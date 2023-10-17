遨遊中國 登上世界最大玻璃底觀景台

近年，中國不少旅遊景區打造了甚具話題性的玻璃觀景台，站在通透的玻璃上，雖然感覺戰戰兢兢，卻帶來震撼無比的俯視景色，成為旅客爭相到訪的熱點。焦點之一有位於河南省新鄉市的河南寶泉旅遊度假區，該處於今年4月開設了全新的崖天下景區，當中新設的玻璃底觀景台「祥雲觀景台」便打破了健力士世界紀錄，被認證為全球最大！另外重慶來福士及廣西百色市大石圍天坑群景區的玻璃觀景台同樣吸引力滿分，帶給遊客居高臨下的全景視野體驗。

新鄉市：雙層結構 玩笨豬跳 總面積達110平方公里的河南寶泉旅遊度假區，坐擁峽谷、超高瀑布群、湖泊等優美景色，最新打造的寶泉崖天下景區設置了祥雲觀景台、洛伽寺索道及寶泉洞穴觀光電梯三大世界級項目。作為焦點的祥雲觀景台位於園區中段，建於300多米的懸崖上，為雙層結構，單層面積突破了716平方米，是目前世界上最大的玻璃底觀景台。以「天降祥瑞‧行雲流水」為設計理念，形態就像一片飄浮的彩雲。於上層觀景台你可欣賞山水風景，享受高空漫步的快感，而下層觀景台則有高空笨豬跳、懸崖漫步、高空滑梯和高空飛越等多種刺激的體驗項目，每一項都驚心動魄、挑戰膽量。另外，洛伽寺索道及 寶泉洞穴觀光電梯同樣睇頭十足，前者是全長1,100米、高差334米的往復式索道，採用可承載200人、世界上最大的單體單層吊廂；後者運行高度突破336米，被列為世界上山體洞穴內的最高電梯。到此一遊，教人歎為觀止。門票¥78（約HK$84）。

重慶市：300米長廊 飽覽長江景 想透過玻璃觀景台俯視繁華景色的話，則不妨到重慶一趟。坐落於朝天門碼頭之上的重慶來福士找來知名建築師Moshe Safdie設計，由8座摩天大樓和一座5層高的基座建築組成，是一個集購物中心、服務式公寓、酒店、辦公室等為一體的地標性建築。最大亮點是橫跨4幢大樓頂部的水晶連廊，長約300米，由玻璃和鋼材建成，其中嘉陵江一側由面積約1,500平方米的室內和室外平台組成，末端延伸出玻璃地板觀景台，離地250米，遊客站在玻璃底板的觀景台上，可欣賞長江和嘉陵江交匯處的景色，吸引不少人專程前來打卡。水晶連廊內設有花園、酒吧、餐廳、住客會所和酒店大堂等，最特別是一個環繞着樹木的無邊際泳池，池水緊貼着玻璃牆，倒影十分漂亮。此外連廊還有「探索艙‧雲端樂園」，以探索城市為靈感，打造了三大高空遊玩項目，包括國內首座橫向摩天樓高空體驗項目「雲中漫步」、西南首個城市高空江景鞦韆「雲中飛躍」等，為訪客帶來多種高空賞景樂趣。門票¥180（約HK$194）。

百色市：懸挑設計 俯瞰天坑 廣西百色市樂業縣大石圍天坑群景區被譽為「天坑博物館」，在方圓不到20平方公里的山嶺內，分布着約30個大小天坑，是規模數一數二的天坑群。這些天坑形成於大約6,500萬年前，目前已開發的有大石圍天坑、白洞天坑、穿洞天坑等。園區近年更多了一個亮點，就是大石圍天坑西峰海拔1,468米上建設的玻璃懸挑觀景台「雲海天舟」，耗資¥4,200萬（約HK$4,502萬）建造，外形酷似神龍吐舌伸向天坑，懸空於垂直深度613米的天坑之上，觀景平台長80米、寬10米，懸挑長度為34米，整個建築分上下兩層，上層為觀景平台，當走到透明的玻璃地板上，低頭看便是萬丈懸崖，充滿視覺刺激。下層是休息區及咖啡店，你可點上一杯咖啡坐在窗邊欣賞窗外的天坑美景。也別錯過遊覽天坑群周邊的馬蜂洞，可欣賞各種巖溶奇觀，低頭是地下河的潺潺流水，穿過原始森林，抬頭則可仰望處於天坑內壁的雲海天舟，猶如經歷一場地心探險之旅。門票¥90（約HK$97）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網