中秋過後 消滯抗疲勞有法

中秋節剛過去，相信大家試勻不同款式的月餅吧？不過如果沒有控制食量，就會因吃得太多而飽滯不適，加上連日玩到通宵達旦，身體疲憊不堪。要對付以上「中秋後遺症」，不妨參考健福堂註冊中醫師陳松山建議的食療。

脾胃弱宜少吃月餅 食滯屬於中醫的「痞滿」，主要是由於中焦氣機阻滯，脾胃升降失職，出現以脘腹滿悶不舒為主症的病證。根據患者體質又可以分為實證與虛證。實證屬於飲食內停，虛證則屬於脾胃虛弱。常見的徵狀包括胃脹、胃痛、反胃、無胃口，甚至嘔吐、腹痛、大便不順等。眾多月餅之中，傳統雙黃蓮蓉月餅最容易食滯。陳醫師表示，蓮子本身有補腎固精、補脾止瀉、止帶、養心安神的好處，但傳統月餅除了蓮子和蛋黃以外，還含有大量的糖及油，均屬於滋膩食品，容易引起腸胃消化不良。至於冰皮月餅及流心奶黃月餅則含有大量澱粉類（如糯米、地瓜、紫薯、各種豆類等）、油脂類（可可脂、忌廉等）、糖類及蛋白質，大量進食會導致腸胃不適及影響消化，繼而引起人體氣機升降失調，容易造成噯氣、胃脹、吞酸、便秘等反應。「脾胃虛弱人士、小孩、老年人均不宜吃太多月餅，患有消化不良、腸胃病等人亦不適宜，以免加重消化道負擔。此外患有糖尿病、高血脂、心血管病的人士亦盡量少吃。」雖然月餅是應節食物，但一個傳統月餅大約800卡路里，相等於4碗飯，熱量超高，成年人每日不宜進食多過1/4個，也應盡量挑選糖分、油脂、添加劑含量較低的月餅，但最重要的是吃得有節制，謹記「少吃多滋味」的道理。如果不小心食滯了，陳醫師有以下建議：「幫助消滯的食物有山楂、麥芽、稻芽、雞矢藤、沙棘、芫荽等，在家中可以煲山楂麥芽水作為消滯飲品。」

善用水果助消滯 中秋除了月餅之外，也有不少應節水果，例如柚子、楊桃、柿子等，都有促進消化的作用。「柚子果肉富含膳食纖維，可以促進腸胃蠕動，對於食積不化或者胸膈脹滿、噯氣不暢、食不下嚥等症狀，有一定的改善。而柚皮則可行氣去鬱、化痰止咳、消積下氣，適合消化不良的人士食用，不過脾胃虛寒、風寒感冒、氣血虛弱、時常腹瀉者則不宜過量進食。至於楊桃則有和中消食、解酒毒、清熱利咽的作用，對於因吃月餅而引起的偏熱徵狀都有幫助，但糖尿病或腎病患者則不適宜食用。柿子也有清熱生津的功效，不過性質較寒，所以身體虛弱、脾腎虛寒的人就不可吃太多了，也不要和蟹一起吃，兩者皆寒會引致腹痛。」陳醫師解釋道。

捱夜後靠吃護肝 連續幾日假期，很多人都會玩到通宵達旦。陳醫師表示，捱夜會令肝膽或肺與大腸等經絡受損，而肝膽經受損會有肝經虛弱的症狀，如肝血虛證會出現血虛、眩暈、視物模糊、經少、肢麻手顫等症狀，肝陰虛證就會出現眼乾澀、潮熱、顴紅等症狀。至於肺與大腸經受損則會出現肝經亢奮的症狀（實證），包括頭暈脹痛、面紅目赤、口苦口乾、急躁易怒，甚或突發耳聾、失眠、噩夢等。虛證可以進食一些滋養肝臟的食物，例如桑寄生蓮子蛋茶。另外維他命A能保護肝臟，可於胡蘿蔔、菠菜、動物肝臟、魚肝油及乳製品中找到。實證則可以吃清肝熱的食物，例如涼茶、涼粉、夏枯草、馬蹄、茵陳（適合濕熱人士）等。

按穴位助消化 除了食療，輕按相關穴位也有助紓緩消化不良。

天樞穴

位於肚臍中央向兩旁的2吋處。正面躺平於床上後，輕柔按壓穴位，可有效理氣行滯、消食止痛。

足三里穴

位於膝下3吋的小腿外側，脛骨前緣外的一橫指處，輕輕按壓穴位，能健脾益胃、消食導滯。

食療推介（1人分量） 加味三仙代茶飲（適合食滯患者）

材料：焦山楂10克、焦麥芽10克、焦神曲10克、六一散10克、燈芯草5克。

做法：以文火煲約10分鐘使其出味，每日1劑，分3至4次飲用。

功用：消食導滯，和胃利濕，主治食滯中州之脘悶腹脹、納穀欠馨、嘈雜噯氣等症。

三花茶

材料：玫瑰花6克、茉莉花3克、金銀花10克、茶葉10克、陳皮6克、甘草3克。

做法：混合後用沸水沖泡10分鐘後服用，每日1劑，可分3至4次飲用。

功用：健胃、清熱、消食，主治消化不良。

陳皮麥芽瘦肉湯

材料：瘦肉250克、陳皮5克、麥芽15克。

做法：瘦肉可先出水，將所有材料以3碗水煲45分鐘。

功用：健脾開胃、行氣消滯，適用於飲食積滯、消化不良所引起的腹脹。

撰文：明藹寧

註冊中醫師陳松山 捱夜過後，肝陰虛證可以進食一些滋養肝的食物，例如桑寄生蓮子蛋茶。 足三里穴 陳皮麥芽瘦肉湯 傳統月餅除了蓮子和蛋黃以外，還含有大量的糖及油，均屬於滋膩食品，容易引起腸胃消化不良。 楊桃則有和中消食、解酒毒、清熱利咽的作用，對於因多吃月餅而引起的偏熱徵狀都有幫助。 加味三仙代茶飲（適合食滯患者） 冰皮月餅含有大量澱粉類、油脂類、糖類及蛋白質，會導致腸胃不適，而且是生冷食品，也不宜多吃。 天樞穴 三花茶