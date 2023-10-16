大美督玩轉偽韓國之旅

提起韓國旅行，大家定會想起裝修布置勁有個性的Cafe及近海城市的風光明媚，其實香港可找到類同的店舖及情景供大家於周末來個打卡之旅。大埔大美督最近新開了一間由韓國夫婦主理的型格水泥風Cafe，吸引大批KOL、Foodie前往打卡試食！與此同時，大美督有水清沙幼的大埔龍尾泳灘，以及提供韓燒的燒烤場等，讓你隨時輕鬆來一趟偽韓國之旅。

韓夫婦主理 3層高Cafe 談及大美督，予人印象係地點隔涉，但該處地方寬廣、風景秀麗，帶出的慢活氣息令人可好好放鬆，因此出現了很多以村屋改造而成的Cafe。其中剛於大美督村開張的Tamora，便吸引不少人專程前來打卡飲啡。賣點除了坐擁優美湖景外，Cafe由一對韓國夫婦主理，令店舖由外到內都散發濃郁的「韓味」。店舖樓高3層，外牆以時尚的水泥工業風打造而成，簡約風格延伸至店內，闊落的舖面配搭水泥牆、紅磚牆及鏡子牆面，空間感十足，而且每一層都設有落地大玻璃窗、採光充足並將對出的湖景引入室內。現處於試業階段的Cafe提供特調飲品與小量甜品，當中不乏加入濟州材料炮製的出品，前者包括Matcha Latte、Green Tea及韓國大熱氣泡飲料Yuzu Ade等，甜點目前僅供應兩款，必試牛角包窩夫（Croffle），將牛角包以熱壓機壓成格子鬆餅造型，入口外脆內鬆軟，令人回味。

燒烤場內 享受韓燒 大美督擁有許多出名的燒烤場，亦有不少野外燒烤爐可以自攜食材與柴炭來享受燒烤樂趣。不過若想事前不用準備太多，兼想嘗盡豐富食材的話，可考慮大美督嘉年華燒烤BBQ Party。該燒烤場佔地40萬平方呎，享有背山面海的環境，提供一站式自助燒烤服務，可在4小時內任食超過50款美食，特別之處係備有傳統港式爐、重慶燒爐及韓式燒烤爐3種爐具供選擇，如果是哈韓族絕對要選後者，享受韓風烤肉滋味。場內同時設有兒童公園，內有面積達208平方米的兒童充氣彈床等玩樂設施，小朋友可以玩個痛快！

人造泳灘 水清沙幼 首爾漢江潛水橋範圍曾試過打造人工沙灘，讓市民到此享受日光浴。大美督亦有首個由政府興建的人工泳灘大埔龍尾泳灘，同樣叫人驚喜。該泳灘規劃逾10年、耗資2億港元打造，以5.5萬立方米的天然沙粒鋪設長約200米的沙灘，除了可飽覽大美督一帶的迷人景色外，水質亦長期處於良好級別，可謂水清沙幼，絕對是泳客的好去處。配套設施方面，建有包含了觀景台及更衣設施的服務大樓，並設有遮陽頂蓋的戶外座椅區，遊客可以寫意地欣賞泳灘的遼闊海景。值得一提係，此地更被譽為「日落絕美打卡點」，不妨於黃昏前往見識一番。

浪漫騎乘 水上單車 韓劇有不少在水上單車發生的浪漫情節，大美督路往大美督水上活動中心方向沿路有數間士多或租艇店舖，可以找到天鵝或鴨仔等多款水上單車。意猶未盡，不妨到船灣郊野公園走走，內有全球首個於海中興建的水塘船灣淡水湖，其主壩全長約2公里，每逢假日就會見到不少人在這裏放風箏、或在海邊玩滑浪風帆，或邊走邊欣賞兩旁的風景。亦可選擇挑戰公園內設置的新娘潭自然教育徑及大美督家樂徑等路徑，還有直徑約25米、深約2米的新娘潭，其位於樹叢之中，並有流水不斷的瀑布點綴，予人世外桃源之感。

撰文：羅學芝

部分攝影：方偉堅