吃得健康 遠離三高威脅

不少港人因生活節奏急速，一日三餐往往需要靠快餐匆匆解決，多肉少菜加上高糖高鹽高脂，很易令人出現「三高」問題，即高血糖、高膽固醇和高血壓，若不正視和作出改善，更可誘發冠心病、中風等嚴重疾病！想保護心臟，遠離「三高」威脅，就必須從飲食方面人手。

患者年輕化 「三高」是公認的「健康殺手」，乃導致心臟病的主因之一，其中高膽固醇會增加血管栓塞的機會，血糖水平過高會令血管受損及硬化，而高血壓更會增加心臟負荷！不少人以為「三高」只會威脅長者，但現代人的飲食習慣講求方便，光顧快餐店成了家常便飯，這類「美食」往往添加了大量鹽分、糖分和油分，所以「三高」問題早已出現年輕化迹象。正因為「三高」的出現跟飲食有關，所以防病策略在於食得健康。

瘦肉是首選 針對高血脂問題，患者宜多進食含植物固醇的豆類食物、含奧米加3脂肪酸的三文魚等，並要遠離油膩、煎炸和高反式脂肪食物，如酥皮曲奇、蛋糕等。吃肉時，應盡量揀選瘦肉，避免進食動物內臟和動物脂肪（如腩肉、雞皮），一些近骨位置的肉類（如排骨、雞腳、雞翼等）亦只宜淺嘗，因脂肪含量較高。若經常食用，令脂肪和膽固醇的攝取量超標，就會積聚於血管壁，亦會令血液變得黏稠，導致動脈粥樣硬化。

撈汁易出事 針對高血壓問題，患者應避免進食加工、醃製或撈汁的食物，以減低鹽分的攝取量。選擇食材時，可揀選含豐富鉀質的蔬菜，幫助調節血管彈性，也可飲用高鈣低脂奶，從而阻擋身體吸收鈉質。要是長期攝取高鹽分食物，會令身體水分滯留，增加血液循環的負荷。據世界衞生組織建議，一個人每天不應攝取多於2,400毫克鈉質，在扣除食物本身的鈉質後，每天最多可用1茶匙鹽（5克）的分量調味。

防血糖急升 至於提防高血糖埋身的關鍵在於控制澱粉質的食量，最好選擇高纖澱粉質，如糙米、麥皮、麥包等，不宜揀腸仔包、菠蘿油、公仔麵，亦要注意攝取充足的蛋白質，多吃魚肉、雞肉等，可減慢血糖上升的速度。另外，經常攝取高糖分的甜食、飲料（包括汽水、咖啡等），亦容易出現高血糖問題。據世界衞生組織建議，一個人每天的糖分攝取量應少於50克，還要注意少吃精製的白沙糖。

撰文：鄭國河