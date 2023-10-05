暗黑之光 Lambo House 型過超跑
黑是一種極具個性的顏色，予人感覺沉穩、冷酷、型格、神秘，作為建築物的主調，可以凸顯其線條美與層次感，而今次介紹的建築概念「Lambo House」，不但有一身亮麗的黑色，更擁有貌似超跑的外形，創意無限，吸睛程度比起真正超跑有過之而無不及！
造型前衞
由CG Artist兼建築設計師Amin Moazzen設計的「Lambo House」，以意大利頂級跑車品牌的簡稱來命名，構思建於德國慕尼黑，周邊被自然環境包圍，作為度假避靜的處所最合適不過。從預想圖所見，外牆以黑色為主調的「Lambo House」，其上層造型最為獨特，貌似一輛黑色超跑的車身輪廓，設計前衞，充滿未來感，令人眼前一亮。
格調舒適
據設計師表示，建築面積為1,200平方米的「Lambo House」，預示了未來住宅的可能性。樓高3層的它，採用複式設計，配合大面積的落地玻璃窗，不但令生活空間變得開揚，也讓屋主可盡覽周邊的自然景觀。室內布置同樣以黑色為主調，輔以鮮艷的橙色作點綴，並融入大量帶有曲線元素的陳設，營造出有型而又舒適的格調。
The Fugitive Alien House
同為Amin Moazzen的設計，同樣以黑色為主調，構思建於哥斯達黎加首府聖荷西（San José）的一個叢林之中，建築面積為700平方米，其設計極具未來感，尤其是圓頂部分，令人聯想起UFO。設計師坦言，這幢建築與世隔絕，其初心是為了選擇移居地球的外星人度身訂造，所以內部布置獨特，如天井位的地燈極像月球坑紋，令人如置身科幻片世界。
Black jungle House
出自建築設計師Milad Eshtiyaghi的構思，顧名思義，這幢大屋以森林為據點，四周被茂密的樹木包圍，其造型蜿蜒曲折，猶如地上小徑的延伸，以黑色為主調正好凸出其線條美。內部設計貫徹暗黑風格，並加入大量綠色元素，配合大面積的玻璃窗，使室內跟室外打成一片。
撰文：馮子伊
圖片：互聯網
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