「運動折」強勢回歸 花式足球運動員熱血演出

近期亞洲體壇盛事讓大家熱血沸騰，各個運動健兒在國際舞台上摘下獎牌為港爭光。適逢杏花新城大受歡迎的「運動折」在今個秋季再度強勢回歸，邀請剛在捷克舉行的「2023年Super Ball 花式足球世界賽」殺入五強的花式足球運動員施寶盛，到場為大家分享經驗與帶來精彩演出。另外，亦有一系列的運動服飾推出低至23折的秋日限定優惠，定能掀起大家熱烈運動氣氛！

冠軍級運動員精彩分享 杏花新城一向支持本地年輕運動員，今次邀請了冠軍級運動員施寶盛到商場作表演及花式足球工作坊。施寶盛是首位代表香港參加花式足球世界賽總決賽的香港人，更曾走訪世界各地超過23個國家表演及交流學藝，有「旺角美斯」的美譽。如此成績絕不是一朝一夕就可以鍛煉成功，施寶盛表示：「我大概中五才開始接觸足球，較同齡朋友遲，技巧技術亦比朋友差。當時接觸花式足球之後，就開始着迷，自己買碟睇片自學。每日都會抽空練習大概4至7個小時。」他續說：「現時網上資源較多，可以自己上網搜尋相關短片再以慢速細看，較容易上手。如果是新手，最好還是從『的波』着手，增加自己球感。努力練習大概3年時間，應該就可以參加公開比賽。」

表演單位精湛演出 為配合「運動折」活動，施寶盛將於10月15日及10月29日在商場進行精湛花式足球表演，搭配強勁音樂及各種道具，作出一連串反地心吸力的跨球動作。另外，亦邀請了由前香港跳繩代表隊成員組成的Ropssy與Stropex. Studio於10月8日及22日展示出各種複雜的花式組合和跳繩技巧，華麗的動作配合音樂節奏，將跳繩與舞蹈完美融合。各種表演精彩紛呈，極具娛樂性及觀賞性，支持本地運動員的大家萬勿錯過！

寶貴花式足球經驗 由2017年開始參加「Super Ball 花式足球世界賽」到今年，施寶盛看到愈來愈多年輕人接觸這項運動，他覺得非常鼓舞。他亦希望自己表演可以令大家深入認識花式足球，吸引大家參加運動。「花式足球是一項付出多少時間訓練，就會得到多少的運動，只要努力就可以看到成果。」施寶盛說道。他亦不遺餘力去發掘對花式足球有潛力的學生，例如透過去中小學舉辦一些興趣班，令到更多學生認識花式足球，從而希望發掘到人才，以及能夠提升他們的興趣。