觀塘夜繽紛通宵玩餐飽

近期「香港夜繽紛」成為熱話，說到底係想振興本地經濟。其實在觀塘工商廈內，亦隱藏了不少店舖供夜貓子通宵玩餐飽，好似Landing Zone入陣鬪設有全港唯一30米室內無風靶道及過萬呎Wargame場，適合各位放工後射擊對戰。同區另有營業至深夜的Party Room和密室逃脫房間等，加上附近消夜食肆林立，夜蒲肯定滿Fun！

逼真射擊場 30米無風靶道 Landing Zone入陣鬪坐落於觀塘海濱道附近，負責人指成立目的為推廣Airsoft軟氣槍運動，提高玩家的安全意識並認識氣槍的正確使用方法。全場佔地近20,000平方呎，兩層戰區的實用面積為13,000平方呎左右，可容納40至80人「開戰」。場內設計倣效外國特色，引入更闊落及逼真的布局，其中A區間隔較多，藉此模擬室內及街道的感覺；B區則較為空曠，也是香港少有的正規SpeedQB場地，每年都有比賽在此舉行。另一賣點是設有專業靶場，提供30米無風靶道，既安裝了射燈方便玩家瞄準，又附設維修枱櫈供調校氣槍。說到氣槍，各位除可自攜裝備外，還可租用場內的AR電動氣槍，火力較細且安全，而面罩、避彈衣等裝備皆可租用。負責人補充，玩家必須遵守遊戲規則，例如中槍就要出聲並舉手示意，而貓頭鷹時段可由凌晨12時玩到4時，約埋班戰友打通宵都冇問題。

網址︰landingzone.com.hk

同場加映︰海濱「觀」光市集 除了玩樂設施可以玩到深夜，發展局亦聯合不同機構舉行「夜經濟」活動，好似觀塘海濱花園「VESSEL發現號」由即日起至10月1日舉行青年藝術節×中秋「觀」光市集，觀塘繞道橋底將以光影投射出約3.5米高的「月光兔兔發現主題裝置」，另有太空人摘星打卡位、LED霓虹燈打卡位、光影藝術體驗、免費工作坊和街頭表演，入場可欣賞海濱夜景之餘，還可於攤檔買到不同產品和小食等。

區內好去處 唱K兼鬥智

24小時聯誼派對 距離APM商場僅數分鐘路程的Sunday Morning Club，佔地逾2,000平方呎，共有3間不同裝潢的主題房，包括大地色系Earth Room、Y2K風Neon Room及北歐粉色Colour Room。每間房間可容納4至20人，提供多個打卡位及影相道具，當然唔少得Board Games、電動麻雀、美式桌球、乒乓球枱、卡拉OK、Poker啤牌、遊戲主機、100吋大銀幕放映機等各式玩意。最吸引是24小時營業，並提供美食到會預訂服務，也可自攜食物到場。

網址：instagram.com/sunday_morning_club_s.m.c

人氣密室逃脫房間 Fox in a Box是歐洲人氣密室逃脫遊戲的香港分店，把現場實境及電子機關二合為一，玩家需在限時60分鐘內找到線索，解開謎題並完成任務。4個主題密室按難度低至高分別是地堡、無期徒刑、星座殺手及喪屍實驗室，全部均可供2至6人一齊解謎，部分年滿10歲就玩得。另有遊戲大師作輔助提示，讓玩家沉浸在其中又不失代入感，玩完仲可於不同主題房間穿上戲服拍照打卡。值得一提是它逢星期五六日營業至晚上11時30分。

網址：foxinaboxhongkong.com

必食消夜推介

浪漫異國風情 觀塘駿業街樓上西餐廳February，每晚營業至凌晨2時30分，室內掛滿一盞盞土耳奇彩繪玻璃吊燈，滿載異國風情。餐廳主打德國菜，招牌德國火燄鹹豬手皮脆肉嫩，入口鹹香四溢，Juicy得來唔油膩。其他必吃菜式有安格斯肉眼扒、芝士焗羊架等，並提供比利時生啤及法國紅酒。

隱世港式攤檔 位於物華街的古老燒鵝大王，白天是一間燒味舖，一到晚上9時後便搖身一變成充滿港式風味的消夜攤檔，仲要開到凌晨4時。來到必吃糯米飯，炒至飯粒乾身軟糯，加入臘腸、花生及辣菜脯等香噴噴。特色小食包括豬頸肉鵝腸酸辣粉、牛肉餅拼蜆肉拉麵，另有各式海鮮供車仔麵點配。

撰文︰陳志滔

槍Game講求團隊合作，現場提供不同燈光及聲效，提升玩家投入感。 特設中秋限定市集，同場有近20隊組合Busking表演。 Neon Room以霓虹裝飾為主題，提供卡拉OK、遊戲機等玩樂設備。 投資百萬港元興建場地，陰森氣氛超像真。 車仔麵可點配各式海鮮、肉類及蔬菜，別具港式風味。 佔地20,000平方呎，實戰區布局闊落，比常見的迷宮地形更好玩。 現場有3.5米高的「月光兔兔發現主題裝置」和多個光影藝術打卡位。 Colour Room最多可容納20人，大玩粉色系撞色布置，仲有美式桌球玩。 室內柔和燈光伴隨下，在此邊聽歌邊喝酒分外有Feel。 來到必吃糯米飯，香噴噴且不油膩，叫人一試難忘。 租用氣槍都是較細火力的AR款式，還會定期調校彈道確保穩定。 Earth Room把大自然及大地色系融入擺設，配上柔和光線非常IGable。 玩家需在60分鐘內解開謎題，限時完成任務。 招牌菜德國火燄鹹豬手在客人面前點火，令外皮更香脆。