶送出之啤酒優惠。 場內有售為狗狗而設的寵物啤，主人可以帶同愛寵到場感受狂歡氣氛。 10月29日將舉行「盞鬼萬聖夜市集」，匯集超過70個特色攤位。 灣仔利東街舉行的「萬聖節嘩鬼巡遊」，吸血鬼、海盜及巫師等將傾巢而出。 飲飽食醉後，可以遊覽商場內的店舖選購心儀物品，或為摯愛送上驚喜禮物。 活動引入Paulaner 4款極具代表的啤酒種類，包括慕尼黑啤酒節指定啤酒「Oktoberfest Bier」。 「盞鬼南瓜森林」搭配閃爍的南瓜燈飾，猶如置身神秘森林之中。 登記成為hello會員並透過電子消費滿指定金額，即可換領現金餐飲券。 「PopWalk Das Bier Fest 德國啤酒節」設有老少咸宜的遊戲，適合一家大細齊齊玩。 各位可帶同愛寵來放電，逢星期一至五5:00pm後惠顧食肆更享有不同優惠。