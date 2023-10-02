繽紛日與夜 邊食邊唱K

花椒香辣烤魚

湯底以花椒和藤椒等川式配料熬煮，放入烤至皮脆肉嫩的江豚魚和蔬菜，魚肉蘸湯汁享用，愈吃愈過癮。

香港人對唱歌有份莫名熱情，單看電視台以不同主題舉辦的歌唱比賽極具人氣已略知一二。以前提到夜生活，除了睇戲就是唱K，雖然卡拉OK店會供應小食和飲品，不過食物質素好一般。最近就有餐廳於特定時段推出不同主題的唱歌活動，無論是品嘗早午餐或地道雞煲火鍋都可以讓大家從日頭唱到夜晚，拎住支咪大展歌喉，隨時隨地都可以做歌王歌后，享受舞台下的掌聲。

辣妹獻唱 想邊唱歌邊歎美食，其實不難。旺角一間烤魚K歌專門店，早前引入一套卡拉OK系統，特地在主用餐區設置一個巨星舞台，大家可以大展歌喉，舞台上還會有煙霧和燈光等效果，讓你擁有個人專屬舞台。最有趣是系統設有打賞功能，現場客人都可以投選最佳男、女歌手，贏家相信大有滿足感。若然只想和朋友開私人演唱會，也可選擇在VIP房內和朋友齊齊高歌。

餐廳亦推出新口味烤魚菜式，好似「花椒香辣烤魚」，用上江豚魚抹鹽後烤至8、9成熟至魚皮金黃後，放入特調的湯汁內滾起便可享用。愛刺激首選麻辣鮮香藤椒麻辣湯或花椒香辣烤魚，前者麻香湯清，後者辣中帶麻。不愛吃辣的話，可選酸甜開胃的香甜番茄濃湯或滋補的花膠豆腦魚湯烤魚。除此之外，餐廳還有雞煲和火鍋，無論是花膠雞鍋又或是麻辣鴨血湯，搭配各種配料都咁夾。和朋友傾偈時再來炸串或小食Combo，配啤酒邊食邊唱歌，應更有Feel。

（查詢電話：2625 0199）

復古金曲 想唱歌，唔使等到夜晚！中環菲律賓菜餐廳由即日開始，每個月第一個星期六推出復古卡拉OK早午餐。餐廳設有現場DJ播放嘻哈和R&B風格的歌曲，大家可邊聽歌邊享用美食。頭盤有各式春卷、醃三文魚粒和菲式爆米花雞肉，適合和朋友分享。主菜有米飯和麵條選擇，傳統菲律賓蒜蓉炒飯可配烤豬肉、牛肉、雞肉香腸或素午餐肉，客人亦可以選蒜蓉椰菜花飯代替。辛辣椰子麵可配虎蝦或素食南瓜。愛香口的話，推介熱辣辣上桌的菲律賓鐵板，配無限暢飲的雞尾酒或餐酒，非常匹配。享用完傳統的杧果餅乾蛋糕或加入不同配料的刨冰新地後，是時候好好活動一番，大家可邊品嘗雞尾酒，邊挑選自己喜愛的歌曲，在大屏幕下盡顯歌喉。餐廳特別挑選了不同風格的90和00年代復古歌曲，讓大家大唱特唱，除了做咪霸外，也可以和全場賓客齊齊大合唱，享受一個熱鬧的周末。

（查詢電話：2663 0238）

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

升空探索Combo

193太空站內是多款啤酒加汽水、青檸和檸檬調和，配灑上四川辣椒粉的脆炸豬手，相當惹味。 主用餐區設有舞台，方便大家大展歌喉，猶如開小型演唱會。 雞肉香腸配煎蛋炒飯

煙熏雞肉腸壓成漢堡扒形狀煎香，建議加點醋一起吃，更加美味。 花膠雞湯配麻辣鴨血湯

熬煮24小時的滋補花膠雞湯，以及加魚湯熬煮的麻辣鴨血湯，配牛小排、海鮮或自家手打丸，都是人氣之選。 在餐廳內獻唱，自娛又療愈。 辛辣椰子麵配蝦醬虎蝦

刀削麵加椰子辣醬和蒜頭等炒煮，拌勻後，麵條索盡汁醬精華，除配虎蝦也可選素食配搭。 炸串

有蟹柳、豬大腸、魷魚、雞肉、牛肉、羊肉串和椰菜花等多款小食，配啤酒享用最夾。 Pica Pica拼盤

有雞肉和菠蘿等餡料的上海春卷、素菜春卷；醃漬三文魚粒配脆米餅及菲式醃爆米花雞粒，也可選豆腐代替雞粒。