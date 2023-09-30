狗家長發功毛孩創意打扮

當你愛惜一個人，總會為了對方開心而絞盡腦汁，難怪許多狗家長都會花心思為愛犬扮靚，甚至當上設計師，正如以下的寵物界網紅，不時以創意打扮出鏡，讓人看得心花怒放。

學院Look明星狗 主人有時尚觸覺，毛孩也會受惠，甚至有機會變了明星狗！像韓團少女時代隊長泰妍的貴婦犬Zero，體形小巧，衣着打扮很有學院風格，不時換上條紋襯衫、菱格紋針織衫、領帶、畫家帽等服飾，加上有一輛小轎車作為拍攝用的坐駕，猶如一名狗紳。值得一提，泰妍特別為愛犬開了個社交帳號（IG@zero.taeyeon），目前已有42.5萬粉絲Follow，名氣甚至大過許多KOL呢！

Fit Size膠袋雨衣 下雨天出街，沒有專屬的寵物雨衣，怎麼辦？早前，黑色柴犬麻尼（IG@wood.dog_money）的家長，在社交平台上分享如何利用紙巾膠袋，為毛孩製造雨衣，不但尺寸啱啱好，還通過貼心的收腰剪裁，凸顯柴犬的纖腰線條，尾巴位置的開窿處理也夠體貼。除此之外，這位狗家長又為麻尼預備了一套薄荷綠雨衣和一系列圍脖，讓牠每次出門都可襯出不一樣的裝扮。

透明傘下搶Fo 不是只有人類才會在雨天撐傘，來自日本的柴犬Anko（IG@anko0315_in_kyoto）也有一把透明雨傘用來配襯雨衣，在庭院街景的襯托下，和風色彩濃厚。其實這一身造型都是由牠的主人設計，其傑作還包括水手服、和服、公主服、花花服等等，而且每次有新造型面世，總會以鏡頭記錄下來，用心程度不輸給專業造型師。

水果主題Kawaii 服飾打扮最忌冇新意，要成功搶鏡，不妨讓毛孩穿上主題服飾。就像日本一位吉娃娃（IG@tamamekko11）的主人，除了每天為愛犬拍下大量可愛寫真，還設計了一系列水果服裝，讓牠頻頻變身，一時變西瓜，一時變草莓，加上其體形細小，感覺如水果精靈化身。

撰文：羅學芝

圖片：互聯網