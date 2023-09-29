近視非小事 嚴重可致盲

隨着社會進步，近視已成為一個普遍現象，不少人以為近視只是單純視力問題，配眼鏡便能解決，最多只會影響儀容、生活略有不便，殊不知近視帶來的後果比想像中大得多。

近視的原因是眼球過長，令光線折射進眼球時，焦點落到視網膜前方而非視網膜上，導致成像模糊不清。眼球長度愈增長，愈會拉扯眼球組織令其變薄，大大增加患上嚴重眼疾的機會。有研究顯示，600度以上近視人士患白內障、青光眼、視網膜脫落及近視性黃斑病變的風險，比正常人士高出分別3倍、6倍、22倍及41倍；度數再增長200度，風險更會翻倍，而最危險的是這些眼疾均可致盲。

坊間有不少偏方，例如眼球操等，聲稱可令近視復原、減少度數，其實並沒有科學根據。但近視並非完全無法控制或預防，其關鍵在於時間。眼球與所有身體組織一樣，自幼兒期起會慢慢發育成長，直至發育完成即會停止。因此，只要在孩童時期適度介入，或可成功預防或控制近視。現時市場上已有不少預防及控制近視的方法，例如阿托品眼藥水（Atropine）、近視控制眼鏡、OK鏡等等，通過許多研究證實有效，家長應及早讓孩子到專業眼科中心進行檢查，採取適當的近視控制方案，讓下一代遠離眼疾風險。

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