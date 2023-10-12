未來綠舟讓海水更清更藍

出海暢遊總是希望無牽無掛，若要背負破壞環境的愧疚感，着實無癮，難怪愈來愈多遊艇業界人士開始調整設計方案，紛紛以「零碳排放量」為終極目標。好像超級遊艇概念「ZeRO」，其命名預示了遊艇主打零排放，對環境零傷害，讓大家能在不變色的藍海中享受度假旅程。

貌似太空船 由澳洲遊艇設計公司Sam Sorgiovanni發表的「ZeRO」，曾於摩納哥遊艇展曝光，船身全長96米，呈流線型設計，船首似鳥喙，前半部分採用封閉設計，從高角度看，恍若一枚劃破海面的子彈，能有效降低風阻，提高巡航的效率與穩定性，亦可加強應對極端天氣的能力。另外，「ZeRO」的獨特造型又令人聯想起太空船，表面選用乳白色，兩側散見不同尺寸的橢圓形窗戶，在陽光加海水的折射下，隱約泛起了少許灰藍色，給本已尖銳的它，加添幾分一往無前的銳氣。

採用氫動力 說到「ZeRO」的最大賣點，在於它是一艘追求零碳排放量的超級遊艇，配備最先進的推進系統，利用氫氣罐、氫燃料電池、電動引擎、電池儲存系統提供動力，不但能作長途巡航和高速行駛，且沒有半點二氧化碳排放，還能把噪音與振動減至最低！試想像，在享受海上假期時，可呼吸到清新的空氣，嗅不到柴油煙霧的氣味，只聽見海浪拍打船體的聲音，卻感受不到柴油發動機的振動和噪音，那是何等舒適的體驗。

奢華度不減 雖然「ZeRO」的構思以環保行先，但從預想圖所見，遊艇背後的格局可滿足用家對於超級遊艇的一切期望。首先，「ZeRO」有4層甲板，每一層都有大面積的戶外空間，非常開揚，可供乘客一邊享受日光浴，一邊與親朋談天說地，置身其中不會令你感到壓抑。設施方面，包括一個露天套房、附設泳池的海灘俱樂部、戶外用餐區、酒吧、可容納幾艘小艇的車庫等等。除此之外，為了保持上層建築的時尚輪廓，設計師把停機坪隱藏於船頭，當機關開啟，即可停泊電動垂直起降飛行器（eVTOL）。

同場加映

海上版末世列車 VY-01 看過電影《末世列車》的朋友，還記得主角們由底層車廂一路前行所目睹的溫室花園和種植室嗎？德國設計工作室3deluxe推出的概念遊艇「VY-01」，可說是把大銀幕呈現的畫面搬到遊艇上。

同樣以零碳排放為目標的「VY-01」，別名為「浮動的海中花園」，因遊艇內外都充滿綠色元素，從船身側面的百葉窗向內窺探，你會發現船中央是一個寬敞的多功能活動空間，包括溫室、菜園、休息室、起居空間、廚房和酒吧。另外，它又設有太陽能電池板、海水淡化系統等，可提供多種清潔能源。

太陽能雙體船 OCEAN ECO 90 「OCEAN ECO 90」是Alva Yachts與Oceanwings合作開發的第一艘全電動太陽能雙體船，由兩台高性能電動摩打提供動力，配有由200平方米太陽能板供電的電池組，並備有氫燃料電池，據稱可實現跨大西洋航程。

另外，長約28米的「OCEAN ECO 90」，因寬度達14米，可令船身於航行更為穩定，亦為內部設計提供更多發揮空間。設施方面，頂部的開放式飛橋設有駕駛台，上層甲板可找到空中酒廊、雞尾酒吧和水療中心，船上還有一個寬敞的海灘俱樂部和一間主人套房，後者附設私人書房、步入式衣櫃、浴室等，且布置奢華，面向船尾甲板，觀景視野一流。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網