元朗3大營地 必住型爆露營車

秋天到，係時候露營開季！除了身水身汗自攜營帳出動，其實香港有不少營地提供有型舒適的露營車（Recreational Vehicle，縮寫RV） 給大家入住，車體內設有客廳及臥房等生活空間，兼且各種用品一應俱全，即使沒有駕駛執照都可體驗在車中露營的感覺。這次搜羅元朗區3處放置了露營車的營地讓你感受箇中樂趣，更可順便前往附近美景，輕鬆來個小旅行！

逢吉鄉：三邊大窗 寫意觀星 追求廣闊空間感的朋友，位於元朗錦田逢吉鄉、擁有660平方米戶外草地的PARK Nature世外公園會是你杯茶。場內分為露營車區及寵物區，前者提供多款以不同主題布置的露營車，包括簡約風露營車、可愛小型露營車、觀星露營車等，按Size可住3至6人。最吸引首選觀星露營車，布置豪華之餘，臥房內有三邊大窗，早上可感受充足的自然光線，而晚上就可以透過車窗觀星，十分寫意。營長蔡生分享，每一架露營車外的花園都可添置帳篷及桌椅，並各自配有獨立燒烤圓桌，方便住客燒烤用餐。大家亦可按自己需求向園方預約餐飲服務，包括英式到會早餐、悠閒下午茶、燒雞等。場內亦配備多款玩樂設施，包括木屋派對房、卡拉OK房、Poker室、酒吧車、Cafe、農場等，以及戶外廚房、洗手間與淋浴間等基本設施。另設寵物公園及各種兒童設施，適合毛孩與小朋友盡情放電。

大棠：廣闊面積 景色宜人 露營時首要考慮有美景伴隨，位於元朗大棠、 佔地70,000平方呎的綠行鳥營地臨近大棠有機生態園及大棠楓香林，景色宜人。該營地分為露營區、森林小屋區、蒙古包區及露營車區，後者提供4輛露營車，分為6人與4人入住兩款，其中新登場的6人露營車設有兩房一廳，賣點係主人房有超大天窗與雙人床，入夜後想躺床觀星可謂毫無難度。車內有雪櫃、冷氣機、電視機等設施，令住客住得舒適。煮食方面則要於車外進行，可到場外租借燒烤爐BBQ，或預約生蠔火腿到會。想有更多露營體驗的話，可試試森林小屋及蒙古包區，前者設有一排貨櫃屋，可透過落地玻璃觀賞綠林景色。而蒙古包帳幕非常具空間感，4人入住也相當寬敞。另外，露營區的大片草地可容納約300人，你可攜帶帳篷等露營裝備到此紮營，亦可駕車進行車中泊。

水頭村：新場靚裝 交通便利 不少露營場地因為想接近自然，選址多是與城市有一段距離的近郊地區。想就腳一點的話，不妨考慮位於元朗錦田水頭村治河路的「私の部落Secret Clan」，從錦上路西鐵站開車，約5分鐘便可到達。營地佔地約25,000平方呎，是一個可以容納100人與20輛私家車的營地設施。由於是新場，場內僅提供1輛傳統英式露營車讓大家體驗車中露營樂趣。該車適合2至4人入住，內裏基本設施齊全，並坐擁私人草地空間，布置了4人露營餐桌椅、美式BBQ爐、煮食用具以及4人戶外帳篷，令人住得舒適。另外，若想在戶外露營，場地亦提供齊全的2至4人露營套裝，包括營帳、天幕、充氣床墊、營燈以及一系列煮食用具，大家空着雙手也可體驗紮營樂趣。值得一提，此處的洗手間及浴室裝修新淨兼設備齊全，還有無障礙廁所與育嬰室，照顧十分周到。

撰文：羅學芝

部分相片：受訪者提供