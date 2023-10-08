秋風起周身痕 補濕技巧話你知

踏入10月秋風起，乾燥的天氣容易令皮膚缺水，皮脂腺的分泌也會減少，導致皮膚痕癢、脫皮甚至龜裂。網上就有不少教大家秋天護膚保濕心得，助大家同爛皮膚說再見！

沖涼切忌水太熱 天氣轉涼，很多人會沖個熱水涼驅寒保暖，但水溫太熱會破壞皮膚表面油脂，導致毛細血管擴張，加劇皮膚乾燥的程度。人體正常體溫為37℃，淋浴時熱水介乎38至40℃最為適合。另外，由於秋天皮膚的油脂分泌較少，一天洗澡太多次或太長時間，容易破壞皮膚的角質層，造成皮膚不適，所以每天洗澡10至15分鐘已經足夠。

沐浴產品方面，清潔力太強會加重皮膚問題，使用微酸性或無刺激的沐浴露為佳。洗澡後3分鐘內是塗抹保濕產品的黃金時間，因為皮膚仍處於濕潤狀態，表面仍留有濕氣及水珠，這時塗抹潤膚露可讓水合作用達到最佳效果。特別一提，網上流傳片糖煲水洗澡可緩解皮膚乾燥，從中醫角度而言，片糖有益氣養血、活血化瘀之效，用來洗澡的確能夠滋潤止癢。

勤補水多養肺 皮膚有70%是水分，含水量由內到外逐級下降，角質層只有20%至35%左右，當角質層的水分低於10%時，就會明顯看到皮膚呈現乾燥問題。要補充水分，最直接方法是多喝水，由於水分進入體內時會先被其他器官吸收，最後才抵達皮膚，因此必須時刻補充水分，通常體重每公斤每天需要30毫升水分，一個成年人最好一天喝到1,800毫升水，飲到2,000至3,000毫升就更佳。

飲水以外，中醫角度養肺食物也有助緩解皮膚痕癢，皆因肺虛容易積鬱化火、化熱而動風，引致皮膚痕癢，建議食材包括雪梨、銀耳、百合、黑木耳、蘿蔔、豬肺等，其中「秋燥潤肺梨為先」，效果最佳。

護膚品要轉季 隨着秋天來到，護膚品都要轉季，天熱時女士愛用清爽控油的護膚產品，但秋天乾燥，就要轉用保濕效果更佳且油分更重的護膚產品，例如由卸妝油改為用水和膏，由控油的潔面乳改為補濕型，由泡沫狀改為膏狀或啫喱狀等。另外，洗臉後的「黃金三十秒」是鎖水的最佳時機，建議這段時間敷面膜，之後再立刻進行餘下的補濕步驟，防止水分流失。

化妝品最好選擇以天然成分製成，例如乳木果油、可可脂、有機巴巴蘇油，有效滋潤乾性肌膚，部分產品更會加入鎮靜肌膚的成分，助敏感肌膚度過轉季時節。臉部以外，不少人習慣使用酒精消毒搓手液，惟酒精揮發時會連皮膚水分一起帶走，令手部乾上加乾，如果要使用的話就要多用護手霜滋潤啊！

室內也要加濕 身體保濕了，室內同樣需要保濕，在家中添置放濕機，就能讓室內濕度回復正常水平，有助紓緩皮膚痕癢，對皮脂分泌較少的長者尤其有幫助。放濕機分為熱霧和冷霧兩種，前者加熱水分放出蒸氣，後者則以超聲波製造冷霧，相對來說電壓較低，也比較安全。

香港居室空間不大，基本上一部放濕機放在單位中央，已足夠令濕度維持正常水平。若空間容許，放濕機離地1米為佳，因為霧氣更容易與空氣混合，放近床的話則要遠離面部2米或以上，因為霧氣會凝結空氣中的粉塵、細菌，太近會增加生病機會。另外，放濕機切勿放近牆壁及木製家具，否則釋放的濕氣會令牆紙及木材變質。

撰文：陳志滔