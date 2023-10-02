過期冇有怕 美妝品另類用法

購物可以說是女人的天性，特別是遇上季季新鮮、牌牌不同的化妝品及護膚品時，一大堆未用完已經忍不住又入手。它們除了占用家中的空間之外，因開封太久未用完或者擺擺吓忘記了而導致過期都是分分鐘的事，不捨得但再用又怕對皮膚不好？那就學學網上流傳的另類使用方法，轉廢為寶啦！

【粉狀品】吸濕包 具有吸附油脂功能的粉狀化妝品如碎粉、粉餅等可達至吸濕防潮的作用，只需把碎粉或壓碎的粉餅放入茶包袋，就能秒變吸濕包，可放在鞋櫃、衣櫃等有需要的地方。

【眼影】指甲油 眼影不但可以為眼部添色，還可以為被稱為「女人的第二塊面」的手部增色，只需要把眼影刮出弄碎，再放入透明的指甲油中混合均勻，即可變成彩色指甲油。

【潔面乳】清潔液 一些清潔能力較強的潔面乳除了有潔面的作用外，亦可為一些小物品做清潔，如擠在牙刷上擦拭衣領、衣袖及白波鞋，又或是用來清洗各式的化妝掃。

【潤膚乳】皮革保養劑 內含乳化劑成分的面霜、乳液不僅能對付油污，還是保護皮革產品的能手，將其薄塗於皮製品上，更可淡化小瑕疵和劃痕，但要避免使用具亮白功能的產品，否則有機會令皮革甩色。

【香水】家居香薰 除了化妝品及護膚品外，可以為人增加靚靚「氣場」的香水同樣是囤積的重災區。其實香水除了噴在身上外亦可為衣物、家居增添香氣，可直接噴灑於家居空間，或是噴在衣物或布上再放入衣櫃擴香，也可噴在布上擦拭燈具，用熱力激發香氣。

撰文：馮子伊

部分攝影：胡振文