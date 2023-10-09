法式小酒館 游走傳統與新派之間

牛肉他他

選用腹脅肉代替傳統的牛柳，質感更豐富；傳統以多士作配，餐廳改用脆炸中式雲吞皮，別具口感。

放工想來個小酌，又或想和三五知己聚會，不少人會選擇到酒吧，日本人則到居酒屋，而法國人就愛去小酒館，摸住酒杯底歎下酒餚，觥籌交錯熱鬧得很。近年，本地就有混合休閒和精緻風格的新派小酒館，大家既可以享受輕鬆氛圍，又能品嘗高質美食，愉快度過一個晚上。

親民家常料理 法式小酒館（Bistro）的出現眾說紛紜，有指小酒館雛形是從法國巴黎房東將地下室廚房租借給住客使用或提供食物，漸漸演變而來。有記錄的小酒館於19世紀出現，既供應酒水又有肉食小菜，價錢相宜，讓平民都有機會惠顧。較法國高級餐廳相比，法式小酒館店子的骰、裝修簡約而地道，客人們熱熱鬧鬧圍住吧枱聊天喝酒，再以實惠價錢享用傳統法式家常料理，如肉類餡餅、燉鍋、油封鴨腿和海鮮等，邊飲邊食，平易近人，猶如家中宴客的感覺。

海濱摩登風味 經過時代轉變，大家生活質素提高，坊間陸續出現新派小酒館，風格介乎Bistro和高級餐廳之間，餐廳裝潢精緻而不鋪張奢華，保留輕鬆氛圍。餐點除保留傳統小酒館的菜餚外，亦融入新派創意點子，用上高級食材作新穎配搭，營造出全面的用餐體驗。

將軍澳一間摩登小酒館，風格路線游走於傳統與現代餐館之間，大家踏入店內，先被中央的酒吧吸引，輕呷餐前酒或雞尾酒作熱身，再步入寬敞的用餐區，邊享用分量十足的海鮮拼盤，再欣賞窗外海濱景致，感覺好Chill！

主廚Devon Hou因應傳統小酒館的特色，保留了鴨肝醬、牛肉他他、燜牛肩肉和時令海鮮等菜式，烹調時又加入微調，如牛肉他他改用富口感的腹脅肉配脆炸中式雲吞皮，法式紅酒燉牛肉升級選用澳洲和牛面頰，軟腍又富肉汁。傳統以外，不乏新派「煮」意，鴨肝醬配加入昆布製作的醬汁，和昆布脆片吃，富有層次。法國經典菜的油封鴨腿改以中式鴨醬醃製再煮，配牛油果醬和黃酒蛋黃醬，別具風味。以香煎三黃雞代替法國春雞配芥末薏米飯，輕盈得來又吃到淡淡松露香，每道菜式搭配精選餐酒，食得更開懷！

（查詢電話：2360 0801）

鬧市中的驚喜 日間的中環熙來攘往、人流絡繹不絕，偶然避過主要街道，走進橫街小巷，分分鐘有驚喜。中環一間法式新派酒館置身於內街之中，餐廳配有開放式廚房，大家可以邊歎美食，邊和兩位大廚兼創辦人Romain Dupeyre和Adrien Castillo交流。

兩位大廚認為在寫意的小酒館內，大多只提供簡單食物，服務也較隨意。高級餐廳有精緻美食，但氛圍可能有點拘束，大廚和客人之間也缺乏互動，將休閒用餐氣氛和高級菜餚結合是近年一種流行趨勢，他們的餐廳正正糅合兩者的優點。

地道普羅旺斯菜 踏入秋季，兩位大廚推出普羅旺斯風格的嘗味菜單（需預訂）。前菜以燈籠椒撻配檸檬果蓉、雞肝芭菲配士多啤梨醬和法式鱈魚炸餅配柚子蛋黃醬打開序幕，果味配搭讓小點去膩又開胃。傳統普羅旺斯菜式會選用法式香腸（Caillette）製作，大廚將之釀入加白酒煮過的餡料，配雅枝竹和雞油菌，和香腸配合得剛好。

