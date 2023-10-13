組團北上扮BLACK PINK潮玩特色WORKSHOP

平日返工忙到一頭煙，放假逛商場又行到悶，不如同朋友北上搵啲搞作消磨時間。近年深圳興起各類特色Workshop，有舞蹈工作室提供K-Pop興趣班，幫各位組成韓團跳舞拍MV；另有手工藝場喺一整幢大廈內玩盡多種民間手作，可以一條龍吹玻璃、整飾物；還有專為毛孩愛好者而設的烘焙店，可DIY獨一無二寵物食品兼同場內毛孩打卡。

福田區：舞人之魂 拍攝韓風MV 早於2001年成立的九條街舞蹈工作室，見證了深圳街舞從無到有，多年來被視為區內「舞人之魂」。累計學員超過45,000人，在國內外比賽獲獎超過350項，導師不時亮相《這！就是街舞》、《熱血街舞團》等綜藝節目，還定期邀請明星導師來授課。目前工作室於羅湖、龍華、南山及福田區都有分店，當中後者屬最新旗艦店，從福田地鐵站乘車10分鐘就到。佔地約500平方米，擁有超大舞蹈室，全店採用工業風裝潢，影相非常IGable，並售賣不同跳舞潮服，若各位喜愛跳舞的話，北上朝聖必到。

工作室提供不同舞種教學，設有成人及小童班，涵蓋Jazz、HipHop、Popping、Urban、Locking及Party Dance等，更有近年大受歡迎的K-Pop舞步學習。就算各位唔識跳舞零基礎，都可先從體驗班學起，這裏提供1對1授課，待適應舞步後可報讀MV作品小班，一個費用包10堂，3人以上便可一齊報讀，學畢後工作室會替各位拍攝韓風MV，拍攝場地及剪輯製作不另收費，影片成品更是似模似樣，想自組女團扮BLACK PINK話咁易。值得一提是，它會定期舉辦周年成果展覽，讓學員踏上舞台Battle一番！

觀瀾區：全國最大 一站式手工藝 提起DIY Workshop，很多人會話香港都有得玩，但想喺一幢大廈體驗十多種不同工藝，便要來到觀瀾湖5A級景區內的手藝工場。從深圳北站坐地鐵4號龍華線，約36分鐘便可到達。這幢藝術大樓總面積達4,300平方米，屬內地最大的一站式手工藝場之一。樓高4層每層設置了不同工作坊，匯聚當代最流行的15種工藝，如二樓包含了皮藝、金工、玻璃、紙蓋體驗室；三樓則是布藝、陶藝、軟陶、彩繪體驗室；四樓是木藝、花植美學及非遺基地等。入場不但可以參觀打卡，在專人指導下更能親手試做喜愛的工藝，完成後將成品帶回家，別具紀念價值。

當中玻璃燒製是最受歡迎課程之一，由燒、吹、塑形、拉坯全程體驗，玻璃由麥芽糖般形態慢慢燒成漂亮花瓶，勁有滿足感。而皮革及金工課程則適合情侶孖住玩，前者可製作銀包、卡片套及護照套；後者則可DIY耳環、戒指和飾物，作為定情信物夠晒冧。臨走前別錯過一樓的藝術商店，佔地約1,000平方米，販賣數千款工藝大師製作的手作文創產品，並設有展廳不定期舉辦展覽，產品豐儉由人，即使唔買亦不妨入場欣賞。

寶安區：親手製作 烘焙寵物蛋糕 Pet Pet Cake寵物烘焙位處寶安區壹方城附近，從福田站乘地鐵11號線駁5號線，約36分鐘到達寶華站再行數百米即達。此店曾獲NGKC中國畜牧業協會的優秀寵物烘焙學院獎，主打寵物食品DIY製作。烘焙老師會教學員製作寵物忌廉Cupcake，主要材料為雞胸肉、紫薯及雞蛋，忌廉由國家認證營養師親自調製，由羊奶及芝士混合而成，保證天然健康，美味與營養兼備。

除了親手製作，此店也提供訂製服務，可把寵物「嘜頭」變成3D立體頭像放在蛋糕上，又可將愛寵名字及歲數印在裝飾曲奇上，別具心思。其他可供DIY的寵物食品款式豐富，包括肉串、雞肉條、小肉骨、肉蛋丸、餅乾及Pizza等。特別一提，此店還提供包場服務，二樓可容納約20人舉辦生日派對，小店主金毛尋回犬會負責接待客人；各位大可邀請內地毛孩好友出席，場內還提供免費拍照服務呢！

撰文：陳志滔

圖片：互聯網

佔地約500平方米，擁有超大排舞室。 全店採用工業風裝潢，提供1對1授課。（相：小紅書@果粒陳CICI） 樓高4層總面積4,300平方米，把15種手工藝體驗放在同一大廈內。 一樓全層發售國內外工藝大師作品，唔買亦可欣賞一番。 入場可製作各式寵物食用Cupcake。 精品區販賣各式舞衣，不少更與內地潮牌聯乘。 韓國女團BLACK PINK人氣高企，連帶K-Pop舞步都大受歡迎。 玻璃工坊可體驗吹製玻璃製品的樂趣。（相：小紅書@很高興說說少女） 很多巡迴展覽來到深圳，都選址這裏作為首站。 可訂製寵物蛋糕，上方3D立體「嘜頭」維肖維妙。 工作室會定期舉辦周年成果展，讓學員於台上Battle鬥舞。 全幢大廈相當有特色，不時有漢服女生走來上堂。（相：小紅書@Sifanouni） 可親手用現場工具製作皮革用品，勁有滿足感。 全店寵物友善，可一邊整蛋糕，一邊同小店主金毛尋回犬玩。 除了蛋糕，還可製作曲奇、零食等寵物食品。