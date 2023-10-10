日本秋季 溪畔飲香檳賞紅楓

踏入秋季，又係時候出動去賞楓！日本各地有眾多著名的紅葉勝地深受旅客追捧，不少酒店更同步大搞賞楓主題住宿計劃及活動，帶來別具特色的美景觀賞體驗。例如流經青森縣十和田八幡平國立公園的奧入瀨溪流，便被譽為世界最佳觀賞紅葉的地點之一，有酒店持別炮製溪流紅葉午餐，讓大家在楓葉包圍下享用餐點及香檳。另外京都及輕井澤亦有酒店推出紅葉搞作，令住客為之「楓」狂！

青森縣：望葉開餐 樹下鞦韆 每逢秋季，奧入瀨溪流一帶百多種樹木紛紛變色，包括金色的山毛櫸、橙色的羽扇槭和鮮紅色的日本紅楓等，構成了繽紛壯麗的秋葉景觀。位於這個賞楓勝地的星野集團奧入瀨溪流飯店，在10月16日至11月7日將推出「溪流紅葉午餐」，讓住客在秋葉包圍下開餐。主食以紅、黃、綠秋天景色為靈感、採用大量蔬菜和蘑菇製成三文治，還有意大利雜菜湯，及配搭由侍酒師精選的香檳de Venoge Brut Millésimé，與紅葉的顏色和氣味十分相襯。酒店同時推出「奧入瀨紅葉鞦韆」，於旗下庭院內一棵3米高的樹上設置鞦韆，玩家可藉此更近距離看到紅葉。早上又有約3小時的「絕景紅葉散步」活動，由經驗豐富的導遊帶領，漫步奧入瀨溪流的紅葉景點。另外，酒店亦可安排住客前往約5分鐘車程的貸切溫泉八重九重之湯，邊在高質泉水浸泡，邊欣賞四季變換的風景。除鞦韆外以上項目均需預約，房價（2人1房）每晚每位¥13,955起（約HK$740）。

長野縣：畫筆描繪 自然風光 賞紅葉和藝術如何融合在一起？位於長野縣北佐久郡的輕井澤Marriott Hotel即日起至12月25日正推出Karuizawa Artful Stay計劃，一大特色係住客可邊參觀酒店推薦的周邊紅葉和藝術景點，邊使用提供的繪畫套裝描繪輕井澤的自然風光。套裝包括畫完可帶走的畫簿和供借用的水彩筆，就算不擅長繪畫，酒店同時準備了一些素描畫，只需上色即可成為漂亮的畫作。另外亦提供酒店原創的雞尾酒Autumn Asama，靈感來自秋天淺間山山腳下美麗的色彩漸層，面層的煙霧表現出山周圍如仙境的霧氣。住宿計劃包括輕井澤千住博美術館的門票，館內展示了活躍於國際舞台的日本畫家千住博的作品，目前正展出新作《淺間山》以及多幅讓人聯想到淺間山周圍自然景物的畫作，不妨用心感受千住博所描繪的輕井澤自然風光。住宿計劃可挑選入住高級客房（32平方米）或附溫泉露天風呂的尊貴客房（39平方米）等房款，房價（2人1房）每晚每位¥26,240起（約HK$1,391）。

京都府：房內欣賞 亮燈美態 想夜賞紅楓的話，距離京都站約20分鐘車程的京都寶池皇家王子大飯店會是你杯茶。酒店是著名建築師村野藤吾最後的作品，圓柱形的建築外觀、庭園、天花板及螺旋階梯等，處處展現出村野特有的曲線美。酒店周圍環繞着洛北區豐富的自然風光，內裏的日式庭園種有楓樹、杜鵑花、山茱萸、野櫻桃樹等，綠、紅、橙、黃等色彩交織出漂亮景觀，每年11月中旬至12月上旬是紅葉最美的時期，入夜後無論是入口、中庭、庭園等位置均亮起柔和燈光，氣氛更覺浪漫。酒店將於11月1日至12月15日推出於房間內欣賞窗外紅葉亮燈美景的住宿計劃，客房面積約36平方米，住客可在房內欣賞窗外的紅葉並享用晚餐，靜謐環境加上好「楓」景，讓你享受醉人的秋日時刻。另外也可參加逢周五及六舉辦的篝火晚會、於茶室舉行的茶會，以及在酒店工作人員帶領下參觀酒店。房價（2人1房）每晚每位¥18,929起（約HK$1,003）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

入秋後奧入瀨溪流一帶的樹木紛紛變色，山毛櫸、羽扇槭和日本紅楓等構成了壯麗風景。 這間房型是「溪流雙人房附半露天溫泉」，窗外就是絢爛的紅葉，景色一絕。 套裝包括畫完可帶走的畫簿和供借用的水彩筆。 酒店設有露天溫泉浴池「小瀨溫泉」，被稱為美膚溫泉，浸完滑一滑。 晚餐可於房內享用，主菜是法式煎魚或牛排。 酒店圓柱形的外觀展現出村野藤吾特有的曲線美。 「絕景紅葉散步」活動有導遊帶領漫步奧入瀨溪流的紅葉景點。 作為奧入瀨溪流沿岸唯一的度假酒店，坐擁優美景致。 住宿計劃包括輕井澤千住博美術館的門票，不妨用心感受千住博描繪的當地自然風光。 輕井澤Marriott Hotel正推出Karuizawa Artful Stay計劃，為賞楓帶來更多趣味。 住宿計劃入住的房間由酒店精心挑選，窗外均坐擁美景。 即日至11月25日周末及假期推出的八重九重之湯，浸浴期間可飽覽紅葉景色。 酒店提供的繪畫套裝讓你描繪輕井澤紅葉景色。 雞尾酒Autumn Asama靈感來自秋天淺間山山腳下美麗的色彩漸層。 酒店的日式庭園種有楓樹、杜鵑花、山茱萸、野櫻桃樹等，亮燈後呈現不一樣的繽紛景致。 於大白天從2樓看日式庭園，畫面同樣悅目。