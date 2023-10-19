森系建築 邁向綠色未來

由Vincent Callebaut Architectures構思的「Paris Smart City 2050」，把城市「森」化的可塑性呈現大家眼前。

當代大城市總是被密麻麻的高樓大廈佔據了大部分空間，因而被譏諷為「石屎森林」。要改變現狀，不一定要把原有建築推倒重來，只需要參考設計概念「Paris Smart City 2050」，以「森系穿搭」套用於現有的城市設施，賦予它們生產能源的功能，我們的城市勢必邁向一個綠意盎然的新時代。

花都變森林 Paris Smart City 2050 有沒有想過，每幢大廈在用水、照明、製冷、供暖等幾方面，消耗了地球多少能源？近年致力推動環保的設計師不再滿足於追求「零耗能建築」（Zero Energy Building），並嘗試研發「產能建築」，也就是所謂「正能量建築」（BEPOS），意思指建築物自身能生產所需能源，實現自給自足，甚至能回饋大自然。由Vincent Callebaut Architectures提出的設計概念「Paris Smart City 2050」，就計劃為未來的巴黎設置8個正能量塔，以應對全球暖化問題。這些塔樓的造型奇特，無不披上一層綠色外衣，像一株株巨樹，當中又以「Mangrove Towers」與「Photosynthesis Towers」最有特色。另外，塔樓內部集商、住用途於一身，可大幅減少因交通需求而排放的廢氣。如果一切成真，2050年的巴黎將變成森林城市，為未來城市發展指明了新的方向。

焦點1：Mangrove Towers 預想設於巴黎北站的「Mangrove Towers」，設計靈感來自植根於海岸、沼澤的紅樹林，其蜂巢狀外牆和塔頂均種滿植物，從高空俯瞰，極似一株氣根繁茂的紅樹。在功能上，「Mangrove Towers」可作為住宅、酒店和辧公室，享有交通方便的地利，而且底座設有壓電能量收集器，能將車站運作帶來的振動轉化為電能，加上外牆鋪設了太陽能電池板，可實現能源上的自給自足，從而減少碳排放。

焦點2：Photosynthesis Towers 說到巴黎市地標，除了艾菲爾鐵塔，還有城中第一高樓——蒙帕納斯大樓（Tour Montparnasse）。根據設計師的構想，這幢摩天大廈會被改造成垂直的中央公園「Photosynthesis Towers」，原本是灰黑色水泥外牆，將變為銀白色的螺旋狀玻璃結構，表面更滿布綠色植物，加上頂層設有被透明玻璃覆蓋的空中花園，看起來充滿未來感。若再仔細一看，你會發現大樓的綠色外衣是由多個三角形微藻幕牆組成，它可以生產電力，並可進行光合作用，為城市帶來潔淨的氧氣。

同場加映

人造棕櫚樹 The Artificial Breathing Palm modular structure system 高廈林立的城市，常出現熱島效應，增加居住者中暑的風險。由意大利建築公司Mask Architects設計的得獎概念「The Artificial Breathing Palm modular structure system」，旨在應對氣候變化，緩解阿聯酋首都阿布扎比的城市熱島效應，其設計靈感來自當地常見的棕櫚樹。根據預想圖，它是一片獨特的樹林，當中有多株人造棕櫚樹，巨大的葉子如一把把遮陽傘，樹冠下設有多個冷卻霧化噴嘴，能持續噴射出冰涼水霧，營造涼爽的環境，樹頂則設有太陽能電池板，用於收集太陽能供建築物使用。另外，人造樹木的旁邊栽種了多棵真樹，創造出一個融入自然景觀的戶外休閒區。

白色紅樹林 Tsunami Park Skyscraper 生長於熱帶及亞熱帶河口交會處或海岸邊的紅樹林，既是多種生物的棲息之所，又具備防風、消浪、緩流、固土等功能，因而被稱為「海岸衞士」。獲得2022 Skyscraper Competition第二名的概念建築「Tsunami Park Skyscraper」，就是受紅樹林的特性啟發，意圖在湯加狹窄的海岸線上築起這道白色防線，減弱海嘯的衝擊力。從預想圖所見，這片「紅樹林」由多支白色巨柱撐起頂部的平台建築，錯綜複雜，高高低低，使建築下層結構存在大量孔隙，可消散海嘯的巨大力量。當風平浪靜時，混凝土立柱之間可進行捕魚、垂釣等活動，亦可辦水上市集；上層則為住所及空中花園，因離海平面較高，就算遇上海嘯，仍是一個安全的地方。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

蒙帕納斯大樓變成垂直的中央公園，設計充滿未來感。

©Vincent Callebaut Architectures Mangrove Towers集多種功能於一身，還能自行生產潔淨能源。

©Vincent Callebaut Architectures 這些人造棕櫚樹可於晚上提供照明。 Mangrove Towers的設計靈感來自紅樹林茂密的根部。 「The Artificial Breathing Palm modular structure system」可為備受熱島效應困擾的城市人提供解決方案。 「Tsunami Park Skyscraper」由中國設計師Wang Jue、Zhang Qian、Zhang Changsheng、Li Muchun、Xu Jing共同構思。 三角形微藻幕牆能生產電力，並可透過光合作用，提供潔淨氧氣。 設計師希望這片樹林能給人們一個舒適的社交空間。 建築物下層由多支混凝土立柱組成，風平浪靜時，可作為水上市集。