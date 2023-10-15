全球限量10輛 B95純電超豪Hyper Barchetta

專門打造手工豪華電動車的Automobili Pininfarina，繼發表旗下首款純電超跑Battista後，最近為車迷帶來全新車型B95。雖然兩者搭載相同純電動力系統，2秒內可完成0~100km/h加速，但設計上卻截然不同。限量150輛的Battista屬硬頂Hyper GT，至於全新B95則是一款無頂Hyper Barchetta，全球僅限量生產10輛，每輛索價440萬歐元起（未連稅折約HK$3,640萬），足足是Battista的兩倍。物以罕為貴，你懂的。

無頂兩座 精心設計 B95不僅是Pininfarina第二款推出的純電超跑，更是全球首款純電無頂Hyper Barchetta兼全球首配一對專利電動風罩的車型。由構思、設計至開發全由享負盛名的Pininfarina SpA設計工作室一手包辦，廠方特意將交付期定於2025年，即設計工作室成立95周年的大日子。心水清的車迷應該估到車名中的「95」代表着這值得紀念的年份。至於「B」則是取自意大利語Barchetta無頂兩座跑車的首個字母。

一直以來Barchetta的最大特色，是不設車頂、擋風玻璃及柱位的開放式車廂，以及完全無遮無掩的駕駛樂趣。作為Hyper Barchetta，駕駛時的空氣動力性能自然不能忽略，設計團隊全新開發了一種以專利新技術打造、可電動調校斜度的鋁製支架結構透明聚碳酸酯風罩，即使在高速行駛時亦能兼顧空氣動力及舒適性；若選配埋專屬定制頭盔就更Perfect。

專屬定制 獨一無二 全車由車身到輪圈及制動卡鉗等，以至車廂鋪陳的配色及用料，全可按車主個人喜好而選擇，確保每輛都是獨一無二。早前在美國Monterey Car Week車展現身的B95，便採用搶眼的Giallo Arneis黃色配搭加入了金屬薄片、在日夜會分別幻化出金和青銅兩種色調的獨特Bronzo Superga金屬色。下身則配上碳纖維擾流套件、前20吋後21吋鍛造鋁輪圈、黑色陽極氧化拉絲鋁製中心鎖環及Giallo Arneis黃色制動卡鉗。內裝廣泛選用啡色可持續豪華皮革、碳纖維及拉絲黑色鋁製陽極氧化飾面鋪陳；一對碳纖賽車座椅，肩膊及頭枕位特別以千鳥格高級織布包覆，配上帶有獨特鋁製嵌件的4點式安全帶，不僅提供上佳的包覆及支撐性，更散發出高雅奢華的時尚感。

性能強勁 兩秒破百 B95的超高效純電動力系統由120kWh的T形液冷鋰離子電池組及4具獨立高性能電馬達組成，擁有1,400kW最大輸出功率，即高達1,900PS強勁馬力，峰值扭力達2,300Nm。0~100km/h可於2秒內完成，經調校後極速來到逾300km/h水平。值得一提是車載全扭力向量技術，提供5種不同駕駛動態模式，包括Calma、Pura、Energica、Furiosa和Carattere，駕駛者能根據個人喜好和駕駛需要，隨時透過設於駕駛席旁伸手可及的選擇旋鈕切換。充電方面則支援高達270kW直流快充，僅需25分鐘即可由20%充至80%電量。雖然廠方沒有特別交代其續航力，但估計跟Battista的逾450km相若。

本地車訊：X系三兄弟 新版矚目登場 寶馬（BMW）X系三兄弟X5、X6及X7新版日前正式抵港。輸港三車型全屬xDrive40i動力規格，均搭載性能更強的3.0L BMW TwinPower Turbo直六渦輪增壓引擎連48V輕混能系統及8前速Steptronic運動化波箱，最大馬力及扭力分別為381hp及520Nm。其中X5及X7均配備7座位，前者提供xLine及M Sport版本選擇，後者提供基本版及M Sport版；而5座位的X6只有M Sport版。

新版X5與X6配備嶄新xDrive智慧型可變四輪傳動系統與DSC動態穩定控制系統，可依照不同路面狀態將動力輸出主動分配於前軸與後軸。懸掛方面，所有X5型號標準配備雙軸式氣壓懸掛系統，X6則搭載M跑車化電子懸掛系統。至於X7不僅配備嶄新xDrive智慧型可變四輪傳動系統，還加入電子懸掛系統與前後軸自動水平氣壓式懸掛系統及整合式後輪轉向系統。

撰文：林登麗

外拋的輪拱設計充滿肌力和雕塑感，碳纖尾下擾流板帶有Giallo Arneis黃色細節點綴，令車尾造型更添不平凡。 錶台設計極簡約，駕駛席2大1小屏幕組合跟Battista如出一轍。由於不設車頂及擋風玻璃的關係，特設一大一細兼可電動調校斜度的創新專利透明聚碳酸酯風罩。 具有穩定氣流與防滾作用的雙駝峰內有乾坤，打開是配備固定帶扣的置物空間。 車長近5.2米的新版X7，換上新款Iconic Glow面罩及光型變化智慧LED頭燈，大氣挺拔且不失優雅。 配上Michelin Pilot Sport Cup 2 R高性能輪胎的鍛造鋁輪圈採用前20吋後21吋設定，輪幅經黑啞處理，跟內藏的Giallo Arneis黃色制動卡鉗形成強烈對比。 兩座椅的頭枕之間有一塊刻上車型簡圖、「Barchetta 95」以及「FATTO CON AMORE IN ITALIA」字樣。 靠近駕駛席的前方僅設有駕駛動態模式切換旋鈕，後方則有「TAKE OFF」機關，向上輕拉即可喚醒這輛1,900PS猛獸。 三車型均升級至全新BMW iDrive 8.5 操作系統、12.3吋數碼儀錶板搭配14.9吋輕觸式螢幕所構成的一體式曲面螢幕，以及AR擴增實境導航等。 碳纖賽車座椅以啡色可持續豪華皮革及千鳥格高級織布包覆，配上4點式安全帶，特別強化腿部承托，帶來更高舒適性。 座椅後方採用像駝峰般的設計，有助氣流平順通過。其表面的顏色及數字均可自選。 輸港的新版X系屬於xDrive40i動力規格，搭載3.0L直六渦輪增壓引擎連48V輕混能系統，當中X5及X6的0~100km/h加速僅需5.4秒。