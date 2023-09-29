鎖健血管通 關注支架手術前後人士健康管理

香港人生活富裕，三餐都是高熱食物為主，「三高」問題十分普遍。上班族生活節奏改變，食住家飯減少，出外進食高油高糖高鹽食物在所難免；若然缺乏運動，壞脂肪直接影響血液循環，尤其位於心臟、心肌或腦部的血液不暢，很容易引發急慢性身體問題，後果可以很嚴重。西醫建議一般30歲起就可以進行第一次全身檢查，而40歲至65歲以下人士就要2至3年進行一次體格檢查，並且針對高風險項目進行追蹤，可惜大部分人往往是身體出現問題才做檢查，健康管理意識薄弱，患病風險自然增加。

從中醫角度來看，除了平和體質；步入中老年人士都屬於偏頗體質；即是氣虛體質、陽虛體質、陰虛體質、痰濕體質、濕熱體質、血瘀體質、氣鬱體質和特稟體質；這八類型體質人士的致病因子極高，正所謂「年紀大，機器壞」，並非無道理，而中醫針對「治未病」正是注意健康管理人士不可缺少的生活模式，尤其對食物有特別偏好等的外在因素，常規保健變得更為重要。根據世界衞生組織研究報告，心腦血管問題對人類健康的威脅僅次於頑症。

鎖健血管通於2022年獲香港醫療護理發展協會頒發「醫護之選—保健營養品（三高）品牌大獎」，對支架手術前後人士的健康管理相當合適。鎖健血管通含三種高純度酵母（納豆、紅麴、輔酶Q10），有助軟堅散結，溶解代謝物，抑制代謝物合成，改善供血狀態，補充能量的同時，調節人體循環代謝。鎖健血管通成分天然，不含西藥，對嚴重三高、嚴重頭痛頭暈、手腳僵硬麻痹、心口悶痛等問題，效果顯著。鎖健血管通是安全安心零風險暢通血管的血液清道夫，是為支架手術前後人士而設的長期保健產品，減低服用西藥後對肝、腎的不良反應。

鎖健血管通於官網及各線下專門店有售，現凡購買任何產品滿4盒送1盒，10盒送4盒，20盒送10盒，50盒送28盒，100盒送60盒；多買多送，先到先得*；每買4盒加送10粒裝（骨健康或專家蟲草）一樽，每單上限送4樽（數量有限，送完即止）*。優惠期至2023年10月3日止。

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*如有任何爭議，鎖健公司享有最終裁決權

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