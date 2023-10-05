暗黑之光 Lambo House 型過超跑

黑是一種極具個性的顏色，予人感覺沉穩、冷酷、型格、神秘，作為建築物的主調，可以凸顯其線條美與層次感，而今次介紹的建築概念「Lambo House」，不但有一身亮麗的黑色，更擁有貌似超跑的外形，創意無限，吸睛程度比起真正超跑有過之而無不及！

造型前衞 由CG Artist兼建築設計師Amin Moazzen設計的「Lambo House」，以意大利頂級跑車品牌的簡稱來命名，構思建於德國慕尼黑，周邊被自然環境包圍，作為度假避靜的處所最合適不過。從預想圖所見，外牆以黑色為主調的「Lambo House」，其上層造型最為獨特，貌似一輛黑色超跑的車身輪廓，設計前衞，充滿未來感，令人眼前一亮。

格調舒適 據設計師表示，建築面積為1,200平方米的「Lambo House」，預示了未來住宅的可能性。樓高3層的它，採用複式設計，配合大面積的落地玻璃窗，不但令生活空間變得開揚，也讓屋主可盡覽周邊的自然景觀。室內布置同樣以黑色為主調，輔以鮮艷的橙色作點綴，並融入大量帶有曲線元素的陳設，營造出有型而又舒適的格調。

The Fugitive Alien House 同為Amin Moazzen的設計，同樣以黑色為主調，構思建於哥斯達黎加首府聖荷西（San José）的一個叢林之中，建築面積為700平方米，其設計極具未來感，尤其是圓頂部分，令人聯想起UFO。設計師坦言，這幢建築與世隔絕，其初心是為了選擇移居地球的外星人度身訂造，所以內部布置獨特，如天井位的地燈極像月球坑紋，令人如置身科幻片世界。

Black jungle House 出自建築設計師Milad Eshtiyaghi的構思，顧名思義，這幢大屋以森林為據點，四周被茂密的樹木包圍，其造型蜿蜒曲折，猶如地上小徑的延伸，以黑色為主調正好凸出其線條美。內部設計貫徹暗黑風格，並加入大量綠色元素，配合大面積的玻璃窗，使室內跟室外打成一片。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

大面積的落地玻璃窗，有助引入自然光，令生活空間變得開揚。 白天有靚景，黑夜又可仰望繁星，如此美妙的睡房實在令人嚮往。 位於天井的休閒區地面，散見多個圓形橙色燈箱，看似月球坑紋。 「Black jungle House」的外形彎彎曲曲，像地上小徑的延伸。 室內設計以黑色為主調，輔以橙色作點綴，視覺上形成強烈對比。 「The Fugitive Alien House」的設計極具未來感。 臥室頂部開了天窗，配合周邊的落地窗，讓人感覺如睡在大自然的懷抱中。 內部布置充滿大自然氣息，跟室外環境打成一片。 多層的複式設計，令室內空間變得更實用。 室內的樓底極高，加上被落地玻璃窗包圍，十分開揚。 內部布置加入大量曲線元素，呼應建築物的奇特外觀，令人如置身科幻片世界。 室內配套齊全，大廳、睡房、浴室、廚房等生活空間一應俱全。