主菜方面，布列塔尼乳鴿配鋪滿鴿內臟的發酵迷你茄子，蘸沾濃郁鴿汁來吃，肉味香濃。法國的馬賽魚湯舉世知名，大廚以此作靈感，用紅衫魚和多款海鮮做餡料，再配蔬菜意大利雲吞，每一口都洋溢滿滿的海洋氣息。邊品嘗餐後小甜品配茶湯或咖啡，和朋友度過愉快的晚上，最好不過。

（查詢電話：5742 6539）

法國人點樣處理肉類 法國菜經常以不同肉類做主角，有時吃牛肉或羊肉等，處理不當很易吃到羶味。大廚畀個貼士大家，在醃肉前先抹乾肉類表面多餘的水分，煎煮前，可先在橄欖油內加蒜頭和迷迭香煮熱，讓香料味道滲入油內，之後才放入牛肉、羊肉或雞肉煎煮，便可令肉類變鮮香而去羶。若然想長時間燜燉，則建議先將雜菜炒香或焗香，才放入肉類一起煮，味道更佳。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

海鮮拼盤

有螺、蜆、青口、蟹鉗和虎蝦，還有來自（左下）法國St. Martin和（右上）愛爾蘭Louët Feisser生蠔，配傳統的乾葱紅酒汁和檸檬汁，鮮味得很。 法式紅酒燉和牛頰肉

和牛面頰加炒香雜菜和紅酒等燴煮6小時，拌芝士炸葱薯蓉、甘筍和炸羽衣甘藍，軟滑香濃。 紅衫魚、馬賽魚湯、手指薯仔、茴香

紅衫魚加不同配料製作，包括八爪魚、墨魚和大蝦等，放釀入茄蓉、手指薯仔和油浸茴香的意大利雲吞，倒入湯汁享用，鮮味滿滿。 乳鴿、茄子、甘草、橄欖

泰國迷你茄子表面鋪上鴿心和鴿肝，伴茄子蓉，灑上橄欖乾、辣椒和鴿肉醬汁，啖啖肉香。 香煎三黃雞

雞以蒜、迷迭香和橄欖油等醃製，慢煮1小時再煎香，配黃芥末薏米飯和黑松露雞湯泡沫，雞肉和菇菌香及黃芥末的辛香，配合剛好。 正門和酒吧相對，最適合和朋友作餐前聚會。 雅枝竹、肉腸、雞油菌、醃黃瓜

鵝肝、豬肉、瑞士紅菜頭加香料和白酒煮好作法式香腸的餡料，配上新鮮和醃製的雅枝竹，再加點雞油菌和榛子，味道複雜得來層次豐富美味。 洋溢法國小酒館氣息的裝潢，加上開放式廚房，大廚可以隨時與客人交流，打成一片。 油封鴨腿三文治

鴨腿用加了麵豉和不同香料的中式燜鴨醬醃製，慢煮1晚，和煮至濃縮鴨汁拌勻，配焦糖洋葱、牛油果醬，表面唧黃酒蛋黃醬，濃郁惹味。 （上左）燈籠椒撻、（上中）雞肝芭菲、（下）鱈魚炸餅

燈籠椒撻內是豬肉和內臟做餡的肉腸，以哈里薩辣醬烹調，伴檸檬果蓉而成。雞肝芭菲配士多啤梨醬、醃芥末和煎麵包粒。炸餅餡加入薯蓉、芝士和鱈魚製成，表面淋柚子蛋黃醬而成。 蠔、煙熏豬肉、豌豆、山葵

法國南部地中海沿岸Tarbouriech生蠔，加用豌豆、煙熏豬手、龍蒿和山葵忌廉做成的肉醬，配檸檬果蓉和黃芥末籽，鹹鮮辛爽兼而有之，令人回味。 於油中加入蒜頭和迷迭香等香料煮至出味，才放肉類煎煮，別具風味。