骨質疏鬆 與腎虛有關？

人到中年，身體機能逐漸退化，骨質疏鬆是常見問題之一，患者通常在骨折發生後才知悉其嚴重性。趁世界骨質疏鬆日（10月20日）來臨前，不妨從中醫角度，了解其成因、症狀及預防方法吧！

腎主骨生髓 骨質疏鬆症是一種慢性骨骼新陳代謝病症，患者因骨質密度減少，骨骼結構會變得脆弱，容易出現骨折，而長期缺乏鈣質正是致病成因之一。在中醫學角度，骨質疏鬆可歸入「骨痹」、「骨痿」、「骨枯」等範疇，據古籍記載「腎藏精，主骨生髓」意思指當先天腎氣充足，骨髓生化有源，骨骼得到骨髓的充分滋養，就會堅固有力，相反，腎精虛少，就會出現骨骼脆弱乏力的情況。註冊中醫師劉芷寧補充，骨質疏鬆是肝腎虧虛的表現，也可能是後天脾虛、氣血生化不足所致，臨床可分為肝腎陰虛型、脾氣虛型、腎陽虛型及氣滯血瘀型。

沒明顯徵狀 說到骨質疏鬆症的成因，又可分為先天性及後天性，前者與遺傳、家族病史有關，後者包括年紀大、偏食、吸煙、酗酒、缺乏運動、長期臥床、長期服用類固醇藥物等。另外，更年期後的婦女因女性賀爾蒙的改變，使造骨及蝕骨細胞失去平衡，形成骨質慢慢減少，也可導致骨質疏鬆。值得一提，骨質疏鬆沒有明顯病徵，大部分人都是因輕微碰撞導致骨折才知悉自己是患者，而最常見的骨折部位包括股骨、脊椎及前臂骨。不過，年長人士若發覺自己有慢性腰痠背痛、行動不便、駝背、身高變矮、胸悶氣短等，最好接受身體檢查，評估骨質密度。

防病要識食 要遠離骨質疏鬆的禍害，可從飲食方面入手，多吃含豐富鈣質的食物是很重要，有助鞏固骨骼強健，包括奶製品、豆製品、連骨或殼食用的海產（如白飯魚）、深綠色蔬菜等等。與此同時，日常飲食宜搭配一些養肝腎食材，如枸杞子、黑芝麻、白芝麻、黑豆、栗子、杏仁等。中國人喜歡以形補形，可嘗試以豬脊骨、牛骨來煲補骨湯水，當中加入補腎健脾藥材，效果會更好。

除了飲食，多曬太陽、遠離煙酒、按摩穴位、做適量運動，亦有助預防骨質疏鬆，特別是負重運動，如行樓梯、行山、跳繩、舉啞鈴等，可維持肌肉及骨骼強度，減慢骨質流失。

食療推介 補腎之選：健骨強筋湯

材料：枸杞子20克、杜仲15克、狗脊10克、懷牛膝15克、牛大力12克、豬脊骨半斤、蜜棗2枚（2至3人分量）

做法：豬脊骨汆水備用，連同其他材料放入鍋中，加水1,500毫升，大火煮沸後轉至中火煲兩小時，放鹽調味即可。

素食之選：栗子腰豆黃耳紅蘿蔔湯

材料：栗子20克、淮山30克、黃耳4朵、花生30克、花腰豆15克、紅蘿蔔1條、紅棗8枚、無花果4粒、陳皮半角（3至4人分量）

做法：黃耳浸軟去蒂，連同其他材料放入鍋中，加水1,500毫升，慢火煲2小時即可。

簡便之選：黑芝麻杏仁奶

材料：杏仁奶300毫升、黑芝麻醬 1 大匙、香蕉半條、腰果6粒（1人分量）

做法：所有食材放入攪拌機內攪勻，即可飲用。

哪些穴位幫到手？ 三陰交

位置：腳踝內側，沿脛骨後緣往上約4指寬處

功效：補肝脾腎

足三里

位置：膝蓋下緣外側凹陷處約4指寬處

功效：益氣健脾

湧泉穴

位置：腳掌底前半凹陷處

功效：補腎健骨

撰文：明藹寧

枸杞子有養肝腎之效，令骨骼得到滋養，變得堅固有力。 補腎之選：健骨強筋湯 足三里 牛奶含豐富鈣質，能減慢骨骼的鈣質流失。 黑芝麻 湧泉穴 註冊中醫師劉芷寧 三陰交